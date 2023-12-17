「在宅急性照護」明年第2季上路，3類感染症患者優先，擬部分負擔降至5%

在宅急性照護2024年第2季上路，3類感染症患者優先

（中央社）健保署研議擴大居家醫療照護服務的範疇，規劃試辦「在宅急性照護」，針對施打長效抗生素即可控制病情的肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等3類患者優先試行，最快明（2024）年第2季上路。

台東都蘭診所民國2017年12月16日開幕，是全台第一間以「在宅」為主軸的診所，一年一度「診所祭」成為當地盛事，昨（16）日是連續第7年舉行，衛生福利部中央健保署署長石崇良昨日接受聯訪表示，台東占台灣面積十分之一，但人口占全台百分之一，在高齡化的社會勢必面臨更大挑戰。

石崇良說，都蘭診所提供的在宅醫療，展現「在地安老」最好的樣貌，希望有朝一日醫院能做的醫療行為，在家裡都能完成，將逐步開放，下一個目標是擴大居家醫療照護服務的範疇，希望除了現行慢性病、安寧緩和以外，再加入急性照護居家模式。

石崇良表示，不論是在家長者或長照住宿式機構住民較常見的是感染症，如肺炎或泌尿道感染，若只須使用抗生素、無須進加護病房治療，就可在原居住地照顧，由病患所熟悉的居家醫療團隊，結合遠距看診、數據監測等方式執行。

石崇良說，希望藉由在宅急性照護服務在地推廣， 實現「在地安養 無憂向晚」目標，明年度預計投入新台幣7億元，不僅要結合營養師、復健師、後送醫院等資源，長照相關社會資源也要投入，因為不同患者就診頻率、強度都不同，需要調整的配套甚至還有健保給付修改得更有彈性。

健保署2016年起推動「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，由居家醫療院所組成的整合性照護團隊，提供居家醫療、重度居家醫療、安寧療護3階段連續性照護，2019年擴大居家中醫及居家藥事服務，強化出院準備服務的無縫接軌。

據統計，截至2023年9月底，全國已有225個居家醫療照護團隊、3289家醫療院所參與，提供約7萬6000名民眾到宅醫療照護，目前花東地區也有13個照護團隊、175家醫療院所參與、照護人數達3873人。

規劃試辦在宅急性照護萬人受惠，擬部分負擔降至5%

（中央社）健保署規劃試辦在宅急性照護，肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等3類患者優先試行，最快明年第2季上路，健保署長石崇良說，急性在宅部分負擔降至5%，預計有1萬人受惠。

健保署民國2016年起推動「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，由居家醫療院所組成的整合性照護團隊，提供居家醫療、重度居家醫療、安寧療護3階段連續性照護，2019年擴大居家中醫及居家藥事服務，預計在宅急性照護2024年第2季上路。

「在宅急性照護」明年度預計投入新台幣7億元，石崇良說，居家急症照顧不會省太多錢，執行目的不在省錢，而是希望讓不便就醫患者得到更好的醫療品質，以預算推估1年可服務人次，急性在宅照護費用不會比傳統醫院住院少，以現行住院4000至6000元計算，大約1萬人受惠。

石崇良說，隨著新醫療模式的出現，「透過一點點鼓勵，讓民眾願意試一次看看」，現行急性病房住院部分負擔，30日內負擔比率為10%，希望將在宅急性照護部分負擔降至5%；過去在宅部分負擔無上限，未來在宅急性照護部分負擔將設上限，且不會超過每年住院部分負擔上限。

另外，目前規劃在宅急症照護模式，由當地醫院在宅醫療團隊的護理師每日固定訪視，以日支規定取代醫院住院的護理費、病房費與醫療行為收費。石崇良分享，以過去給付模式太不划算，比如醫療人員每天都需舟車勞頓給予患者抗生素，給付僅開立抗生素的錢，恐怕沒人願意做。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航