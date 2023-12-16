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2023/12/16,
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象鼻岩斷了！新北市瑞芳區公所證實，海水長期侵蝕加上風浪過大，「象鼻」斷裂落海

象鼻岩斷了！新北市瑞芳區公所證實，海水長期侵蝕加上風浪過大，「象鼻」斷裂落海
新北市瑞芳區公所今（16）日證實著名景點象鼻岩鼻子部分岩石斷裂、落海，原先模樣不復存在｜Photo Credit: 中央社

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東北角著名景點「象鼻岩」的鼻子斷了！新北市瑞芳區公所今（16）日下午證實，因為風浪過大、岩石風化、海水侵蝕等緣故，象鼻岩的「鼻子」斷裂、落海。近日東北季風來襲，區公所在現場拉起警示線，也呼籲民眾不要靠近觀看。

（中央社）東北角海岸著名自然地景象鼻岩，今（16）日下午近2時許，疑似因風浪過大與岩石風化、海水長期侵蝕，岩體的象鼻斷裂落海，已經失去原有神似象鼻景觀。瑞芳公所說，已設警戒線封鎖。

瑞芳區長楊勝閔接受中央社記者電訪表示，接獲保全通報，下午1時55分，疑因海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻岩的岩體，象鼻部分斷裂，他立即趕往現場瞭解。

楊勝閔說，今天的風雨與海浪很大，他到達現場時，撐傘瞬間就被強風吹翻「開花」。之前象鼻岩因特殊象鼻形狀地質景觀，曾吸引許多遊客拍照打卡，目前，岩石鼻子形狀部分，斷裂掉落海中，已失去原先神似象鼻的景觀。

象鼻岩位於新北市瑞芳區深澳漁港旁的深澳海岬岬角，楊勝閔說，當地為知名景點、地標，也是觀光娛樂漁船必看風景之一。以往曾有遊客與釣客攀爬落海，公所於民國109年起，駐點保全及拉設警戒線，維護特殊地質景觀，避免遊客跨越攀爬岩體。

他說，目前已將當地封鎖，並設置警戒線。近日東北季風來襲，呼籲民眾這段期間勿再前往。建議遊客仍可前往觀賞安全性較高的酋長岩。

市府觀旅局表示，當地由瑞芳公所維護管理，已經接獲公所通報，觀旅局同時會在臉書Facebook公告，公所會致力維護遊客安全，也請民眾近日不要前往觀看，以免危險。

觀旅局說，象鼻尚未斷裂前的象鼻岩，外觀好像一頭大象側身矗站在海上的巨岩，懸崖岬角為大象身體，海蝕拱門細長彎曲的石塊，好似大象長長鼻子伸向深不見底的大海；象頭與象鼻間的空隙，形成海蝕洞的拱門景觀，充滿大自然鬼斧神工。

象鼻岩
象鼻岩原樣｜Photo Credit: 中央社
象（鼻）岩
今（16）日下午，因風浪過大、海水長期侵蝕，象鼻岩鼻頭部分岩體斷裂落海｜Photo Credit: 中央社

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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