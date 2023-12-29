《乳房的歷史》：各國政府不斷將女性乳房「政治化」，在一次大戰達到頂點
我們想讓你知道的是
一次大戰的宣傳如何運用乳房端視各國的民情與品味，譬如義大利的公債海報女郎胸部飽滿結實，散發出性感與力量；奧地利以民間故事中的女英雄為圖像，乳房部位鑲上國家標誌或神話圖案；英國則大量使用布列塔妮（Britannia）的形象，頭盔、護胸甲、劍、盾一應俱全。
文：瑪莉蓮．亞隆（Marilyn Yalom）
乳房政治化在一次大戰達到頂點
整個二十世紀，各國政府基於各式理由不斷將女性乳房政治化，戰爭時期尤其明顯，一次大戰的宣傳戰讓乳房的政治用途達於頂點。法國的象徵瑪麗安在海報裡便有各式形象，有時她裸露乳房、伸出雙手，懇求民眾購買法國公債；有時她上半身赤裸，踏著敏捷如舞者的步伐，趕跑好戰的普魯士老鷹；有時她不僅裸露乳房，還恥毛畢現。
其他婦女則以較現代化的形象出現在海報上，扮演著護士、公車駕駛、工廠女工、農人、郵差、織襪者、節儉的家庭主婦、豐饒的母親等各種角色，顯示各領域的婦女對戰事的全力支援。
在崇尚美胸的法國歷史裡，半裸或全裸的女性形象有跡有循，可以遠溯至一七八九年法國大革命時的政治化乳房，或者往前上溯到文藝復興時期的情色化乳房，或者中世紀的神聖化乳房。
對德國人而言，法國女人的裸胸形象證明了這個種族的腐敗，他們抓住這個題材發揮，繪製了許多裸胸法國女人的漫畫，畫中，她們不是在從事齷齪性事便是放浪形骸。其中一幅漫畫以肛門為主題，諷刺法國人對乳房的執著，畫中，瑪麗安高坐在凱旋門上，兩片屁股彷若巨大的乳房下垂，對準了法國士兵。
相對的，德國的宣傳很少以女人鼓舞士氣，她們最多只是扮演支援男人、小孩的傳統女性角色。戰爭初期的德國海報裡，可以看到胸部飽滿、垂著金色髮辮的女人向士兵獻花，或者送上飲料；但是伴隨著戰爭接近尾聲，德國女性形象越變越晦暗，四處可見遮著黑紗的寡婦與哀傷的臉龐，提醒人們傷亡人數不斷上升。
美國漫畫則將德國人勾勒成非人怪獸，譬如一隻頭戴普魯士鋼盔、齜牙咆哮的大猩猩，牠右手拿著一支木棍，上面寫著「德國精神」，左手擄著一個無助的女人。這幅圖是美軍一九一七年的徵兵海報，圖說寫著：「摧毀這隻瘋狂的怪獸！」暗示德國人是會玷污婦女的野獸。
相對於瑪麗安的裸乳象徵力量，此畫中的乳房卻是女性柔弱無助的象徵。美麗柔軟的雙乳旨在感動美國年輕人，讓他們勇敢上戰場保護歐洲人，以免本國婦女成為下一個慘遭蹂躪的對象。由於這幅漫畫的概念十分強烈，二十二年後，一九三九年二次大戰前夕，德國宣傳部長戈培爾還將它大量複製散發，提醒德國民眾英美敵人以前是如何對待他們的，海報的圖說最後一句寫著：「絕不重蹈覆轍！」
一般來說，美國的戰爭宣傳除非是呈現婦女受到敵軍強暴，或者受美軍保護的場景，很少出現裸露的乳房。一九一七年的另一幅徵兵海報，圖說寫著：「全靠你保護國家的聲譽。」海報中，山姆大叔警戒地站在自由女神的背後，後者的身軀微往前傾，露出迷人的頸項、毫無遮掩的肩膀與雙臂，以及一覽無遺的乳房。這幅充滿戲劇氣氛的海報由「電影廣告人聯盟」（Associated Motion Picture Advertisers）設計，利用直接的性想像激勵美國男人奮起保護祖國不受玷污，而祖國的象徵就是柔弱的女子。
雖說美國傳統不使用裸乳做為形象（受暴場合除外），但是到了一次大戰後期也快速改變了，衣不蔽體的自由女神與哥倫比亞形象逐漸出現，改變源自一九一七年到一九一九年間的自由公債系列海報。第一張海報裡，自由女神雕像穿著厚重的披衣，從頭裹到腳。
數個月後，第二張海報面世，自由女神的形象有了大幅改變，身體變得較柔軟、女性化，雙手前伸做出懇求狀，面色略帶哀淒，胸前交叉的繫帶清晰勾勒出她飽滿的乳房。公債系列的第三、第四、第五張海報均由克里斯帝（Howard Chandler Christy）執筆，畫中的女主角變得更年輕、更性感，捨棄傳統披衣，改穿類似睡衣的性感衣裳。美國人終於學會了一件事，穿著清涼的女人最適合推銷，不管是自由公債，還是徵兵或戰爭！
一次大戰的宣傳如何運用乳房端視各國的民情與品味，譬如義大利的公債海報女郎胸部飽滿結實，散發出性感與力量；奧地利以民間故事中的女英雄為圖像，乳房部位鑲上國家標誌或神話圖案；英國則大量使用布列塔妮（Britannia）的形象，頭盔、護胸甲、劍、盾一應俱全。
蘇俄女人則大不相同，她們有的真正加入戰鬥行列。一九一五年起，英、美報紙陸續出現蘇俄女兵英勇抵抗德軍的新聞；一九一七年革命爆發，蘇俄在北邊防線組了一支兩百五十人的女子步兵營。一九一七到一八年間，布爾什維克黨宣傳他們擁有與男人肩並肩、勇敢參與革命鬥爭的「新女性」，當時的漫畫海報描繪蘇俄農婦用耙子叉著奧地利士兵，或者用腳踩死普魯士蟑螂，藉以激起大眾的愛國心。
不是所有人都把蘇俄女兵當成一回事，不少諷刺畫質疑蘇俄女兵在軍隊的性角色，描繪她們裸露乳房坐在男同袍腿上，甚至全裸做出猥褻動作。
當世界大戰終於結束，女人的宣傳角色也告終結，自大眾視界消失。法國的瑪麗安依然占有一席之地，但形象已不如戰時那麼激進。哥倫比亞與山姆大叔依然守衛著美國，但不再那麼小心警覺。至於德國，另一隻怪獸等著伺機崛起，它的形象異常男性化，誇示男性肉體的力量與父權連結，偶爾女人也會出現在納粹的宣傳品上，角色卻被定型為亞利安孩童的哺育者。
書籍介紹
本文摘錄自《乳房的歷史：西方的宗教、家庭、政治與資本主義如何建構出乳房神話，及其解放之路【全球經典長銷紀念版・成令方教授專文導讀】》，麥田出版
Tags：
如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn