船隻湧入仁愛暗沙，菲律賓防長：北京把南海變成中國湖泊；小馬可仕警告南海緊張升溫

船隻湧入仁愛暗沙，菲律賓防長：北京把南海變成中國湖泊

（中央社）南海情勢分析家指出，中國近日出動11艘船湧入仁愛暗沙內部，此舉極為罕見，明顯是向菲國展現武力。菲律賓國防部長說，北京相關舉措正試圖「把南海變成中國的一個湖泊」。

馬尼拉當局10日指控中國海警向菲方赴南海仁愛暗沙補給的2艘船隻及海巡隊巡邏艇發射高壓水柱，導致一艘補給船嚴重受損，另一艘補給船還遭中國海警船撞擊。

關注中國南海策略的美國退伍軍官、史丹佛大學「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑爾（Raymond Powell）撰文說，事件隔天，11艘中國船隻湧入仁愛暗沙內部，「這次極不尋常的入侵顯然是北京精心算計的武力展示」。

🚨BREAKING: 🇨🇳#China's ships swarmed into Second Thomas (Ayungin) Shoal's interior in an apparent show of force on Monday, the day after water cannoning and disabling the 🇵🇭#Philippines' resupply vessels. Full report with imagery by @planet.👇 https://t.co/z2u7XDKTLz — Ray Powell (@GordianKnotRay) December 14, 2023

他表示，一般來說，一旦菲律賓補給船及護航艦艇結束運補任務離開仁愛暗沙，阻撓運補的中國船隻大部分會立即返回附近的美濟礁中國基地。然而，中國船隻這次在仁愛暗沙附近又待了24小時，其中11艘船還進入仁愛暗沙，之後才返回美濟礁。

鮑爾說，中國船隻進入仁愛暗沙內部的情況相當罕見，11艘中國船隻同時進入更是他曾觀察到的最高數量，過去可能從未發生。

他表示，菲律賓海巡隊這次共觀測到46艘中國解放軍海軍、中國海警和海上民兵船阻撓運補任務，其中大多數都留在該地區直到11日下午。

鮑爾警告：「中國（南海行動）正在升級。」

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）15日接受《ABS-CBN》新聞台訪問時表示，中國正試圖讓其他國家屈服於其將整個南海當作內部水域的單方面主張，以單方面改變《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）和國際法。

他表示，北京相關舉措想把南海變成中國的一個湖泊。

鐵歐多洛指出，這就是為什麼中國使用巨大且龐大、跟海軍艦艇同等級的海警船，在整個南海執行北京的國內法和刑法。

鐵歐多洛也說，針對中國船隻湧入菲律賓海域的「無賴行徑」和緊張情勢升級，菲國與美國的關係非常重要。

鐵歐多洛表示，美國的支持可協助「我們不斷具體地升級能力，讓我們擁有更強大的防禦系統，以執行我們的領土管轄權和主權」。

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。

馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的一艘登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此菲方需定期前往運補。中方近期持續阻撓菲律賓赴仁愛暗沙運補，使仁愛暗沙成為區域潛在衝突熱點之一。

菲律賓總統警告南海緊張升溫，中國強勢構成挑戰

（中央社）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，最近幾個月南海緊張「不減反增」，警告「中國更加強勢」作風對亞洲鄰國構成「真正挑戰」。

《路透社》報導，小馬可仕16日接受日本媒體訪問時，強調有必要與志同道合的國家建立強有力的聯盟，類似於菲律賓、日本和美國的三邊合作。

根據小馬可仕辦公室在他於東京出席日本與東南亞國家協會（ASEAN）峰會時發布的新聞稿，小馬可仕表示：「恐怕我們不得不說，過去幾個月或近年緊張局勢不減反增。」

一週前，中菲船隻在南海具主權爭議的仁愛暗沙附近發生碰撞，馬尼拉和北京當局互控對方撞擊。

南海是重要航道，每年航運貿易額超過3兆美元。除菲律賓外，東協會員國越南、印尼、馬來西亞和汶萊也對南海部分海域聲索主權；中國則聲稱擁有幾乎整個南海的主權。

荷蘭海牙的常設仲裁法院2016年裁定，中國對南海大片海域的歷史權利主張並無法律依據，但北京當局無視這項裁定，持續在南海擴張勢力。

小馬可仕說：「我們必須持續奉勸和平，持續讓不同國家之間溝通，有關國家每個都必須溝通。」

小馬可仕表示，中國構成的挑戰需要「新的解決方案」。他先前在撞船事件後矢言捍衛菲律賓在南海的權利；菲國當時形容中方行徑「嚴重升級」。

菲律賓和日本已就相互准入協定（Reciprocal Access Agreement，RAA）展開磋商，這項協定將允許雙方在彼此領土部署軍隊。日本與中國也存在海事爭端。

小馬可仕說：「實際上僅靠日本和菲律賓進入這項協定是不夠的。我們確實必須讓更多這類的安排就位。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航