柯文哲放棄2024總統大選了嗎？自比「進化版」陳定南和蔣經國，其實他想的是「民眾黨宗教化」

柯文哲在12月13日的專訪內容，談到了回顧自己從政十年，給台灣政壇帶來了很多改變，並且以「進化版的陳定南」來形容自己。隔天很多新聞都以此當成標題，特別是綠營的反應很激烈，連當事人的長子也出面回應。

當你以為這已經很誇張了，對於柯文哲來說，沒有最誇張，只有更誇張。15日不但強調自己理所當然是陳定南，同日他還踩了蔣經國一腳，然後再自比蔣經國，換言之，他還是「進化版的蔣經國」。

民眾黨柯文哲、民進黨陳定南跟國民黨蔣經國這三人有共通點嗎？當然有，至少筆者就想到一個：都是男人。這句是玩笑話，不過有沒有共同點是一回事，重點是柯文哲在幹嘛？

藍白合破局，各自參選後，柯文哲卻在黃金第一週幾乎沒有行程，還被笑是「家裡蹲」的總統候選人。很多人的解讀是柯文哲對於獨立參選其實並沒有計畫，甚至認為他已經形同放棄了。不過，柯文哲本人則說是因藍白整合沒成功在沉澱。

後來，柯文哲就開始了這種強烈批藍又打綠的方式，連髒話都說了出來，但立場卻是左右搖擺，一下說自己本質深綠，未來在外交路線將依循總統蔡英文路線，卻同時又自比蔣經國。讀者眼睛雪亮的話，還可以發現到柯文哲的西裝胸針，過去通常是配戴KP的胸針，這幾天換上了中華民國的國旗。

套句周星馳在電影《功夫》中的台詞：「你搞得我好亂啊！」柯文哲究竟在幹嘛！？這些看似矛盾的行為背後的意義是什麼？對於2024總統大選他放棄了嗎？

本文就藉著從柯文哲自比進化版陳定南，到進化版蔣經國，帶你解讀柯文哲現在究竟在想什麼？

是藍又是綠，同時批藍又打綠，柯文哲圖的是什麼？