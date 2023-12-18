【東南亞週報】菲召見中大使抗議南海衝突｜大馬內閣進行重大改組｜洪馬內訪越

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第253期，為讀者挑選2023年12月9日至12月15日期間，有關菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。

菲律賓｜菲律賓召見中國大使 嚴正抗議南海衝突行為

有鑑於近日菲律賓和中國船隻在南海發生對峙，菲律賓外交部12月11日宣布已召見中國駐馬尼拉大使，以表示嚴正抗議。美國外交部及國防部也發表聲明，表達對菲律賓的支持與承諾。

根據菲國海岸警衛隊指出，中國船隻在9日和10日在南海第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，菲稱Ayungin Shoal，中稱仁愛暗沙），對菲律賓漁業和水產資源局的船隻進行騷擾、阻擋，並對其噴射水柱，中國海警船甚至碰撞菲方船隻，然中方指出是菲國船隻無視警告才發生碰撞。

菲律賓外交部認為中國行為非法且具侵略性，並在11日召見中國大使黃溪連已表示外交抗議。參議院議長朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）更呼籲總統小馬可仕將中國大使送回北京。菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）受訪表示，菲律賓和中國船隻在南海的小規模衝突，隨時可能引發重大危機。他表示總統小馬可仕11月在美國加州曾希望就南海議題與中國國家主席習近平洽談，但習近平的反應冷淡，令菲國失望。

美國外交部隨後發表聲明聲援菲律賓，指責中國漠視菲國人民安全與生計，也藐視國際法，呼籲中國停止破壞區域和平穩定的行為。兩國國防部部長在13日進行電話會議，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）重申華盛頓對菲律賓承諾堅定不移，支持菲國以符合國際法方式捍衛主權，更強調「共同防禦條約」適用於兩國在太平洋任何地方的武裝部隊，包含南海地區。

Photo Credit： Presidential Communications Office CC BY SA 3.0 小馬可仕2023年稍早已曾召見中國大使。

新加坡｜聯大通過決議要求以哈立即停火 星外長： 有助緊急援助

聯合國大會193成員國於美國時間12月12日，以153票支持、10票反對、23票棄權，以及7票未投票下通過決議，要求以色列和哈瑪斯立即實現人道主義停火。新加坡外交部長維文13日於臉書表示，星國對加薩地區遭受持續破壞，以及平民傷亡人數持續上升深感憂心。他也表示，聯大會議最新通過的決議，將大大促進緊急援助物資的運送和發放。

聯合國安理會在12月8日也曾對類似決議進行過表決，新加坡是這兩項決議的共同提案國，不過，該決議最終遭到常任理事國美國的否決。由於美國在聯合國大會並未有否決權，因此，即便美國、以色列、奧地利、捷克、瓜地馬拉、賴比瑞亞、密克羅尼西亞、諾魯、巴布亞紐幾內亞和巴拉圭10國投下反對票，這項不具約束力的決議案仍以153票贊成、23票棄權下通過。

維文敦促各方遵守國際法，特別是國際人道主義法規定的義務，他強調，以色列在10月7日遭到哈瑪斯恐怖襲擊，即便是行使保衛公民和領土的權利，也須保護無辜生命。他呼籲，立即無條件釋放所有人質，也表示，新加坡常駐聯合國代表加佛爾（Burhan Gafoor）將在12月15日繼續舉行的聯合國大會上，代表星國發表國家聲明。

（聯合國大會於美國時間12月12日通過決議，要求以色列和哈瑪斯立即人道停火。）

馬來西亞｜大馬內閣進行重大改組

馬來西亞首相安華在其執政剛過一週年不久首度內閣改組，於12月12日對內閣進行了重大變革，6名部長職務異動，部長總數由原本的28人增至31人，並且新增3部門。

安華在近期民調中的支持率出現下滑的趨勢，主要因為其領導的政府對經濟、通貨膨脹，以及承諾的改革進展緩慢。他表示政府首要任務為解決經濟、健康和教育問題，而專家指出其內閣改組反映出他對此任務的決心。主要改組的部會包括衛生部、外交部、國防部、高等教育部，以及聯邦部，而原本的通訊暨數位部被拆分為兩部會，分別是通訊部及數位部。

此次內閣改組亮點之一為返回到內閣的重要人物，包括衛生部長祖基菲（Dzulkefly Ahmad）及數位部長哥賓星（Gobind Singh），兩者均在希盟首次於2018年執政時擔任部長，並在其職位上有亮眼的表現。安華預計是要借助兩人豐富的經驗和領導能力，在這兩方面幫助大馬穩定發展。

值得一提的是，安華也為財政部新增了第二位財政部長，即大馬雇員公積金局（EPF）執行長阿米爾（Amir Hamzah Azizan）。阿米爾在此之前並未曾在政壇上出現，過去經驗均於私人企業中擔任重要職位。政治分析指出，由於大馬財政部為內閣中最具政治敏感的部會，安華將該部長一職交給任何政黨皆會引起其他政黨的不滿，因此將此職位交給一名沒有任何政治背景，但具有豐富經驗的專業人士掌舵。

越南｜習近平三度訪越 宣布共建中越命運共同體

中國國家主席習近平12月12日至13日出訪越南，會晤總書記阮富仲等要職，為習近平任內第三度出訪越南；抵達河內機場時，由總理范明政接機歡迎。

越南在9月及11月分別與美國、日本將雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」，習近平緊接在美國與越南關係升級之後出訪，在此次國是訪問中，他與阮富仲在12日進行會晤，宣佈構建具有戰略意義的中越命運共同體，意圖加強對越南的雙邊關係與影響力。

阮富仲表示，發展對中關係是河內市的優先事項和戰略選擇，並希望兩國能和平處理海上議題的分歧，以國際法的和平方式解決爭端，但也強調越南一貫獨立、自主的外交政策，以及四不的國防政策。會後雙邊簽署多項合作協議，合作領域涵蓋共建「一帶一路」、檢驗檢疫、數位經濟、交通運輸、海上合作等36份協議。