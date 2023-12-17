【專訪】台鐵局長杜微：2024元旦公司化，人力缺口春節前補足，下半年票價調漲
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台鐵企業工會研究組長林佑哲接受《中央社》記者訪問表示，台鐵的工作型態太多樣化，同酬不同工會讓員工心生不平，加上沒有賞罰制度，很難激勵人心，交通部應好好深入了解問題核心，否則台鐵公司化沒換湯、沒換藥，只是換個碗。
杜微誓言台鐵華麗轉身，員工盼打破同酬不同工
（中央社）台鐵公司明（2024）年元旦掛牌，台鐵局長杜微是首任董事長，他有信心台鐵將華麗轉身。但不少資歷逾10年的員工憂心，同酬不同工亂象是一大阻礙，盼能打破。
杜微昨（16）日接受《中央社》專訪表示，台鐵原本是公務機關，所有業務都要依循公務體系的規定，透過公司化轉型後就可公司治理，讓台鐵有更多經營自主權限，台鐵就可利用契機，提升公司經營績效。
杜微認為，他有信心原本負債累累的台鐵能夠華麗轉身，主要是新台幣約1700億元的短期債務，將轉移至交通部設立的償債基金，原先由台鐵承擔的員工退撫金、偏遠小站等配合政策造成的虧損，全部改由政府承擔，設備的重置與維修成本也由政府補貼，即使多年未調整票價，如果有其他考量無法變動，依公司化條例，也會由政府補貼差價。
杜微預估，台鐵公司成立之初，還要向銀行借貸約50億元，但2026年起可全部還完，不再有短期債務，也就是台鐵開始賺錢，但鐵路會有很多沉默成本，會計上真正獲利大約是2028年。
不過，不少員工對台鐵公司化後是否真的變得更好，心中仍有許多問號，包括被員工視為同酬不同工的亂象是否能打破，公司化後是否能有具誘因的待遇吸引好人才，並認為，如果新的制度仍陷在舊思維中，台鐵依然沒變，只是名稱從台鐵局變成台鐵公司。
一名具台鐵電務與運務經歷的員工說，台鐵包括運、工、機、電等業務有多種面向，但卻是同職等同樣薪酬，在現場作業（例如調車）比車站內（例如剪收票）風險高又較辛苦，大站（例如台北、板橋）工作量與小站（例如玉里、沙鹿）不同，但同職等任用的薪酬都一樣，現場工作即使有津貼，也很微薄，大家自然都想辦法想找較輕鬆的職務。
台鐵的待遇相對一般公務員低，也比不上其他國營事業，考進來不少人還未完成受訓就離開，曾有新進人員是錄取現場工作類別，報到第一天卻詢問辦公桌在哪，因不滿工作環境，掉頭就走。
被台鐵員工視為畸型也難理解的薪資制度，造成很多人不願當主管，例如，有列車長被指派擔任副站長，看似升官，每月可領主管津貼新台幣3500元，但卻比乘務人員加班費每月少5000至8000元；另外，大站的站長不用輪班，收入反而比須輪班的副站長少。
一名三等站的副站長直言，台鐵公司人員招聘若仍按舊思維方式（筆試、體能）招募，無法解決人員於職場適性及能力篩選。
幾名對鐵路有熱情的員工說出心底的話，希望台鐵的公司化是大破大立，卻又不敢抱太大期待，因台鐵目前並無不適任人員考核及退場機制，台鐵的企業文化就會讓感到懶散與隨便，應砍掉重練。
台鐵企業工會研究組長林佑哲接受《中央社》記者訪問表示，台鐵的工作型態太多樣化，同酬不同工會讓員工心生不平，加上沒有賞罰制度，很難激勵人心，交通部應好好深入了解問題核心，否則台鐵公司化沒換湯、沒換藥，只是換個碗。
杜微說，現在不合理的主管分級、薪資都會改善，未來台鐵公司對具有特殊技能，如地產開發，法務等特定職務，也會有不同的薪資考量，台鐵公司從業人員甄選及聘用辦法，公司成立後不久就會公告。
杜微說，台鐵公司是國營，若表現良好，員工最高可領到4.4個月年終獎金，相對現在是公家機關最多只有2.5個月；不過，多數具公務員身分的員工因考慮未來的月退俸，不會轉到台鐵公司，現在自行招聘的營運人員應該都會轉從業人員，因薪資和升遷條件都比較好。
台鐵上千人離退，杜微：關鍵人力缺口春節前補足
（中央社）台鐵明年元旦轉型公司，將有上千名未屆齡台鐵員工將申請離職或退休。台鐵局長杜微先前就表示春節疏運無影響，昨日說明，關鍵人力缺口在春節前就會補足。
根據台鐵公司化條例，公司成立6個月內，員工因自願退休或離職，最多可領7個月全薪，台鐵11月初統計，1萬6326名員工中，已申請明年1至6月退離人數為978人，其中行車關鍵人力374人（含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等）；其它人力604人（含站務人員、行政人員等）。估計最後總申請人數不會超過1300人。
外界擔心台鐵大量人員離退，會影響春節疏運，杜微先前在立法院答詢春節疏運不受影響。
杜微昨日接受《中央社》專訪表示，先前預估離退的1300人會下修到約1100人，他敢保證春節疏運不受影響，是台鐵已預先做了準備。
台鐵表示，這波離退潮集中1月底及2月底，台鐵從9月就請各單位統計關鍵人力，從基層抽調人員訓練，關鍵人力缺口1月底就可補上。
對於補足關鍵人力缺口者都是新手這部分，杜微說，都已接受完整訓練，但會特別提醒注意相關規範。
另外，今年鐵路特考錄取的800多人已報到受訓中，還有一批今年高普考人員年底會分發，再加上台鐵自行招聘的營運人員還會招聘，這3類新進人員將於2月底上線。
杜微說，公司化在人員進用的最大好處就是不再受限鐵路特考名額，台鐵可依需求決定，明年公司首次招考名額就有800人，最快2月底就會舉辦，預計4、5月報到，6、7月上線。
台鐵票價調漲，估最快2024年下半年實施
（中央社）台鐵票價凍漲28年，台鐵局長杜微明年元旦將接首任台鐵公司董事長，他昨日接受專訪時表示，台鐵公司董事會明年第1季就會審查票價調漲案，若獲准調價，最快明年下半年實施。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）