【專訪】台鐵局長杜微：2024元旦公司化，人力缺口春節前補足，下半年票價調漲

杜微誓言台鐵華麗轉身，員工盼打破同酬不同工

（中央社）台鐵公司明（2024）年元旦掛牌，台鐵局長杜微是首任董事長，他有信心台鐵將華麗轉身。但不少資歷逾10年的員工憂心，同酬不同工亂象是一大阻礙，盼能打破。

杜微昨（16）日接受《中央社》專訪表示，台鐵原本是公務機關，所有業務都要依循公務體系的規定，透過公司化轉型後就可公司治理，讓台鐵有更多經營自主權限，台鐵就可利用契機，提升公司經營績效。

杜微認為，他有信心原本負債累累的台鐵能夠華麗轉身，主要是新台幣約1700億元的短期債務，將轉移至交通部設立的償債基金，原先由台鐵承擔的員工退撫金、偏遠小站等配合政策造成的虧損，全部改由政府承擔，設備的重置與維修成本也由政府補貼，即使多年未調整票價，如果有其他考量無法變動，依公司化條例，也會由政府補貼差價。

杜微預估，台鐵公司成立之初，還要向銀行借貸約50億元，但2026年起可全部還完，不再有短期債務，也就是台鐵開始賺錢，但鐵路會有很多沉默成本，會計上真正獲利大約是2028年。

不過，不少員工對台鐵公司化後是否真的變得更好，心中仍有許多問號，包括被員工視為同酬不同工的亂象是否能打破，公司化後是否能有具誘因的待遇吸引好人才，並認為，如果新的制度仍陷在舊思維中，台鐵依然沒變，只是名稱從台鐵局變成台鐵公司。

一名具台鐵電務與運務經歷的員工說，台鐵包括運、工、機、電等業務有多種面向，但卻是同職等同樣薪酬，在現場作業（例如調車）比車站內（例如剪收票）風險高又較辛苦，大站（例如台北、板橋）工作量與小站（例如玉里、沙鹿）不同，但同職等任用的薪酬都一樣，現場工作即使有津貼，也很微薄，大家自然都想辦法想找較輕鬆的職務。

台鐵的待遇相對一般公務員低，也比不上其他國營事業，考進來不少人還未完成受訓就離開，曾有新進人員是錄取現場工作類別，報到第一天卻詢問辦公桌在哪，因不滿工作環境，掉頭就走。

被台鐵員工視為畸型也難理解的薪資制度，造成很多人不願當主管，例如，有列車長被指派擔任副站長，看似升官，每月可領主管津貼新台幣3500元，但卻比乘務人員加班費每月少5000至8000元；另外，大站的站長不用輪班，收入反而比須輪班的副站長少。

一名三等站的副站長直言，台鐵公司人員招聘若仍按舊思維方式（筆試、體能）招募，無法解決人員於職場適性及能力篩選。

幾名對鐵路有熱情的員工說出心底的話，希望台鐵的公司化是大破大立，卻又不敢抱太大期待，因台鐵目前並無不適任人員考核及退場機制，台鐵的企業文化就會讓感到懶散與隨便，應砍掉重練。

台鐵企業工會研究組長林佑哲接受《中央社》記者訪問表示，台鐵的工作型態太多樣化，同酬不同工會讓員工心生不平，加上沒有賞罰制度，很難激勵人心，交通部應好好深入了解問題核心，否則台鐵公司化沒換湯、沒換藥，只是換個碗。

杜微說，現在不合理的主管分級、薪資都會改善，未來台鐵公司對具有特殊技能，如地產開發，法務等特定職務，也會有不同的薪資考量，台鐵公司從業人員甄選及聘用辦法，公司成立後不久就會公告。

杜微說，台鐵公司是國營，若表現良好，員工最高可領到4.4個月年終獎金，相對現在是公家機關最多只有2.5個月；不過，多數具公務員身分的員工因考慮未來的月退俸，不會轉到台鐵公司，現在自行招聘的營運人員應該都會轉從業人員，因薪資和升遷條件都比較好。

台鐵上千人離退，杜微：關鍵人力缺口春節前補足

（中央社）台鐵明年元旦轉型公司，將有上千名未屆齡台鐵員工將申請離職或退休。台鐵局長杜微先前就表示春節疏運無影響，昨日說明，關鍵人力缺口在春節前就會補足。

根據台鐵公司化條例，公司成立6個月內，員工因自願退休或離職，最多可領7個月全薪，台鐵11月初統計，1萬6326名員工中，已申請明年1至6月退離人數為978人，其中行車關鍵人力374人（含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等）；其它人力604人（含站務人員、行政人員等）。估計最後總申請人數不會超過1300人。

外界擔心台鐵大量人員離退，會影響春節疏運，杜微先前在立法院答詢春節疏運不受影響。

杜微昨日接受《中央社》專訪表示，先前預估離退的1300人會下修到約1100人，他敢保證春節疏運不受影響，是台鐵已預先做了準備。

台鐵表示，這波離退潮集中1月底及2月底，台鐵從9月就請各單位統計關鍵人力，從基層抽調人員訓練，關鍵人力缺口1月底就可補上。

對於補足關鍵人力缺口者都是新手這部分，杜微說，都已接受完整訓練，但會特別提醒注意相關規範。

另外，今年鐵路特考錄取的800多人已報到受訓中，還有一批今年高普考人員年底會分發，再加上台鐵自行招聘的營運人員還會招聘，這3類新進人員將於2月底上線。

杜微說，公司化在人員進用的最大好處就是不再受限鐵路特考名額，台鐵可依需求決定，明年公司首次招考名額就有800人，最快2月底就會舉辦，預計4、5月報到，6、7月上線。

台鐵票價調漲，估最快2024年下半年實施

（中央社）台鐵票價凍漲28年，台鐵局長杜微明年元旦將接首任台鐵公司董事長，他昨日接受專訪時表示，台鐵公司董事會明年第1季就會審查票價調漲案，若獲准調價，最快明年下半年實施。