台灣咖啡豆量少質精，競標每公斤破萬元，青農從育種到杯測打造品牌之路
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何以台灣咖啡量小卻能驚豔國際，杯測師劉千如說，國內栽種主要是阿拉比卡此一品種下的品系，包含藝伎、SL34、黃波旁、紅波旁，還有農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所首支本土育種「台農1號」，都是經過選育、最適合在地栽種的。
100年多前，台灣就有在種咖啡了，走過日治時代，咖啡產業沒落，又在921震災後振興，如今台灣咖啡豆雖然年產僅906公噸、全國市占率僅2.25%，卻如同台灣黃豆、國產小麥、日月潭紅茶一樣打響知名度。台灣人均咖啡飲用量亞洲名列前茅，不僅咖啡職人投入並在國際賽事表現不俗，黑金商機也吸引青農投入種植，從古坑咖啡到阿里山咖啡，台灣咖啡豆擦亮品牌走精品路。
量少質精台灣咖啡豆，競標每公斤破萬元
（中央社）台灣人均咖啡飲用量亞洲第3，以進口豆為主，國產僅2.25%，雖在百年前就種植咖啡樹，直到近年才以精品咖啡豆多元果香風味驚豔國際，拿下當年度評比最高分、競標每公斤破萬元。
農業部茶及飲料作物改良場掌握資料顯示，2021年台灣消費4萬多公噸咖啡豆，每人每年喝掉177杯，在亞洲排第3名，僅低於日本人的354杯、韓國人的295杯，近2年國內商機更已蓬勃成長到新台幣700多億元規模。
在這千變萬化的咖啡世界裏，台灣咖啡豆雖然年產量僅906公噸、全國市占率僅2.25%，不過已如台灣黃豆、本產小麥、日月潭紅茶一樣殺出重圍、打響知名度了。
官方專家劉千如見證了台灣咖啡的蛻變，她是15年前農業部茶及飲料作物改良場（前身為農委會茶業改良場）栽培的首名官方杯測師，目前是場方的副研究員，在比賽中擔任評審長。
她說，特別是這10年來台灣咖啡豆的品質進步神速，近年國際評比表現突出，109年及110年獲國際咖啡品質協會（CQI）評比最高分，分別為89.25分及87.25分。
2021年台灣咖啡協會、台灣咖啡研究室首次舉辦「典藏台灣精品咖啡國際競標」（Taiwan PCA），吸引咖啡農報名34件，19件通過初選，最後9件進入決選，讓台灣咖啡豆首次登上世界拍賣舞台，並以每公斤新台幣3萬820元的成交單價，創下卓越咖啡聯盟（ACE）拍賣平台有史以來最高單價紀錄。
隔年「第2屆典藏台灣精品咖啡國際競標（2022 Taiwan PCA）」，再吸引了14國、50個團體競標，拍出530公斤生豆成交金額達278萬元，平均成交價每公斤5245元，其中最高價為「豆御香藝伎莊園」每公斤1萬2023元。
何以台灣咖啡量小卻能驚豔國際，劉千如說，國內栽種主要是阿拉比卡此一品種下的品系，包含藝伎、SL34、黃波旁、紅波旁，還有農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所首支本土育種「台農1號」，都是經過選育、最適合在地栽種的。
這些適地栽種的咖啡品系，隨著台灣高、中、低海拔環境條件不同，搭配咖啡農的栽種、後製、烘焙等各具特色的微調，加上在地產最新鮮，愈發凸顯台灣咖啡豆果香多元的風味。
例如藝伎容易帶有花香、柑橘風味的調性，溫和、平衡、高雅，SL34甜酸感濃厚，並帶有黑醋栗、梅果果香，是支風味很好、比較濃烈的咖啡豆。她說，這兩種是截然不同的風味，因具有以上特質，在賽事中常有佳績。
國際買家肯定台灣咖啡豆的酸值、甜感、風味佳，她分享，日本、韓國、新加坡、香港都有買家採購，在其門市銷售；來台評鑑的評審，接觸了覺得品質不錯，後續也會跟農民聯絡去看豆子。
其實劉千如不特別推薦想嘗試的消費者優選哪一種，並非所有台灣咖啡豆單價都像比賽豆般高貴，雖然單價約是進口咖啡豆的2到4倍，但是有四分之一磅小包裝單價約300到800元間，可確保在新鮮期內品嚐，建議買不同產區豆子試試看，選擇放慢步調的假日裡，悠閒地探尋最對自己味的豆子來。
從育種到杯測，台灣咖啡莊園的品牌路
（中央社）台灣咖啡產業走精品路線，就像法國葡萄酒講究風土和工藝，由於返鄉的咖啡農增加，年輕一代也投入杯測及打造品牌，快速提升質與量，消費者喝到喜歡豆子可以拜訪莊園，可說是很幸福的事。
台灣開始栽種咖啡樹，已是100多年以前的事。農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐說，早在日治時代，1902年田代安定就在恆春創設殖產局。
1917年農業部嘉義農事試驗分所就以阿拉比卡作為主栽培品種試驗研究、栽種；1932年日本圖南株式會社接手，擴展至雲林古坑荷苞山進行經濟栽種，從台灣東部像是花蓮瑞穗，早在日治時期也有試種。
在日本技術、資金撤出後，1972年因為考量台灣咖啡豆生產成本高、進口咖啡豆量大價格競爭等因素，當局擔心鼓勵栽種後恐怕滯銷，所以改採「不鼓勵、不限制、不輔導」的三不政策，台灣咖啡產業就此停滯30年。
921大地震災後重建，反而為台灣咖啡文化復興帶來契機。邱垂豐說，為重振地方發展，當時的農委會（農業部前身）推動「一鄉鎮、一特產」，就像南投縣魚池鄉發展紅茶，國姓鄉咖啡產業也做了起來，並鼓勵青農返鄉，
他說，當時的重點是栽培人力，市場上已有烘焙師，茶及飲料作物改良場就投入「栽培管理、後製技術、防病蟲害、咖啡評鑑」四大領域的人才培育，接著安排人才到產業界輔導，在產區舉辦評比活動，引導提升品質與規模量。
官方首名杯測師劉千如就是政府當年花費新台幣10萬、20萬元培育的，她除了報名國際咖啡品質協會（CQI）在台開設的課程，也派往中、南美洲考察、學習國際咖啡評比、競賽等實務運作。
劉千如說，過往約10幾年以前的農民，沒那個自信可以站出來說自己的豆子是什麼味道、風味或是分類，現在他們學習杯測、成為杯測師，這已是基本能力，甚至可以當講師，如此一來，就懂得推什麼品種好，分辨栽培、後製做得好不好、要賣多少錢等。
她說，現在像是阿里山的方政倫、古坑草嶺嵩岳咖啡莊園的郭章盛，都是20年前就在栽種咖啡又比她資深的講師，他們經營方式各有不同，方政倫參與國際型比賽，日治以來的第三代咖啡農劉易騰則主打教育訓練、文化歷史導覽等。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！