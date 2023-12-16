台灣人壽領先開辦遠距保全　97%客戶按讚 一站式服務　5分鐘線上完成保單大小事

「遠距保全」是以視訊服務結合生物特徵辨識客戶資料，透過三次刷臉即可完成身分認證、聲明事項確認及相關文件簽署，達到免下載APP、免接觸及免紙本「三刷三免」便民服務。客戶只要在台灣人壽人臉資料庫完成身分註冊，人臉即成為隨身專屬密碼，未來申辦保戶聲明文件、契約變更文件簽署等各項遠距服務，僅需透過線上刷臉，系統就能自行判讀客戶身分，不必再次註冊或擔心忘記密碼造成卡關，友善的保險服務大幅減少民眾申辦時間。

台灣人壽「遠距保全」開辦至今已完成近5,000件保單變更服務，即使要保人和被保險人非同一人，保險顧問亦能透過視訊與要保人及被保險人個別完成核對作業。臺中保險顧問曾庭芸開心分享，遠距保全大幅省下服務客戶的路程及時間，尤其服務外地保戶時更有感！宜蘭保戶方先生體驗台灣人壽「遠距保全」契約變更服務，僅用空檔時約訪視訊3至5分鐘就能完成，不用再和保險顧問喬時間約見面，直呼真的超方便。

「遠距保全」利用電子加密技術傳輸影音資料，不僅保護客戶個資，也落實減碳、無紙化永續理念，不受時間地點的限制，提供安心且即時的服務，體驗過的台灣人壽客戶，九成表示非常滿意且願意推薦親友使用，更有高達97%客戶願意繼續使用。未來，台灣人壽將秉持待客如親的初衷，致力發展數位創新，提供更有溫度、便捷的數位金融服務。

本文章內容由「台灣人壽」提供。