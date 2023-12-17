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2023/12/17,
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日本自民黨政治獻金風暴，檢方調查涉案議員；岸田支持率跌至26%創新低，最大在野黨籲解散國會

日本自民黨政治獻金風暴，檢方調查涉案議員；岸田支持率跌至26%創新低，最大在野黨籲解散國會
日本首相岸田文雄。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《日本經濟新聞》民調顯示，岸田內閣支持率已連續3個月下滑，不支持率也是連續4個月上升。不僅如此，岸田內閣支持率還創下自民黨2012年重返執政後新低紀錄，不支持率同創2012年以來新高紀錄。另外，有關岸田撤換4名閣員，44%受訪者給予正面評價，高於無法給予正面評價的41%。

日本自民黨政治獻金風暴，檢方調查涉案議員

（中央社）日媒報導，相關人士透露，有關日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，東京地方檢察廳特別搜查部已開始針對疑似涉案議員聽取本人說法。

自民黨內涉及政治獻金募款餐會收入申報不實疑雲的派閥，已知除了安倍派（清和政策研究會）與二階派（志帥會）外，相關人士透露，連首相岸田文雄過去曾擔任會長的岸田派（宏池會），可能都有在政治獻金收支報告書上低報實際收入的情況。

日本《富士新聞網》報導，研判東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）將同步針對派閥及議員方面展開調查。

檢方懷疑安倍派涉嫌未如實申報政治獻金募款餐會販售餐券超額收入，且將超額收入作為「回扣」回流給派閥所屬議員，目前預想5年「回扣」總額上看約5億日圓（約新台幣1億910萬元）。

根據採訪相關人士得知，從派閥方面收受逾1000萬日圓「回扣」的議員人數，有可能多達約20人。

《TBS電視台》報導，東京地檢特搜部在此之前已針對安倍派會計負責人，及疑似收受「回扣」的幾名議員方面的秘書等人聽取說法；接下來的調查將進入直接聽取議員本人說明的新階段。

有關這次爆發的政治獻金風暴，相關人士透露，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金）。

自民黨政治獻金風暴，岸田支持率跌至26%創新低

（中央社）日本自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，迫使首相岸田文雄撤換安倍派4名閣員盼「止血」，但《日經》最新民調顯示，岸田支持率仍跌到創新低的26%。

《日本經濟新聞》與《東京電視台》在12月15日到16日，針對岸田內閣4名閣員12月14日遭撤換後所做最新民調顯示，岸田內閣支持率已跌到26%，較上次在11月調查下滑4個百分點，創2021年10月上任以來新低紀錄，而不支持率也上升6個百分點來到68%。

由於自民黨內派閥爆發未如實申報政治獻金募款餐會收入疑雲，岸田被迫在12月14日一次撤換包括前內閣官房長官松野博一等4名閣員。

《日經》民調顯示，岸田內閣支持率已連續3個月下滑，不支持率也是連續4個月上升。不僅如此，岸田內閣支持率還創下自民黨2012年重返執政後新低紀錄，不支持率同創2012年以來新高紀錄。

另外，有關岸田撤換4名閣員，44%受訪者給予正面評價，高於無法給予正面評價的41%。

在12月14日的內閣人事異動，安倍派（清和政策研究會）所屬4名閣員全數遭撤換，新任內閣官房長官由前外務大臣林芳正接任。另外新上任3名閣員分別是經濟產業大臣齋藤健、總務大臣松本剛明，及農林水產大臣坂本哲志。

被問到希望岸田擔任首相到什麼時候，34%受訪者認為「希望能立即換人」，較上次在11月的調查增加4個百分點。

過半數的53%受訪者希望岸田「做到2024年9月自民黨總裁任期屆滿止」；而希望岸田「盡可能做久一點」的受訪者僅有8%。

自民黨政治獻金風暴，最大在野黨籲解散國會改選

（中央社）日本自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太認為首相岸田文雄政府不具正當性，要求解散眾議院進行總選舉。

自民黨內涉及政治獻金募款餐會收入申報不實疑雲的派閥，已知除了安倍派（清和政策研究會）與二階派（志帥會）外，相關人士透露，連岸田文雄過去曾擔任會長的岸田派（宏池會），可能都有在政治獻金收支報告書上低報實際收入的情況。

《日本放送協會》（NHK）報導，泉健太今日在熊本市受訪時說，日本民眾都希望及早針對自民黨內爆發的政治獻金風暴展開調查。

他說，涉案議員應該全力配合檢方調查，「如果有良心的話，應該盡早說出事實真相」。

泉健太說，必須清除自民黨政府內盛行的金權及「小金庫」（秘密資金）政治，岸田內閣應該總辭；目前的政府本身已不具正當性，「我們有意建立一個救國內閣」，應該藉由解散眾議院進行總選舉來徵詢民眾信任。

有關將在明（2024）年國會新會期進行哪些因應作為，泉健太說，因為政治與金錢的問題已成主題，希望提案修正《政治資金規正法》（類似台灣《政治獻金法》），「在野各黨對於根除秘密資金有一致想法，希望深化在野合作」。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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