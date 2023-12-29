《乳房的歷史》：各國政府不斷將女性乳房「政治化」，在一次大戰達到頂點

文：瑪莉蓮．亞隆（Marilyn Yalom）

乳房政治化在一次大戰達到頂點

整個二十世紀，各國政府基於各式理由不斷將女性乳房政治化，戰爭時期尤其明顯，一次大戰的宣傳戰讓乳房的政治用途達於頂點。法國的象徵瑪麗安在海報裡便有各式形象，有時她裸露乳房、伸出雙手，懇求民眾購買法國公債；有時她上半身赤裸，踏著敏捷如舞者的步伐，趕跑好戰的普魯士老鷹；有時她不僅裸露乳房，還恥毛畢現。

其他婦女則以較現代化的形象出現在海報上，扮演著護士、公車駕駛、工廠女工、農人、郵差、織襪者、節儉的家庭主婦、豐饒的母親等各種角色，顯示各領域的婦女對戰事的全力支援。

在崇尚美胸的法國歷史裡，半裸或全裸的女性形象有跡有循，可以遠溯至一七八九年法國大革命時的政治化乳房，或者往前上溯到文藝復興時期的情色化乳房，或者中世紀的神聖化乳房。

對德國人而言，法國女人的裸胸形象證明了這個種族的腐敗，他們抓住這個題材發揮，繪製了許多裸胸法國女人的漫畫，畫中，她們不是在從事齷齪性事便是放浪形骸。其中一幅漫畫以肛門為主題，諷刺法國人對乳房的執著，畫中，瑪麗安高坐在凱旋門上，兩片屁股彷若巨大的乳房下垂，對準了法國士兵。

相對的，德國的宣傳很少以女人鼓舞士氣，她們最多只是扮演支援男人、小孩的傳統女性角色。戰爭初期的德國海報裡，可以看到胸部飽滿、垂著金色髮辮的女人向士兵獻花，或者送上飲料；但是伴隨著戰爭接近尾聲，德國女性形象越變越晦暗，四處可見遮著黑紗的寡婦與哀傷的臉龐，提醒人們傷亡人數不斷上升。

美國漫畫則將德國人勾勒成非人怪獸，譬如一隻頭戴普魯士鋼盔、齜牙咆哮的大猩猩，牠右手拿著一支木棍，上面寫著「德國精神」，左手擄著一個無助的女人。這幅圖是美軍一九一七年的徵兵海報，圖說寫著：「摧毀這隻瘋狂的怪獸！」暗示德國人是會玷污婦女的野獸。

相對於瑪麗安的裸乳象徵力量，此畫中的乳房卻是女性柔弱無助的象徵。美麗柔軟的雙乳旨在感動美國年輕人，讓他們勇敢上戰場保護歐洲人，以免本國婦女成為下一個慘遭蹂躪的對象。由於這幅漫畫的概念十分強烈，二十二年後，一九三九年二次大戰前夕，德國宣傳部長戈培爾還將它大量複製散發，提醒德國民眾英美敵人以前是如何對待他們的，海報的圖說最後一句寫著：「絕不重蹈覆轍！」

一般來說，美國的戰爭宣傳除非是呈現婦女受到敵軍強暴，或者受美軍保護的場景，很少出現裸露的乳房。一九一七年的另一幅徵兵海報，圖說寫著：「全靠你保護國家的聲譽。」海報中，山姆大叔警戒地站在自由女神的背後，後者的身軀微往前傾，露出迷人的頸項、毫無遮掩的肩膀與雙臂，以及一覽無遺的乳房。這幅充滿戲劇氣氛的海報由「電影廣告人聯盟」（Associated Motion Picture Advertisers）設計，利用直接的性想像激勵美國男人奮起保護祖國不受玷污，而祖國的象徵就是柔弱的女子。

雖說美國傳統不使用裸乳做為形象（受暴場合除外），但是到了一次大戰後期也快速改變了，衣不蔽體的自由女神與哥倫比亞形象逐漸出現，改變源自一九一七年到一九一九年間的自由公債系列海報。第一張海報裡，自由女神雕像穿著厚重的披衣，從頭裹到腳。

數個月後，第二張海報面世，自由女神的形象有了大幅改變，身體變得較柔軟、女性化，雙手前伸做出懇求狀，面色略帶哀淒，胸前交叉的繫帶清晰勾勒出她飽滿的乳房。公債系列的第三、第四、第五張海報均由克里斯帝（Howard Chandler Christy）執筆，畫中的女主角變得更年輕、更性感，捨棄傳統披衣，改穿類似睡衣的性感衣裳。美國人終於學會了一件事，穿著清涼的女人最適合推銷，不管是自由公債，還是徵兵或戰爭！

一次大戰的宣傳如何運用乳房端視各國的民情與品味，譬如義大利的公債海報女郎胸部飽滿結實，散發出性感與力量；奧地利以民間故事中的女英雄為圖像，乳房部位鑲上國家標誌或神話圖案；英國則大量使用布列塔妮（Britannia）的形象，頭盔、護胸甲、劍、盾一應俱全。

蘇俄女人則大不相同，她們有的真正加入戰鬥行列。一九一五年起，英、美報紙陸續出現蘇俄女兵英勇抵抗德軍的新聞；一九一七年革命爆發，蘇俄在北邊防線組了一支兩百五十人的女子步兵營。一九一七到一八年間，布爾什維克黨宣傳他們擁有與男人肩並肩、勇敢參與革命鬥爭的「新女性」，當時的漫畫海報描繪蘇俄農婦用耙子叉著奧地利士兵，或者用腳踩死普魯士蟑螂，藉以激起大眾的愛國心。

不是所有人都把蘇俄女兵當成一回事，不少諷刺畫質疑蘇俄女兵在軍隊的性角色，描繪她們裸露乳房坐在男同袍腿上，甚至全裸做出猥褻動作。

當世界大戰終於結束，女人的宣傳角色也告終結，自大眾視界消失。法國的瑪麗安依然占有一席之地，但形象已不如戰時那麼激進。哥倫比亞與山姆大叔依然守衛著美國，但不再那麼小心警覺。至於德國，另一隻怪獸等著伺機崛起，它的形象異常男性化，誇示男性肉體的力量與父權連結，偶爾女人也會出現在納粹的宣傳品上，角色卻被定型為亞利安孩童的哺育者。

書籍介紹

本文摘錄自《乳房的歷史：西方的宗教、家庭、政治與資本主義如何建構出乳房神話，及其解放之路【全球經典長銷紀念版・成令方教授專文導讀】》，麥田出版