台灣國產咖啡1杯破百元，青農高海拔原鄉種出精品豆放眼國際競賽

100年多前，台灣就有在種咖啡了，走過日治時代，咖啡產業沒落，又在921震災後振興，如今台灣咖啡豆雖然年產僅906公噸、全國市占率僅2.25%，卻如同台灣黃豆、國產小麥、日月潭紅茶一樣打響知名度。台灣人均咖啡飲用量亞洲名列前茅，不僅咖啡職人投入並在國際賽事表現不俗，黑金商機也吸引青農投入種植，從古坑咖啡到阿里山咖啡，台灣咖啡豆擦亮品牌走精品路。

1杯台灣咖啡破百元，走進民眾日常生活

（中央社）現在1杯台灣咖啡破百元不算貴，新台幣500到600元也有人買單，咖啡職人認為，品味咖啡就品茗一樣齒頰留香，國產咖啡豆可再精進，消費者的品嚐體驗也有很多功課要做。

簡嘉程是虹吸咖啡大賽的選手，參加2023年WSC世界虹吸咖啡大賽（World Siphonist Championship），以自烘的台灣咖啡豆順利獲獎。他指出，台灣咖啡豆在5、6年前時「沒有太大特色」，現在卻能以明朗的風味，讓評審驚豔，進步很多。

在簡嘉程的評價中，台灣咖啡豆過去只能說得出有水果風味等較大方向，現在的咖啡豆已經可以明確說出有桃子等水果的風味，比原本預期的還要好很多，風味表現不像過去有一層霧的感覺。

簡嘉程本身也是烘豆師，他看到台灣咖啡豆的不足之處 ，這次比賽他使用的咖啡豆會有一個豌豆的味道，這個味道在精品咖啡豆中屬於瑕疵風味，通常在咖啡豆乾燥的過程中會容易發展出來，因此他將會協助台灣的咖啡莊園，利用他的專業協助台灣咖啡豆的發展。

台灣一年賣出上億杯咖啡，絕大部分使用進口豆，大多數人喝的是數十到百元以內的平價咖啡，餐飲產業觀察分析師劉人豪認為，早餐飲料、餐間來杯咖啡，如果單純只是要提神這個功能性需求，當然不需要精品咖啡。

劉人豪過去也曾任職於連鎖咖啡館，他指出，台灣主要以連鎖咖啡品牌為主，例如星巴克、路易莎、Cama、超商超市咖啡等，幾乎都是以平價作為競爭優勢，就連星巴克也常態進行買一送一活動，因此本土產咖啡豆在成本上就談不上競爭力。

台灣咖啡人口眾多，像品茗一樣地品味咖啡也在流行，可以接受的價格向上修正，連鎖餐飲百元起跳的咖啡，除了星巴克咖啡，去（2022）年麥當勞與台灣咖啡農合作，限時限量推出1杯破百元的單品阿里山咖啡，在速食消費層試水溫。

劉人豪指出，如何讓台灣人品嚐咖啡的精華，像是葡萄酒及威士忌那樣的操作，讓體驗感持續往上升，讓台灣本產咖啡豆站穩台灣市場。

劉人豪表示，台灣咖啡豆的銷售主要在咖啡豆熟豆的包裝販售，以及獨立咖啡館的採用，當然最知名的還是興波咖啡，台灣有幾個品牌有辦法推出一杯動輒500到600元的精品咖啡，並且還能有穩定的銷售動能。

他說，台灣種植咖啡豆可追溯自1884年由英國人引進咖啡種苗開始，主要分為3大區高海拔產區、中低海拔產區、太平洋海風產區，不同的產區有不同的風味呈現，如高海拔產區豆體飽滿、酸度高、風味濃郁。

劉人豪指出，近年阿里山產區相對熱門，2023年咖啡COE（Cup of Excellence）卓越盃的冠軍也由嘉義縣的莊園獲得；台灣咖啡豆對比國外傳統主力的咖啡產區來說，在價格上還是相對劣勢，也因此朝向精品咖啡的方向前進，這部分的戰略考量是對的。

從農業晉升到精緻農業，他認為，台灣阿里山農民相當團結，在地小、成本高的狀態下，透過各農戶的結盟，透過在各個國際獎項得獎，逐步打造台灣咖啡這個產地的品牌實力，才有機會讓台灣的咖啡產業更精進茁壯。

高海拔原鄉種出精品豆，咖啡農放眼國際盃

（中央社）近幾年在台灣咖啡比賽中，阿里山系各莊園豆的表現搶眼。嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪指出，台灣風土環境及農民教育訓練等條件，適合種植精品咖啡豆，但還有進步空間。

鄭虞坪指出，全世界的咖啡帶落在南北回歸線之間，由於氣候變遷，咖啡種植的海拔越來越高，精品咖啡豆產區大多海拔在700、800公尺到2000公尺左右，台灣是在1000公尺到1500公尺的品質最好的，早年在海拔200到300公尺就已經是極限。

鄭虞坪的咖啡園座落在優遊吧斯阿里山鄒族文化部落，他認為，鄒族因各種原因遭到排斥驅趕，才把咖啡帶到山裡來，台灣的咖啡史可以說就是鄒族的遷移史，2007年左右他跟鄒族勇士在舊部落發現約百來株咖啡樹，感到震撼，因為這些咖啡樹代表日治時期前就有咖啡。

談到跟全世界的頂級咖啡豆競爭，台灣咖啡豆要擠進排行榜，鄭虞坪分析，台灣氣候跟環境適合種植，農民教育訓練扎實，加上國際賽事引進後，農民配合種植出符合規則的咖啡豆，逐漸建立起台灣咖啡品牌。

除了培訓咖啡師外，咖啡農也是台灣精緻咖啡協會重視的一部分，鄭虞坪表示，協會安排許多教育訓練，舉辦比賽請國際專家來找出台灣咖啡豆的問題，並解決農民的疑惑，現在每年都有近200支咖啡豆參與競賽，但只有不到1成的咖啡豆可以獲獎。

「我們還有成長空間」，鄭虞坪身為阿里山咖啡的主要推手，他告訴中央社記者，台灣咖啡莊園生產的咖啡豆風味的確略遜國際其他國家，但相距不遠。

鄭虞坪表示，與其他國家相比，台灣咖啡豆有些地方比別人強，像是處理的乾淨和精細程度，以及施肥、修枝還有病蟲害的防治方面，也都比其他國家還要好。

鄭虞坪不諱言，台灣咖啡豆的品種篩選仍有些雜亂，但台灣的農業水準具有極大優勢，有很多農業專家都可以培育出很好的鳳梨、木瓜等水果，目前本土咖啡只有台農1號，有賴政府扶植培育出適合台灣風土條件咖啡種苗，有自己的咖啡品種站上國際舞台。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航