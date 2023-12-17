台灣咖啡豆量少質精，競標每公斤破萬元，青農從育種到杯測打造品牌之路

100年多前，台灣就有在種咖啡了，走過日治時代，咖啡產業沒落，又在921震災後振興，如今台灣咖啡豆雖然年產僅906公噸、全國市占率僅2.25%，卻如同台灣黃豆、國產小麥、日月潭紅茶一樣打響知名度。台灣人均咖啡飲用量亞洲名列前茅，不僅咖啡職人投入並在國際賽事表現不俗，黑金商機也吸引青農投入種植，從古坑咖啡到阿里山咖啡，台灣咖啡豆擦亮品牌走精品路。

量少質精台灣咖啡豆，競標每公斤破萬元

（中央社）台灣人均咖啡飲用量亞洲第3，以進口豆為主，國產僅2.25%，雖在百年前就種植咖啡樹，直到近年才以精品咖啡豆多元果香風味驚豔國際，拿下當年度評比最高分、競標每公斤破萬元。

農業部茶及飲料作物改良場掌握資料顯示，2021年台灣消費4萬多公噸咖啡豆，每人每年喝掉177杯，在亞洲排第3名，僅低於日本人的354杯、韓國人的295杯，近2年國內商機更已蓬勃成長到新台幣700多億元規模。

在這千變萬化的咖啡世界裏，台灣咖啡豆雖然年產量僅906公噸、全國市占率僅2.25%，不過已如台灣黃豆、本產小麥、日月潭紅茶一樣殺出重圍、打響知名度了。

官方專家劉千如見證了台灣咖啡的蛻變，她是15年前農業部茶及飲料作物改良場（前身為農委會茶業改良場）栽培的首名官方杯測師，目前是場方的副研究員，在比賽中擔任評審長。

她說，特別是這10年來台灣咖啡豆的品質進步神速，近年國際評比表現突出，109年及110年獲國際咖啡品質協會（CQI）評比最高分，分別為89.25分及87.25分。

2021年台灣咖啡協會、台灣咖啡研究室首次舉辦「典藏台灣精品咖啡國際競標」（Taiwan PCA），吸引咖啡農報名34件，19件通過初選，最後9件進入決選，讓台灣咖啡豆首次登上世界拍賣舞台，並以每公斤新台幣3萬820元的成交單價，創下卓越咖啡聯盟（ACE）拍賣平台有史以來最高單價紀錄。

隔年「第2屆典藏台灣精品咖啡國際競標（2022 Taiwan PCA）」，再吸引了14國、50個團體競標，拍出530公斤生豆成交金額達278萬元，平均成交價每公斤5245元，其中最高價為「豆御香藝伎莊園」每公斤1萬2023元。

何以台灣咖啡量小卻能驚豔國際，劉千如說，國內栽種主要是阿拉比卡此一品種下的品系，包含藝伎、SL34、黃波旁、紅波旁，還有農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所首支本土育種「台農1號」，都是經過選育、最適合在地栽種的。

這些適地栽種的咖啡品系，隨著台灣高、中、低海拔環境條件不同，搭配咖啡農的栽種、後製、烘焙等各具特色的微調，加上在地產最新鮮，愈發凸顯台灣咖啡豆果香多元的風味。

例如藝伎容易帶有花香、柑橘風味的調性，溫和、平衡、高雅，SL34甜酸感濃厚，並帶有黑醋栗、梅果果香，是支風味很好、比較濃烈的咖啡豆。她說，這兩種是截然不同的風味，因具有以上特質，在賽事中常有佳績。

國際買家肯定台灣咖啡豆的酸值、甜感、風味佳，她分享，日本、韓國、新加坡、香港都有買家採購，在其門市銷售；來台評鑑的評審，接觸了覺得品質不錯，後續也會跟農民聯絡去看豆子。

其實劉千如不特別推薦想嘗試的消費者優選哪一種，並非所有台灣咖啡豆單價都像比賽豆般高貴，雖然單價約是進口咖啡豆的2到4倍，但是有四分之一磅小包裝單價約300到800元間，可確保在新鮮期內品嚐，建議買不同產區豆子試試看，選擇放慢步調的假日裡，悠閒地探尋最對自己味的豆子來。

從育種到杯測，台灣咖啡莊園的品牌路

（中央社）台灣咖啡產業走精品路線，就像法國葡萄酒講究風土和工藝，由於返鄉的咖啡農增加，年輕一代也投入杯測及打造品牌，快速提升質與量，消費者喝到喜歡豆子可以拜訪莊園，可說是很幸福的事。

台灣開始栽種咖啡樹，已是100多年以前的事。農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐說，早在日治時代，1902年田代安定就在恆春創設殖產局。

1917年農業部嘉義農事試驗分所就以阿拉比卡作為主栽培品種試驗研究、栽種；1932年日本圖南株式會社接手，擴展至雲林古坑荷苞山進行經濟栽種，從台灣東部像是花蓮瑞穗，早在日治時期也有試種。

在日本技術、資金撤出後，1972年因為考量台灣咖啡豆生產成本高、進口咖啡豆量大價格競爭等因素，當局擔心鼓勵栽種後恐怕滯銷，所以改採「不鼓勵、不限制、不輔導」的三不政策，台灣咖啡產業就此停滯30年。

921大地震災後重建，反而為台灣咖啡文化復興帶來契機。邱垂豐說，為重振地方發展，當時的農委會（農業部前身）推動「一鄉鎮、一特產」，就像南投縣魚池鄉發展紅茶，國姓鄉咖啡產業也做了起來，並鼓勵青農返鄉，

他說，當時的重點是栽培人力，市場上已有烘焙師，茶及飲料作物改良場就投入「栽培管理、後製技術、防病蟲害、咖啡評鑑」四大領域的人才培育，接著安排人才到產業界輔導，在產區舉辦評比活動，引導提升品質與規模量。

官方首名杯測師劉千如就是政府當年花費新台幣10萬、20萬元培育的，她除了報名國際咖啡品質協會（CQI）在台開設的課程，也派往中、南美洲考察、學習國際咖啡評比、競賽等實務運作。

劉千如說，過往約10幾年以前的農民，沒那個自信可以站出來說自己的豆子是什麼味道、風味或是分類，現在他們學習杯測、成為杯測師，這已是基本能力，甚至可以當講師，如此一來，就懂得推什麼品種好，分辨栽培、後製做得好不好、要賣多少錢等。

她說，現在像是阿里山的方政倫、古坑草嶺嵩岳咖啡莊園的郭章盛，都是20年前就在栽種咖啡又比她資深的講師，他們經營方式各有不同，方政倫參與國際型比賽，日治以來的第三代咖啡農劉易騰則主打教育訓練、文化歷史導覽等。