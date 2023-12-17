工會憂「安全管理系統」成打小報告管道，台鐵：對事不對人
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前交通部長賀陳旦受訪時表示，「台鐵外部監督委員會」功能主要是協助台鐵內部監督，所以將社會認為不可再犯、可能造成死傷的重大高風險議題（例如出軌）當作主要關切重點。安全管理系統（SMS）是由運研所設計，而運研所、台鐵及監理台鐵的鐵道局，在安全改善的認知是否一致，也會經由外部監督委員會協助對話，另外SMS要有評鑑制度，才能真實了解台鐵是否確有改善。
（中央社）普悠瑪號及太魯閣號事故加速政府推動台鐵轉型，明（2024）年元旦台鐵公司掛牌，掛牌前已先仿航空制度，建置安全管理系統（SMS）；台鐵工會昨（16）日表示，基層主管只知卷宗變多，變打小報告管道。
不過，台鐵局長杜微不以為然，他說，這是台鐵推動安全必須要採取的坦白文化，所以不具名，因台鐵員工以往的心態都只停留在管好自己的事就好，無法建立真正的安全文化，現在希望大家只要認為對安全有危害就應通報，而且台鐵處理是對事不對人。
杜微說，如果有員工是打小報告，經進一步了解後，發現與營運安全無關就據實告知，也不會列入改善項目。
2018年台鐵普悠瑪號事故造成18人罹難，台鐵安全亮紅燈，不料，2021年台鐵再發生太魯閣號事故，罹難人數49人，讓政府意識到台鐵的改革不能再拖延。
總統蔡英文在2021年9月宣示朝「安全、安定、轉型」進行改革台鐵，並以提升安全為首要工作，立法院於2022年通過台鐵公司化條例，確定2024年1月1日，台鐵由行政機關轉型為公司。
交通部為強化台鐵對事故預防的管理，普悠瑪事故後，就要求台鐵仿效航空建置安全管理系統（SMS），2018年8月由運輸研究所協助指導台鐵辦理主管及相關人員SMS教育訓練，2020年4月完成培訓台鐵種子教官，以利台鐵局推廣行車安全保證並深入至基層。
不過，多數台鐵基層員工不清楚SMS是什麼，一名基層主管告訴《中央社》記者，他看到的是卷宗變很多，書面內容流於形式，只是應付檢查，無法得知對安全有何具體幫助SMS對提升安全有幫助，以SMS其中要求的教育訓練為例，檢查時只看員工有沒有簽名，到底做了什麼教育訓練無所謂。
台鐵企業工會與台鐵也開過多次SMS的會議，工會感嘆，SMS是很好的制度，但在台鐵執行得四不像，以危險通報為例，台鐵為了讓員工暢所欲言不必具名通報，結果變成打小報告管道，出現同事間有爭執就以各種理由做危險通報，例如上班滑手機。
台鐵的改革是以安全為出發點，根據交通部定案的台鐵公司架構，為強調安全重要性，從上到下設了許多安全單位，層級最高的是隸屬董事會的安全管理委員會；另外，台鐵公司設營運安全處，為加強橫向聯繫設立的4個北、中、南、東營業處，再各設1個營運安全科。
不過，台鐵公司掛牌後，安全管理委員會該如何運作，台鐵公司籌備董事會開了4次會議，至今還無法確定。
提升台鐵改革力道，交通部也在今年8月，協助成立「台鐵外部監督委員會」成立，共有13名成員，包括太魯閣事故罹難者家屬及學者專家，由前交通部長賀陳旦、太魯閣事故罹難者家屬代表擔任召集人。
「台鐵外部監督委員會」已開過3次會，根據第3次的會議紀錄，提醒台鐵仿航空安全管理推動SMS勿流於形式，推動過程中必須深思遭遇最大困難是什麼，要如何解決、最迫切的是什麼，需要外界怎麼協助。另外對於沒有達標的部分，應就背後原因深入探討，並應了解推動SMS最重要的因素仍在於組織文化及人員心態，台鐵要持續有策略並訂定期程的推動。
賀陳旦接受《中央社》記者訪問表示，「台鐵外部監督委員會」功能主要是協助台鐵內部監督，所以將社會認為不可再犯、可能造成死傷的重大高風險議題（例如出軌）當作主要關切重點。SMS是由運研所設計，而運研所、台鐵及監理台鐵的鐵道局，在安全改善的認知是否一致，也會經由外部監督委員會協助對話，另外SMS要有評鑑制度，才能真實了解台鐵是否確有改善。
淡江大學運輸管理學系教授陶治中是首屆台鐵公司董事會中的學者專家董事代表，也將是台鐵公司安全管理委員會中的委員。2019年8月運安會成立時，就借重陶治中的軌道專長，邀請他擔任兼任委員，陶治中對所有運安會調查的台鐵事故肇因都非常清楚。
為避免球員兼裁判之嫌，陶治中也辭去運安會兼任委員，運安會樂見有專家去盯著台鐵的安全。
陶治中接受《中央社》記者訪問表示，在台鐵公司剛成立時，安全管理委員會勢必會有一番混亂局面，但將會透過與「台鐵外部監督委員會」的交流，逐步訂出台鐵安全指引政策，由「台鐵外部監督委員會」協助檢視不足之處，台鐵的最高安全指導原則勢必要再等待一段時間。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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