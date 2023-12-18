【東南亞週報】菲召見中大使抗議南海衝突｜大馬內閣進行重大改組｜洪馬內訪越
我們想讓你知道的是
菲國海岸警衛隊指出，中國船隻在9日和10日在南海第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，菲稱Ayungin Shoal，中稱仁愛暗沙），對菲律賓漁業和水產資源局的船隻進行騷擾、阻擋，並對其噴射水柱，中國海警船甚至碰撞菲方船隻，然中方指出是菲國船隻無視警告才發生碰撞。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第253期，為讀者挑選2023年12月9日至12月15日期間，有關菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。
菲律賓｜菲律賓召見中國大使 嚴正抗議南海衝突行為
有鑑於近日菲律賓和中國船隻在南海發生對峙，菲律賓外交部12月11日宣布已召見中國駐馬尼拉大使，以表示嚴正抗議。美國外交部及國防部也發表聲明，表達對菲律賓的支持與承諾。
根據菲國海岸警衛隊指出，中國船隻在9日和10日在南海第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，菲稱Ayungin Shoal，中稱仁愛暗沙），對菲律賓漁業和水產資源局的船隻進行騷擾、阻擋，並對其噴射水柱，中國海警船甚至碰撞菲方船隻，然中方指出是菲國船隻無視警告才發生碰撞。
菲律賓外交部認為中國行為非法且具侵略性，並在11日召見中國大使黃溪連已表示外交抗議。參議院議長朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）更呼籲總統小馬可仕將中國大使送回北京。菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）受訪表示，菲律賓和中國船隻在南海的小規模衝突，隨時可能引發重大危機。他表示總統小馬可仕11月在美國加州曾希望就南海議題與中國國家主席習近平洽談，但習近平的反應冷淡，令菲國失望。
美國外交部隨後發表聲明聲援菲律賓，指責中國漠視菲國人民安全與生計，也藐視國際法，呼籲中國停止破壞區域和平穩定的行為。兩國國防部部長在13日進行電話會議，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）重申華盛頓對菲律賓承諾堅定不移，支持菲國以符合國際法方式捍衛主權，更強調「共同防禦條約」適用於兩國在太平洋任何地方的武裝部隊，包含南海地區。
新加坡｜聯大通過決議要求以哈立即停火 星外長： 有助緊急援助
聯合國大會193成員國於美國時間12月12日，以153票支持、10票反對、23票棄權，以及7票未投票下通過決議，要求以色列和哈瑪斯立即實現人道主義停火。新加坡外交部長維文13日於臉書表示，星國對加薩地區遭受持續破壞，以及平民傷亡人數持續上升深感憂心。他也表示，聯大會議最新通過的決議，將大大促進緊急援助物資的運送和發放。
聯合國安理會在12月8日也曾對類似決議進行過表決，新加坡是這兩項決議的共同提案國，不過，該決議最終遭到常任理事國美國的否決。由於美國在聯合國大會並未有否決權，因此，即便美國、以色列、奧地利、捷克、瓜地馬拉、賴比瑞亞、密克羅尼西亞、諾魯、巴布亞紐幾內亞和巴拉圭10國投下反對票，這項不具約束力的決議案仍以153票贊成、23票棄權下通過。
維文敦促各方遵守國際法，特別是國際人道主義法規定的義務，他強調，以色列在10月7日遭到哈瑪斯恐怖襲擊，即便是行使保衛公民和領土的權利，也須保護無辜生命。他呼籲，立即無條件釋放所有人質，也表示，新加坡常駐聯合國代表加佛爾（Burhan Gafoor）將在12月15日繼續舉行的聯合國大會上，代表星國發表國家聲明。
（聯合國大會於美國時間12月12日通過決議，要求以色列和哈瑪斯立即人道停火。）
馬來西亞｜大馬內閣進行重大改組
馬來西亞首相安華在其執政剛過一週年不久首度內閣改組，於12月12日對內閣進行了重大變革，6名部長職務異動，部長總數由原本的28人增至31人，並且新增3部門。
安華在近期民調中的支持率出現下滑的趨勢，主要因為其領導的政府對經濟、通貨膨脹，以及承諾的改革進展緩慢。他表示政府首要任務為解決經濟、健康和教育問題，而專家指出其內閣改組反映出他對此任務的決心。主要改組的部會包括衛生部、外交部、國防部、高等教育部，以及聯邦部，而原本的通訊暨數位部被拆分為兩部會，分別是通訊部及數位部。
此次內閣改組亮點之一為返回到內閣的重要人物，包括衛生部長祖基菲（Dzulkefly Ahmad）及數位部長哥賓星（Gobind Singh），兩者均在希盟首次於2018年執政時擔任部長，並在其職位上有亮眼的表現。安華預計是要借助兩人豐富的經驗和領導能力，在這兩方面幫助大馬穩定發展。
值得一提的是，安華也為財政部新增了第二位財政部長，即大馬雇員公積金局（EPF）執行長阿米爾（Amir Hamzah Azizan）。阿米爾在此之前並未曾在政壇上出現，過去經驗均於私人企業中擔任重要職位。政治分析指出，由於大馬財政部為內閣中最具政治敏感的部會，安華將該部長一職交給任何政黨皆會引起其他政黨的不滿，因此將此職位交給一名沒有任何政治背景，但具有豐富經驗的專業人士掌舵。
越南｜習近平三度訪越 宣布共建中越命運共同體
中國國家主席習近平12月12日至13日出訪越南，會晤總書記阮富仲等要職，為習近平任內第三度出訪越南；抵達河內機場時，由總理范明政接機歡迎。
越南在9月及11月分別與美國、日本將雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」，習近平緊接在美國與越南關係升級之後出訪，在此次國是訪問中，他與阮富仲在12日進行會晤，宣佈構建具有戰略意義的中越命運共同體，意圖加強對越南的雙邊關係與影響力。
阮富仲表示，發展對中關係是河內市的優先事項和戰略選擇，並希望兩國能和平處理海上議題的分歧，以國際法的和平方式解決爭端，但也強調越南一貫獨立、自主的外交政策，以及四不的國防政策。會後雙邊簽署多項合作協議，合作領域涵蓋共建「一帶一路」、檢驗檢疫、數位經濟、交通運輸、海上合作等36份協議。
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。