JN.1恐成中國COVID-19主要流行株，羅一鈞：台灣僅零星境外移入，接種現行疫苗可預防

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變異株JN.1近日多國流行，甚至不排除成為中國主流株。疾管署發言人羅一鈞今（16）日說，台灣最早在10月20日自日本境外移入，本土目前僅零星檢出，主流仍為屬於XBB的EG.5。

隨COVID-19疫情常態化，台灣自今年5月起從法定傳染病第5類調整為第4類，與流感併發重症、地方性斑疹傷寒等疫病相同。

不過，中國國家疾控局昨天表示，COVID-19目前在全球流行比重增加的JN.1變異株，中國國內截至12月10日止已發現7個本土病例。受全球流行及境外輸入影響，未來不排除可能成為主要流行株。

各界關注台灣情況，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天透過簡訊說明，JN.1是BA.2.86的子代，台灣JN.1病例最早是10月20日自日本境外移入，本土檢出最早是10月30日，迄今均為零星檢出。

羅一鈞表示，現行每週疫情週報，JN.1併入BA.2.86統計，本土占比低於5％、境外移入占比低於20％，均尚未成為主流病毒株，主流病毒株仍為屬於XBB的EG.5。

世界衛生組織（WHO）11月底針對BA2.86和相關子代的風險評估結果為「低風險」，因免疫逃脫可能造成一波傳播上升，但無證據顯示重症率上升，且現在XBB疫苗對JN.1仍具保護力，建議民眾接種XBB疫苗。

羅一鈞指出，依據WHO在12月15日公布最新疫苗建議，COVID-19疫苗無須更換疫苗株，繼續沿用XBB.1.5即可；最近何大一團隊發表的研究，由人類血清中和試驗顯示，XBB.1.5疫苗對XBB品系子代（EG.5,、HK.3、HV.1）及新興變異株（BA.2.86、JN.1）都有保護力。

根據疾管署12日公布近4週監測變異株占比，本土病例中，XBB占97％，重點變異株以EG.5（87％）為多，其次為XBB.1.16（4％）及BA.2.86、XBB.1.9.1（各3％）。

至於境外移入部分，XBB占81％，重點變異株以EG.5（58％）為多，其次為BA.2.86（19％）及XBB.1.16、XBB.1.5、XBB.2.3（各5％）。

中國國家疾控局：COVID-19新興變異株JN.1可能成為主要流行株

中國國家疾控局昨（15）日表示，COVID-19目前在全球流行比重增加的JN.1變異株，中國國內截至12月10日止已發現7個本土病例。受全球流行及境外輸入影響，未來不排除可能成為主要流行株。

央視新聞報導，中國國家疾控局指出，11月以來，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）JN.1變異株在全球流行比重迅速增加，從11月初的約4％大增至12月初的約30％。截至12月10日，全球至少有40個國家和地區監測到JN.1，其中歐洲比重最高，美洲等地也有快速成長趨勢。

中國國家疾控局表示，現階段中國的COVID-19主要流行株仍為EG.5變異株及其亞分支。至於JN.1，自11月首度發現本土病例以來，截至12月10日共監測到7個本土病例。

該局指出，雖然當前JN.1變異株在中國流行比重極低，但後續受全球流行株和境外輸入病例影響，不排除JN.1成為中國國內優勢（主要）流行株的可能。

中國國家疾控局提到，從各國流行情況看，近期JN.1在多個國家成長迅速，但研究顯示，JN.1與XBB變異株的傳播性差異並不明顯。且世界衛生組織報告顯示，含XBB.1.5成分的COVID-19疫苗仍對JN.1有效。因此，在人群對Omicron變種病毒廣泛免疫（含疫苗接種和自然感染）的前提下，JN.1的傳播能力可能相對有限。

根據中國方面資訊，JN.1是Omicron變種病毒BA.2.86變異株的第2代亞分支，也是BA.2.86變異株中具有較強傳播優勢的亞分支。WHO評定，包括JN.1在內的BA.2.86變異株臨床重症感染風險為「低等」。而在中國，JN.1株感染者均為輕型或無症狀，基於現有證據，公共衛生風險較低。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺