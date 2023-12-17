大谷翔平投打都進年度第1隊，MLB史上首人；連續3年入圍終於獲頒漢克阿倫獎
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近3個球季，大谷已經6度入選MLB年度最佳陣容。除了今年以先發投手、指定打擊兩種身分入選年度第1隊，2021年他以指定打擊入選年度第1隊、先發投手入選年度第2隊，2022年則以先發投手入選年度第1隊、指定打擊入選年度第2隊。
大谷翔平投打都進年度第1隊，MLB史上首人
（中央社）美國職棒大聯盟MLB當地時間16日（台灣時間為17日）公布年度最佳陣容，日籍「二刀流」好手大谷翔平以先發投手、指定打擊兩種身分獲選為年度第1隊成員，是大聯盟史上首位有此成就的球員。
第5屆MLB年度最佳陣容名單今晚公布，獎項表揚的是在2023年球季表現最佳球員。跟過去4屆一樣，今年最佳陣容名單評選過程中，有一半票數是由球迷投下，另一半來自專家組成的小組。
MLB年度最佳陣容會選出年度第1隊、年度第2隊兩隊，每隊會有捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手、指定打擊各1人，外野手3人，先發投手5人，後援投手2人，投票時僅參考球員例行賽時的表現。
近3個球季，大谷已經6度入選MLB年度最佳陣容。除了今年以先發投手、指定打擊兩種身分入選年度第1隊，2021年他以指定打擊入選年度第1隊、先發投手入選年度第2隊，2022年則以先發投手入選年度第1隊、指定打擊入選年度第2隊。
大谷今年共投132局，有10勝5敗、防禦率3.14的成績，並賞給對手167次三振，這讓他以先發投手身分入選年度第1隊。
大谷本季扛出44轟成為美國聯盟（AL）全壘打王，是史上首位拿下這項殊榮的亞洲人，且繳出生涯最高的單季3成04打擊率，還有95分打點進帳，並跑出20次盜壘成功，也讓他以指定打擊身分入選年度第1隊。
今年世界大賽冠軍德州遊騎兵有6人入選年度最佳陣容，是全聯盟最多的球隊，亞特蘭大勇士則有5人入選是國家聯盟（NL）最多，但其中3人進到年度第1隊，則是全聯盟最多。
MLB本季年度最佳陣容第1隊的捕手是巴爾的摩金鶯拉奇曼（Adley Rutschman）、一壘手為洛杉磯道奇弗利曼（Freddie Freeman）、二壘手是遊騎兵希米恩（Marcus Semien）、三壘手為勇士萊里（Austin Riley）、游擊手是遊騎兵席格（Corey Seager）。
3位外野手為勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、道奇貝茲（Mookie Betts）、亞利桑那響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll），指定打擊是洛杉磯天使大谷翔平。
5位先發投手分別為紐約洋基柯爾（Gerrit Cole）、響尾蛇加倫（Zac Gallen）、聖地牙哥教士史奈爾（Blake Snell）、天使大谷翔平、勇士斯特里德（Spencer Strider），2名後援投手是金鶯包蒂斯塔（Felix Bautista）、教士海德（Josh Hader）。
本季年度最佳陣容第2隊的捕手是遊騎兵海姆（Jonah Heim）、一壘手為勇士歐爾森（Matt Olson）、二壘手是勇士阿比斯（Ozzie Albies）、三壘手為克里夫蘭守護者拉米雷斯（Jose Ramirez）、游擊手是紐約大都會林多（Francisco Lindor）。
3位外野手則是洋基賈吉（Aaron Judge）、遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）、休士頓太空人塔克（Kyle Tucker），指定打擊為太空人阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）。
5位先發投手是多倫多藍鳥高斯曼（Kevin Gausman）、明尼蘇達雙城葛瑞（Sonny Gray）、遊騎兵伊佛迪（Nathan Eovaldi）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、金鶯布拉迪希（Kyle Bradish），後援投手為密爾瓦基釀酒人威廉斯（Devin Williams）、守護者克拉塞（Emmanuel Clase）。
大谷翔平強打獲頒漢克阿倫獎，亞洲選手第一人
（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍「二刀流」球星大谷翔平本季表現優異，今日在入圍3年後終於抱回美聯漢克阿倫獎，這不僅是大谷個人首度獲獎，也是第一位亞洲選手獲此獎項。
《日本放送協會》（NHK）報導，已宣布加盟洛杉磯道奇的大谷本季效力洛杉磯天使時，共敲出44支全壘打，成為首位出身亞洲的選手在大聯盟奪下該聯盟全壘打王頭銜，今日又進一步獲頒漢克阿倫獎（Hank Aaron Award）。
《富士新聞網》報導，大谷對此表示「能獲獎感到非常光榮」。
大谷從2021年起連續3年入圍漢克阿倫獎最終名單，今年終於首度獲獎，並跟奪得美聯全壘打王一樣寫下首位出身亞洲選手的創舉。
大谷本季打擊率3成04、敲出44支全壘打及95分打點，並以1.066的整體攻擊指數（OPS）居大聯盟之冠。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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