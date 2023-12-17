台北馬拉松3萬人低溫開跑：3人OHCA、1人中風送醫後好轉，國內蔣介文稱王、陳逸寧封后

台北馬拉松低溫開跑：3人OHCA、1人中風送醫後好轉

（中央社）台北馬拉松開跑遇上大陸冷氣團發威，台北市體育局表示，今日近3萬名參賽選手中，有3名男跑者OHCA（到院前心肺功能停止）、1名男跑者中風，所幸4人送醫後皆已好轉。

2023台北馬拉松今（17）日上午6時30分在台北市民廣場前鳴槍起跑，體育局表示，即便低溫僅11度，此次賽事仍吸引來自62個國家、近3萬名選手共襄盛舉，規模為有史以來最大。

體育局表示，今日有3名分別為26歲、46歲及50歲的男跑者在賽事中昏倒且呈現OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫急救後皆已恢復呼吸心跳；另有一名42歲男跑者中風，送醫時仍有意識。

體育局指出，此次賽事安排醫師陪跑，4人都在最短時間內獲得救護人員協助，目前狀況皆有好轉。

台北馬拉松國內蔣介文稱王、陳逸寧封后

（中央社）2023年台北馬拉松今日清晨6時30分從市府前廣場起跑，2.8萬名跑者齊聚一堂，經過2個多小時激戰由蔣介文以2小時22分30秒國內稱王，陳逸寧則拿下國內女子組后冠。

今日清晨剛好遇到冷氣團發威，但跑者絲毫不感覺寒冷，只可惜沿途風勢不小，讓挑戰難度增加，包括拿下男、女組總冠軍的衣索比亞黑旋風都沒能打破場地紀錄。

剛過30歲生日的陳逸寧以2小時56分41秒的成績封后，送給自己大禮。她在接受中央社訪問時說，21公里左右就知道風真的很大，所以跑起來沒有很理想，「但我想在這樣天氣下能完賽的跑者都很厲害」，雖然沒能成功挑戰2小時50分的個人最佳有點遺憾，不過每個人一路的鼓勵都讓她很感動。

陳逸寧是國內美髮用品的品牌平面設計師，6年前開始接受專業的馬拉松課表，平時就用上班前的時間練習，跑完反而上班更有精神。

陳逸寧提到，台北馬拉松對她非常有意義，「2020年首度參加全馬就在台北馬破3小時，2021、2022年又接連破個人最佳，今年更拿到國內女子組冠軍，真的是作夢都想不到。」

41歲的「黑色閃電」蔣介文說，今年參賽就是要打破自己在台北馬最佳的2小時19分14秒成績，「只可惜到一半的時候就呈現大逆風的狀態，跑起來真的困難很多，我明（2024）年也還會再來挑戰。」

衣索比亞的摩瑞達（Dechasa Alemu Moreda）以2小時11分56秒的成績奪下男子組冠軍；女子組后冠則由戴米（Obse Abdeta Deme）以2小時27分14秒拿下。

戴米的成績打破自己個人最佳，她賽後受訪提到，台北這座城市非常漂亮，而且賽道旁邊加油的觀眾也很多，「我非常喜歡比賽的氛圍，如果有機會很希望明年可以再來參加。」

冬季參與大型運動活動，國健署提醒民眾保暖、熱身、多補水

有鑒於16日鋒面通過及大陸冷氣團南下、19日又有另一波冷氣團，針對冬季參加大型運動活動，如馬拉松或在清晨運動之民眾，國民健康署署長吳昭軍發出2個提醒：一則晚點出門運動，二則注意自身的保暖，以漸層式的穿著，避免一件式穿法（例如一件保暖外套的穿法），可隨戶外溫度，穿脫個人衣物，維持體溫的恆定。

吳昭軍表示，民眾運動前一定要充分暖身，適度補充溫熱開水，增加身體血液的流動性，最好結伴運動，相互扶持與照應。

國健署指出，氣溫也是影響健康的因素之一，尤其長者、三高患者或有不良的生活習慣者都要特別注意，近期溫度變化大，甚至溫差可達10度左右，增加心臟病及中風急性發作的機會。

國民健康署提醒民眾運動的3訣竅：

保暖：出門運動時，從頭到腳都要保暖，尤其頭頸部不能輕忽。 熱身：運動前要「充分」暖身，以提昇肌肉溫度，促進血液循環，還可以增加關節活動度與肌肉延展性，以預防運動傷害。 補水：身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成一定的風險，而運動時要適時補充溫熱開水，多次且慢慢喝，可以避免大口喝水造成胃脹等情形，另，戶外活動中，每15分鐘飲水200-300毫升，；若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

國健署提醒，清晨出門時，建議結伴而行，運動過程中應隨時注意身體狀況，若發現自己或周遭的親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作，有可能是中風的徵兆，應撥打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航