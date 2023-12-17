《路透社》：量子技術最快2025年破解所有現行加密，美中等大國爭搶先機
我們想讓你知道的是
在掌握量子運算的競賽持續進行之際，保護關鍵資料的戰爭也已開打：美國及其盟友正在研議名為「後量子密碼學」（post-quantum cryptography）的新加密標準，也就是連量子電腦都難以破解的密碼。中國也努力開創量子通訊網絡，研究人員稱這種技術理論上不可能被駭客入侵。
（中央社）量子電腦有朝一日恐能破解保護數位通訊的主流加密技術，這天被稱為「Q日」（Q-day），屆時全球軍、經安全可能出現天翻地覆改變，美、中等大國正為此努力搶占先機。
《路透社》報導，加拿大網路安全公司Quantum Defen5e（QD5）今年2月警告美國國防部，美國的機密——或者說所有人的秘密——正處於暴露風險。
QD5執行副總裁孔茲（Tilo Kunz）告訴負責保護美軍通訊的美國國防資訊系統局（DISA），全球可能最快在2025年達到「Q日」，屆時遠比當今最快超級電腦還強大的機器，將可破解幾乎所有現代通訊的密碼。
根據美國國防資訊系統局公布的會議錄音，孔茲還說各國都在努力竊取數據，想先截獲訊息留待「Q日」後再解碼，即所謂「先蒐密再破譯」。屆時各國軍方將發現己方長年計畫和情蒐暴露在敵人面前、企業的智慧財產遭竊、民眾的健康紀錄被公諸於世。
孔茲說：「不是只有我們在蒐集資料，也不是只有我們想在未來破解這些東西……所有被傳到公開網絡的資料都有風險。」
美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）今年9月曾說，中國的「駭客計畫比其他大國加起來還要龐大」；中國國家安全部也在9月時的一份報告指控美國國家安全局（NSA）有系統地攻擊以竊取中國資料。
關於「Q日」何時來臨，各方看法不一。量子運算仍處於相對早期階段，目前僅打造出處理能力有限且容易出錯的小型量子電腦。有些研究員估計，「Q日」可能要到世紀中葉才會到來。
沒人知道誰能先一步到達「Q日」。一般認為美、中是這個領域的領先者，許多專家覺得美國仍占上風。
在掌握量子運算的競賽持續進行之際，保護關鍵資料的戰爭也已開打：美國及其盟友正在研議名為「後量子密碼學」（post-quantum cryptography）的新加密標準，也就是連量子電腦都難以破解的密碼。中國也努力開創量子通訊網絡，研究人員稱這種技術理論上不可能被駭客入侵。
量子位元是量子電腦最基本的運算單元，為使量子位元能運用，量子必須達到量子疊加和量子糾纏狀態。以丟硬幣比喻，硬幣分頭像（1）或反面（0）就如傳統的位元，而疊加和糾纏特性使量子位元不像傳統電腦位元只能為0或1，而是能同時為0與1，這使量子位元運算能力大增，得以進行當今超級電腦都做不到的運算。
商界諮詢顧問預測，量子運算能力在2030年代中期將能帶來數千億美元額外收入，有些人甚至預測在量子電腦時代來臨前，量子技術進步將大幅提高某些軍事裝備的性能。
澳洲量子技術公司Q-CTRL創辦人兼執行長畢爾考克（Michael Biercuk）說，量子技術「在21世紀帶來的變革，可能相當於人們19世紀開始用電」。
當今許多通訊是用「公開金鑰基礎建設」（PKI）來保障安全，這套系統開發於1970年代，目的是執行大規模加密。
PKI讓網路經濟和開放的電信系統得以興起。電郵帳號和網路銀行的密碼、安全的通訊平台，全都要靠這套系統，對許多政府和國家安全通訊來說也很重要。
畢爾考克解釋，PKI提供的安全本質上是把資訊藏在一道非常艱深的數學題後面，而創造並管理這道難題的最常見演算法稱為RSA。未來可能出現的變化是，量子電腦不費吹灰之力就可以解開這些難題。
他說：「如果這道數學題對一台電腦來說不是很難…（資料）就全都有風險了。」
《新華社》曾報導，中國國家主席習近平2020年向高層官員演說時強調量子技術的「戰略價值」。在他治下，中國訂定主導量子科學的明確目標；有些人估計，中國在量子研究上支出的經費也比其他任何國家都多。
麥肯錫顧問公司（McKinsey & Company）今年4月發布的報告估計，中國宣布用於量子研究的資金累計已達153億美元，是美國37億美元的4倍以上。
中國量子技術研究的重要推手之一是中國科學院院士潘建偉，他在維也納師從諾貝爾物理獎得主吉林哲（Anton Zeilinger）並攻讀博士，後來轉往德國海德堡大學（University of Heidelberg），於2008年返回中國。
潘建偉在中國領導的團隊於2016年發射全球首顆量子通訊衛星「墨子號」；隔年，他的團隊和研究員用墨子號連結北京與維也納，舉行全球第一場量子加密遠程會議。
雖然中國明顯是官方出資較多，一些研究人員認為美國擁有私人企業的技術創新人士、政府實驗室、大學研究員和合作盟友，因此在整體量子領域仍然領先。此外，美國政府也準備限制美方對中國量子能力方面的投資。
美國總統拜登今年8月簽署行政命令，下令財政部督導美方在量子科技、半導體與人工智慧等領域的投資。行政命令的附件將中、港、澳列為關注地區，可禁止美企投資中國的量子技術和設備生產。
保護數位機密面臨的一項挑戰，在於無論「Q日」何時到來，量子密碼破譯者都不太可能宣布自己有所突破，反而會三緘其口，以便盡可能長久利用這項優勢。
孔茲告訴美國國防資訊系統局，密碼被破解時「我們未必知道」，還說「我們可能要吃點苦頭才會發現……但可以預期的是，密碼一定會被破解。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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