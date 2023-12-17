台灣國產咖啡1杯破百元，青農高海拔原鄉種出精品豆放眼國際競賽
我們想讓你知道的是
餐飲產業觀察分析師劉人豪指出，近年阿里山產區相對熱門，2023年咖啡COE（Cup of Excellence）卓越盃的冠軍也由嘉義縣的莊園獲得；台灣咖啡豆對比國外傳統主力的咖啡產區來說，在價格上還是相對劣勢，也因此朝向精品咖啡的方向前進，這部分的戰略考量是對的。
100年多前，台灣就有在種咖啡了，走過日治時代，咖啡產業沒落，又在921震災後振興，如今台灣咖啡豆雖然年產僅906公噸、全國市占率僅2.25%，卻如同台灣黃豆、國產小麥、日月潭紅茶一樣打響知名度。台灣人均咖啡飲用量亞洲名列前茅，不僅咖啡職人投入並在國際賽事表現不俗，黑金商機也吸引青農投入種植，從古坑咖啡到阿里山咖啡，台灣咖啡豆擦亮品牌走精品路。
1杯台灣咖啡破百元，走進民眾日常生活
（中央社）現在1杯台灣咖啡破百元不算貴，新台幣500到600元也有人買單，咖啡職人認為，品味咖啡就品茗一樣齒頰留香，國產咖啡豆可再精進，消費者的品嚐體驗也有很多功課要做。
簡嘉程是虹吸咖啡大賽的選手，參加2023年WSC世界虹吸咖啡大賽（World Siphonist Championship），以自烘的台灣咖啡豆順利獲獎。他指出，台灣咖啡豆在5、6年前時「沒有太大特色」，現在卻能以明朗的風味，讓評審驚豔，進步很多。
在簡嘉程的評價中，台灣咖啡豆過去只能說得出有水果風味等較大方向，現在的咖啡豆已經可以明確說出有桃子等水果的風味，比原本預期的還要好很多，風味表現不像過去有一層霧的感覺。
簡嘉程本身也是烘豆師，他看到台灣咖啡豆的不足之處 ，這次比賽他使用的咖啡豆會有一個豌豆的味道，這個味道在精品咖啡豆中屬於瑕疵風味，通常在咖啡豆乾燥的過程中會容易發展出來，因此他將會協助台灣的咖啡莊園，利用他的專業協助台灣咖啡豆的發展。
台灣一年賣出上億杯咖啡，絕大部分使用進口豆，大多數人喝的是數十到百元以內的平價咖啡，餐飲產業觀察分析師劉人豪認為，早餐飲料、餐間來杯咖啡，如果單純只是要提神這個功能性需求，當然不需要精品咖啡。
劉人豪過去也曾任職於連鎖咖啡館，他指出，台灣主要以連鎖咖啡品牌為主，例如星巴克、路易莎、Cama、超商超市咖啡等，幾乎都是以平價作為競爭優勢，就連星巴克也常態進行買一送一活動，因此本土產咖啡豆在成本上就談不上競爭力。
台灣咖啡人口眾多，像品茗一樣地品味咖啡也在流行，可以接受的價格向上修正，連鎖餐飲百元起跳的咖啡，除了星巴克咖啡，去（2022）年麥當勞與台灣咖啡農合作，限時限量推出1杯破百元的單品阿里山咖啡，在速食消費層試水溫。
劉人豪指出，如何讓台灣人品嚐咖啡的精華，像是葡萄酒及威士忌那樣的操作，讓體驗感持續往上升，讓台灣本產咖啡豆站穩台灣市場。
劉人豪表示，台灣咖啡豆的銷售主要在咖啡豆熟豆的包裝販售，以及獨立咖啡館的採用，當然最知名的還是興波咖啡，台灣有幾個品牌有辦法推出一杯動輒500到600元的精品咖啡，並且還能有穩定的銷售動能。
他說，台灣種植咖啡豆可追溯自1884年由英國人引進咖啡種苗開始，主要分為3大區高海拔產區、中低海拔產區、太平洋海風產區，不同的產區有不同的風味呈現，如高海拔產區豆體飽滿、酸度高、風味濃郁。
劉人豪指出，近年阿里山產區相對熱門，2023年咖啡COE（Cup of Excellence）卓越盃的冠軍也由嘉義縣的莊園獲得；台灣咖啡豆對比國外傳統主力的咖啡產區來說，在價格上還是相對劣勢，也因此朝向精品咖啡的方向前進，這部分的戰略考量是對的。
從農業晉升到精緻農業，他認為，台灣阿里山農民相當團結，在地小、成本高的狀態下，透過各農戶的結盟，透過在各個國際獎項得獎，逐步打造台灣咖啡這個產地的品牌實力，才有機會讓台灣的咖啡產業更精進茁壯。
高海拔原鄉種出精品豆，咖啡農放眼國際盃
（中央社）近幾年在台灣咖啡比賽中，阿里山系各莊園豆的表現搶眼。嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪指出，台灣風土環境及農民教育訓練等條件，適合種植精品咖啡豆，但還有進步空間。
鄭虞坪指出，全世界的咖啡帶落在南北回歸線之間，由於氣候變遷，咖啡種植的海拔越來越高，精品咖啡豆產區大多海拔在700、800公尺到2000公尺左右，台灣是在1000公尺到1500公尺的品質最好的，早年在海拔200到300公尺就已經是極限。
鄭虞坪的咖啡園座落在優遊吧斯阿里山鄒族文化部落，他認為，鄒族因各種原因遭到排斥驅趕，才把咖啡帶到山裡來，台灣的咖啡史可以說就是鄒族的遷移史，2007年左右他跟鄒族勇士在舊部落發現約百來株咖啡樹，感到震撼，因為這些咖啡樹代表日治時期前就有咖啡。
談到跟全世界的頂級咖啡豆競爭，台灣咖啡豆要擠進排行榜，鄭虞坪分析，台灣氣候跟環境適合種植，農民教育訓練扎實，加上國際賽事引進後，農民配合種植出符合規則的咖啡豆，逐漸建立起台灣咖啡品牌。
除了培訓咖啡師外，咖啡農也是台灣精緻咖啡協會重視的一部分，鄭虞坪表示，協會安排許多教育訓練，舉辦比賽請國際專家來找出台灣咖啡豆的問題，並解決農民的疑惑，現在每年都有近200支咖啡豆參與競賽，但只有不到1成的咖啡豆可以獲獎。
「我們還有成長空間」，鄭虞坪身為阿里山咖啡的主要推手，他告訴中央社記者，台灣咖啡莊園生產的咖啡豆風味的確略遜國際其他國家，但相距不遠。
鄭虞坪表示，與其他國家相比，台灣咖啡豆有些地方比別人強，像是處理的乾淨和精細程度，以及施肥、修枝還有病蟲害的防治方面，也都比其他國家還要好。
鄭虞坪不諱言，台灣咖啡豆的品種篩選仍有些雜亂，但台灣的農業水準具有極大優勢，有很多農業專家都可以培育出很好的鳳梨、木瓜等水果，目前本土咖啡只有台農1號，有賴政府扶植培育出適合台灣風土條件咖啡種苗，有自己的咖啡品種站上國際舞台。
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延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！