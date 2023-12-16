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2023/12/16,
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決勝局逆轉勝！戴資穎擊落韓國球后安洗瑩，拿到世界巡迴賽年終冠軍戰門票

決勝局逆轉勝！戴資穎擊落韓國球后安洗瑩，拿到世界巡迴賽年終冠軍戰門票
戴資穎16日在BWF年終總決賽準決賽擊敗韓國好手安洗瑩，奪下明天冠軍戰門票，有機會抱得第4座年終賽冠軍獎盃。圖為資料照｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

BWF世界巡迴賽年終總決賽今（16）日上演關鍵4強對決，台灣羽球天后戴資穎再次對上分組預賽頭號種子安洗瑩，最終逆轉勝以2比1晉級女單決賽，報了分組賽落敗的一箭之仇。明天將進行決賽，戴資穎有機會拿下第四座年終賽冠軍！

（中央社）台灣羽球一姐戴資穎今（16）日再展強心臟本色，決勝局克服10比19落後，靠著一波不可思議的12比1攻勢逆轉勝，以2比1淘汰韓國球后安洗瑩，晉級BWF世界巡迴賽年終總決賽女單決賽。

BWF世界巡迴賽年終總決賽今天上演關鍵4強對決，台灣羽球天后戴資穎再次對上分組預賽頭號種子安洗瑩，戴資穎在首局以19比21棄守劣勢下，以21比15、22比20連趕兩局，且在決勝局克服9分落後、4個賽末點，上演一齣神乎其技的驚天逆轉秀，也報了分組賽落敗的一箭之仇。

戴資穎曾在2014年、2016年和2020年共3度拿下年終賽女單冠軍，今（2023）年賽事在中國杭州舉行，她將尋求生涯在賽史的第4冠。

昨天分組預賽最後一役，戴資穎歷經3局大戰後惜敗安洗瑩，吞下對戰6連敗，且雙方12次交手她僅拿下2勝，最近一次贏球則是今年4月亞錦賽，不料戴資穎今天卻給了所有球迷一個大驚喜。

首局戴資穎以19比21失守，次局開賽又以1比5落後，所幸她很快回穩，先扳平比數後，靠著8比0攻勢急拉尾盤甩開對手糾纏，以21比15還以顏色，成功將戰局扯平。

決勝局戴資穎開局又陷亂流，一度處於3比10大幅落後，技術暫停後也沒能止血，最多以10比19落後。

儘管看似與勝利漸行漸遠，沒想到此時戴資穎「強心臟」的技能再次發動，拉出一波12比1攻勢打傻對手，並在對手「聽牌」優勢下，連續化解4個賽末點，以22比20演出逆轉勝，成功闖進壓軸決賽。

戴資穎明天爭冠對手，將視西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）與中國好手陳雨菲對戰後的贏家。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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