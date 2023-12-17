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2023/12/17,
中東

以色列軍方：3名人質在加薩遭誤殺，當時手舉白旗；納坦雅胡：心碎但軍事壓力有其必要

以色列軍方：3名人質在加薩遭誤殺，當時手舉白旗；納坦雅胡：心碎但軍事壓力有其必要
以色列軍隊誤殺3名人質，引發民眾15日在特拉維夫上街抗議。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

自從以軍承認「誤殺」3名手持白旗、以希伯來文呼喊救命的人質之後，敦促納坦雅胡政府重啟與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯協商的呼聲便日益高漲。誤殺事件消息曝光後，剩餘人質的家屬擔心他們的至親恐成下一批受害者，疾呼納坦雅胡返回談判桌。

以色列軍方：3名人質在加薩遭誤殺，當時手舉白旗

（中央社）以色列軍方官員16日表示，根據初步調查，3名在加薩走廊（Gaza Strip）遭到以軍誤殺的人質，事發當時高舉一面白旗。

《路透社》報導，這名官員指出，事件發生在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）激烈交戰的西傑亞（Shejaiya）地區，當地的哈瑪斯戰士會身穿平民服裝，並使用欺敵戰術。

以色列官員表示，一位以色列士兵當時看見人質出現在距離以軍部隊數十公尺處，「他們都沒穿上衣，拿著一根棍子，棍子上綁著一塊白布」。

官員說道：「這名士兵感覺受到威脅而開槍。他宣稱對方是恐怖分子，他們（指以色列部隊）於是開火，其中2人當場被擊斃。」

這名官員還說，第3名人質受傷後撤到附近一棟建物內，並從那裡以希伯來語呼救，以軍指揮官立即下達停火命令，但他仍再受到攻擊，最後因此死亡。

以軍昨天確認了3名人質的身分，他們分別是哈瑪斯10月7日跨境突襲以色列時，在卡法阿扎（Kfar Aza）農墾區遭俘虜的海姆（Yotam Haim）和沙姆利茲（Alon Shamriz）。

另一人則是在鄰近的尼爾阿姆（Nir Am）農墾區被綁架的塔拉爾卡（Samer Talalka）。

以軍誤殺3人質，總理納坦雅胡：心碎但軍事壓力有其必要

（中央社）以色列總理納坦雅胡16日表示，以軍在加薩（Gaza）錯認身分導致誤殺3名人質的事件讓人心碎，但為了把其他遭哈瑪斯扣留的民眾帶回家，施加「軍事壓力」有其必要。

《法新社》報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在談及人質喪生事件時說：「我的心碎了，全國的心都碎了。」他補充說：「悲痛之下，我想要闡明一點：無論是讓人質返家或是達成擊敗敵人的目標上，施加軍事壓力都是必要的。」

自從以軍承認「誤殺」3名手持白旗、以希伯來文呼喊救命的人質之後，敦促納坦雅胡政府重啟與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯協商的呼聲便日益高漲。

誤殺事件消息曝光後，剩餘人質的家屬擔心他們的至親恐成下一批受害者，疾呼納坦雅胡返回談判桌。

其中一名人質、19歲以色列士兵伊泰．陳（Itai Chen）的父親魯比（Ruby）今晚在一個場合說：「我們感覺我們在比俄羅斯輪盤，（看誰）是下一個接到至親死亡消息的人。」

「他們最初跟我們解釋說，地面任務會把人質帶回家。」他說：「但這沒發揮作用，因為自此之後，人質是回來了，但沒有多少是活著回來的。」

然而，納坦雅胡堅持說，協商要成功，就有必要施加軍事壓力。他說：「我給協商團隊的指示就是基於這道（軍事）壓力，沒有這個壓力，我們一無所有。」

哈瑪斯16日表示，「除非對我們人民的侵略完全停止」，否則他們將「不會展開任何換囚協商」。

根據官方數據，哈瑪斯10月7日突襲以色列時擄走約250名人質，殺害了1139人。

加薩的哈瑪斯政府則表示，以色列此後發動的報復性戰爭已導致加薩1萬8700多人喪生。

雙方曾有過短暫的停火協議，期間看到哈瑪斯釋放100多名人質，換得以色列釋放境內監獄內數百名巴勒斯坦囚犯。這項協議後來終止、戰火再起。

以色列政府一再表示，以哈戰爭主要目標之一，便是把人質全數帶回家。

以軍誤殺3人質，家屬籲政府加緊談判盡速救人

（中央社）在以色列軍方承認「誤殺」3名人質後，鑒於仍有人質被扣押在加薩，他們的家屬16日呼籲以色列政府達成緊急協議，確保人質能夠獲釋。

《法新社》報導，以色列軍方表示，15日在加薩（Gaza）被其部隊誤殺的3名人質，事發時手持白旗並用希伯來語呼救。

他們遇害的消息在以色列引發抗議，其餘人質的家屬擔心他們的親人可能會是下一批受害者。

父親遭擄的諾姆．裴利（Noam Perry）在「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum）於特拉維夫（Tel Aviv）舉辦的活動中說：「我們一次又一次聽到的，是人質喪命的消息。」

「我們的訴求不是（與政府）抗爭，而是任何人在自己父親（陷入一樣處境下）都會發出的呼籲。請替我們想一想，並馬上提出個（談判）的計畫。」

另一名人質家屬魯比．陳（Ruby Chen）說：「我們好像在比俄羅斯輪盤一樣，（看誰）是下一個接到至親死亡消息的人。」

魯比．陳說：「他們最初跟我們解釋說，地面任務會把人質帶回家。」

他說：「但這沒發揮作用，因為自此之後，人質是回來了，但沒有多少是活著回來的。是時候做出改變了。」

根據以色列的數據，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日攻擊以色列，擄走約250名人質，另奪走約1140條人命，當中大部分是平民。

以色列矢言摧毀哈瑪斯並救回人質，因此對哈瑪斯發動大規模攻擊，讓加薩走廊大部分地區成為一片廢墟。

哈瑪斯表示，戰爭爆發至今已在加薩造成至少1萬8800人喪生，其中多為女性和兒童。

以軍稱加薩醫院行動結束，發現武器逮哈瑪斯80人

（中央社）以色列軍方16日表示，在加薩走廊北部阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）的軍事行動已結束，並稱發現武器且逮捕約80名巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」分子。

《法新社》報導，哈瑪斯形容以軍在加薩市（Gaza City）阿德萬醫院的行動是「駭人屠殺」。哈瑪斯治下的加薩衛生部13日曾說，以軍在「圍攻」醫院數天期間「對病房開槍」並逮捕醫護人員。


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