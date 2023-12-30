《茂呂美耶的歷史手帳》：沒錢的文人只能窩在戰後瘡痍滿目的東京，這便是日後的「文壇吧」雛形

我們想讓你知道的是
作者茂呂美耶憑藉著對日本歷史的專業與熱忱，以「普及日本歷史常識」為目標，挑選大眾較為熟悉的人物與文化現象，運用平易近人的切入點，為讀者開闢一條認識日本歷史的山徑，循著這條山徑，在大人物生活中的小片段，品嚐閱讀歷史的樂趣。
文：茂呂美耶（Moro Miya）
文人的集散地
如果說，揭開日本近代文學史序幕的是坪內逍遙（Tsubouchi Syoyo）的《小說神髓》，那麼，日本近代白話文小說的先驅應該是二葉亭四迷（Futabatei Shimei）的《浮雲》。
坪內消遙和二葉亭四迷只相差五歲，自然而然成為摯友。
而在坪內逍遙發表《小說神髓》的一八八五年，十八歲的尾崎紅葉（Ozaki Koyo）與幾位志同道合的文藝青年也組成「硯友社」（Kenyusya），並發行「我樂多文庫」【註】同人雜誌。
這些寫實主義作家可以說是日本近代文學的領導人，而「硯友社」正是當時文壇首屈一指的文化沙龍。
接下來是「龍土會」（Ryu-dokai），這是日本民俗學鼻祖柳田國男（Yanagita Kunio）於一九○四年左右，由於家中訪客太多，應接不暇，乾脆將討論會場移到東京麻布法國菜餐廳「龍土軒」（目前仍在開業），之後逐漸廣為人知的自然主義文人沙龍。
此集會結社，除了多位當代作家如島崎藤村（Shimazaki Toson）、田山花袋（Tayama Katai）、德田秋聲（Tokuda Syusei）等熟面孔外，更匯合其他畫家與詩人，規模不小。
四年後，北原白秋（Kitahara Hakusyu）、吉井勇（Yoshii Isamu）等現代詩人與自由畫倡導者山本鼎（Yamamoto Kanae），以及石井柏亭（Ishi Hakutei）等畫家又創辦了「Pan之會」，會場雖輾轉遷移，卻始終選在永代橋、日本橋等江戶情趣濃厚的地區。
「Pan」取自希臘神話中的牧羊神，「Pan之會」日後演變為唯美、享樂主義藝術派沙龍。
此外，規模雖不及「龍土會」與「Pan之會」，地位卻舉足輕重的沙龍，正是明治時代兩大文豪森鷗外的「觀潮樓」與夏目漱石的「漱石山房」。
森鷗外家因可以自二樓眺望東京灣，取名為「觀潮樓」，時常宴請北原白秋、石川啄木（Ishikawa Takuboku）、與謝野寬（Yosano Hiroshi）、伊藤左千夫（Itou Sachio）等歌人在二樓進酒作樂。
「漱石山房」則兼容並蓄了眾多哲學家、小說家、評論家，而且均是夏目漱石的門生，性質與一般沙龍截然有異，類似私塾。
夏目漱石不喜歡結黨連群，理所當然慕名而來的大部分是甘拜下風的文人，包括創辦《赤鳥》兒童文學雜誌的鈴木三重吉（Suzuki Miekichi）、曾任法政大學校長，亦是能樂研究家的野上豐一郎（Nogami Toyoichiro）、野上彌生子（Nogami Yaeko）、內田百閒（Uchida Hyakken）、芥川龍之介（Akutagawa Ryunosuke）、思想家阿部次郎（Abe Jiro）、創辦岩波文庫叢書的岩波茂雄（Iwanami Shigeo）……這些門生日後均成為大正時代教養派主峰，也是大正時代文化界的火車頭。
夏目漱石也是受不了每天門庭若市的生活，便將聚會訂在每週星期四，正是名垂後世的「木曜會」。
大正十二年，也就是一九二三年關東大地震後，許多文人紛紛逃離東京遷居到關西地區，來自東京的作家或詩人通常借宿於寺院。金子光晴（Kaneko Mitsuharu）、井上靖（Inoue Yasushi）、谷崎潤一郎（Tanizaki Junichiro）等則聚集在京都。
一九二六年，僅僅持續了十五年的大正時代告終，日本跨入昭和時代。
昭和二年，日本金融恐慌爆發，中國方面是蔣介石發動政變，成立南京政府；昭和四年，紐約股市大崩盤，帶動全球性經濟蕭條；昭和六年，滿州事變；昭和十六年，第二次世界大戰……大正末期至昭和中期是日本動亂時期，作家無法再自由發表作品，更必須承受「掃赤」壓力。
此外，一般人的入伍通知單是「紅紙」，作家則是「白紙」，收到徵用令時，必須到前線當隨軍記者寫戰地通訊。
根據紀錄，馬來西亞方面有井伏鱒二（Ibuse Masuji）、小粟虫太郎（Oguri Mushitaro）、海音寺潮五郎（Kaionji Tyogoro），爪哇婆羅州方面有大宅壯一（Ooya So-ichi）、北原武夫（Kitahara Takeo）、武田鱗太郎（Takeda Rintaro），菲律賓方面有石坂洋次郎（Ishizaka Yojiro）、今日出海（Kon Hidemi）、火野葦平（Hino Ashihei），海軍方面有石川達三（Ishikawa Tatsuzo）、海野十三（Unno Juzo）、丹羽文雄（Niwa Humio）、山岡莊八（Yamaoka Sohachi）。
火野葦平於昭和十三年得到芥川賞時，正是在戰地舉行頒獎儀式。而究竟有多少當代作家死在戰場，不得而知。
戰後，東京到處是龍蛇混雜的黑市、無家可歸的流浪兒、花枝招展挽著占領軍手臂的年輕女孩、蹲在路邊為人擦皮鞋的老太婆、臨時搭建的白鐵皮窩棚……定居於東京的作家當然也在劫難逃。
生活未盡溫飽，又何能著書立說？
戰爭結束那年，坊間馬上出現第一本文藝雜誌。那是用一張菊版紙疊成三十二頁的雜誌，既沒有封面，第一頁便是目次和本文，邊緣也沒有裁開，閱讀時必須自己用手指裁。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢