《茂呂美耶的歷史手帳》：沒錢的文人只能窩在戰後瘡痍滿目的東京，這便是日後的「文壇吧」雛形

文：茂呂美耶（Moro Miya）

文人的集散地

如果說，揭開日本近代文學史序幕的是坪內逍遙（Tsubouchi Syoyo）的《小說神髓》，那麼，日本近代白話文小說的先驅應該是二葉亭四迷（Futabatei Shimei）的《浮雲》。

坪內消遙和二葉亭四迷只相差五歲，自然而然成為摯友。

而在坪內逍遙發表《小說神髓》的一八八五年，十八歲的尾崎紅葉（Ozaki Koyo）與幾位志同道合的文藝青年也組成「硯友社」（Kenyusya），並發行「我樂多文庫」【註】同人雜誌。

這些寫實主義作家可以說是日本近代文學的領導人，而「硯友社」正是當時文壇首屈一指的文化沙龍。

接下來是「龍土會」（Ryu-dokai），這是日本民俗學鼻祖柳田國男（Yanagita Kunio）於一九○四年左右，由於家中訪客太多，應接不暇，乾脆將討論會場移到東京麻布法國菜餐廳「龍土軒」（目前仍在開業），之後逐漸廣為人知的自然主義文人沙龍。

此集會結社，除了多位當代作家如島崎藤村（Shimazaki Toson）、田山花袋（Tayama Katai）、德田秋聲（Tokuda Syusei）等熟面孔外，更匯合其他畫家與詩人，規模不小。

四年後，北原白秋（Kitahara Hakusyu）、吉井勇（Yoshii Isamu）等現代詩人與自由畫倡導者山本鼎（Yamamoto Kanae），以及石井柏亭（Ishi Hakutei）等畫家又創辦了「Pan之會」，會場雖輾轉遷移，卻始終選在永代橋、日本橋等江戶情趣濃厚的地區。

「Pan」取自希臘神話中的牧羊神，「Pan之會」日後演變為唯美、享樂主義藝術派沙龍。

此外，規模雖不及「龍土會」與「Pan之會」，地位卻舉足輕重的沙龍，正是明治時代兩大文豪森鷗外的「觀潮樓」與夏目漱石的「漱石山房」。

森鷗外家因可以自二樓眺望東京灣，取名為「觀潮樓」，時常宴請北原白秋、石川啄木（Ishikawa Takuboku）、與謝野寬（Yosano Hiroshi）、伊藤左千夫（Itou Sachio）等歌人在二樓進酒作樂。

「漱石山房」則兼容並蓄了眾多哲學家、小說家、評論家，而且均是夏目漱石的門生，性質與一般沙龍截然有異，類似私塾。

夏目漱石不喜歡結黨連群，理所當然慕名而來的大部分是甘拜下風的文人，包括創辦《赤鳥》兒童文學雜誌的鈴木三重吉（Suzuki Miekichi）、曾任法政大學校長，亦是能樂研究家的野上豐一郎（Nogami Toyoichiro）、野上彌生子（Nogami Yaeko）、內田百閒（Uchida Hyakken）、芥川龍之介（Akutagawa Ryunosuke）、思想家阿部次郎（Abe Jiro）、創辦岩波文庫叢書的岩波茂雄（Iwanami Shigeo）……這些門生日後均成為大正時代教養派主峰，也是大正時代文化界的火車頭。

夏目漱石也是受不了每天門庭若市的生活，便將聚會訂在每週星期四，正是名垂後世的「木曜會」。

大正十二年，也就是一九二三年關東大地震後，許多文人紛紛逃離東京遷居到關西地區，來自東京的作家或詩人通常借宿於寺院。金子光晴（Kaneko Mitsuharu）、井上靖（Inoue Yasushi）、谷崎潤一郎（Tanizaki Junichiro）等則聚集在京都。

一九二六年，僅僅持續了十五年的大正時代告終，日本跨入昭和時代。

昭和二年，日本金融恐慌爆發，中國方面是蔣介石發動政變，成立南京政府；昭和四年，紐約股市大崩盤，帶動全球性經濟蕭條；昭和六年，滿州事變；昭和十六年，第二次世界大戰……大正末期至昭和中期是日本動亂時期，作家無法再自由發表作品，更必須承受「掃赤」壓力。

此外，一般人的入伍通知單是「紅紙」，作家則是「白紙」，收到徵用令時，必須到前線當隨軍記者寫戰地通訊。

根據紀錄，馬來西亞方面有井伏鱒二（Ibuse Masuji）、小粟虫太郎（Oguri Mushitaro）、海音寺潮五郎（Kaionji Tyogoro），爪哇婆羅州方面有大宅壯一（Ooya So-ichi）、北原武夫（Kitahara Takeo）、武田鱗太郎（Takeda Rintaro），菲律賓方面有石坂洋次郎（Ishizaka Yojiro）、今日出海（Kon Hidemi）、火野葦平（Hino Ashihei），海軍方面有石川達三（Ishikawa Tatsuzo）、海野十三（Unno Juzo）、丹羽文雄（Niwa Humio）、山岡莊八（Yamaoka Sohachi）。

火野葦平於昭和十三年得到芥川賞時，正是在戰地舉行頒獎儀式。而究竟有多少當代作家死在戰場，不得而知。

戰後，東京到處是龍蛇混雜的黑市、無家可歸的流浪兒、花枝招展挽著占領軍手臂的年輕女孩、蹲在路邊為人擦皮鞋的老太婆、臨時搭建的白鐵皮窩棚……定居於東京的作家當然也在劫難逃。

生活未盡溫飽，又何能著書立說？

戰爭結束那年，坊間馬上出現第一本文藝雜誌。那是用一張菊版紙疊成三十二頁的雜誌，既沒有封面，第一頁便是目次和本文，邊緣也沒有裁開，閱讀時必須自己用手指裁。