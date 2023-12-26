有人慘死音樂祭、有人提槍赴加薩，以色列父母如何看待自己的孩子上戰場？
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有天，兒子打給他說：「嗨，老爸，我只想告訴你我會有一陣子不能用手機。我不知道會多久。我只想跟你說，我好愛你。」基於安全等考量，進駐加薩的士兵是不能攜帶手機的；許多以色列父母都知道，像這樣的一通電話，就是孩子要上前線的「暗號」。與兒子通話後，Noah打給太太，轉告兒子的消息，電話那頭的太太難過地哭了。
今（2023）年10月7日，以色列遭哈瑪斯（Hamas）突襲，雙方開戰；兩個多月過去，戰事仍持續中。
自1948年建國開始，以色列就與周邊阿拉伯國家、及巴勒斯坦，歷經眾多武裝衝突；75年過去，以國陸續與埃及、約旦簽訂和平協議，並在2020年，與阿聯、巴林、摩洛哥與蘇丹進行關係正常化；今年稍早也一度傳出，即將與沙烏地阿拉伯達成關係正常化。
10月6日以前，許多以色列人曾一度以為，更為和平的世代即將來臨，下一代將不會再經歷大規模戰爭，他們將不用送兒女上前線征戰。
10月7日改變了這一切。
筆者在10月中旬，訪問《Promised Podcast》主持人、同時也是巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）科學、科技與社會研究所所長的Noah Efron（以下簡稱Noah）；多年前從美國移民到以色列、曾在西岸服役的他，談到那天的經歷、兒子回國參戰、及對許多年輕生命驟逝的惋惜。
「這次不一樣了，比我以前看過的任何事件都嚴重得多了」
10月7日這個安息日一早，和許多以色列中部、南部的民眾一樣，Noah在空襲警報中醒來；雖然知道應該有狀況，但是虔誠猶太教徒的他，沒有特別查看手機，直到遠在美國西岸唸書的兒子打電話來，他接起電話，才從兒子那裡知道，哈瑪斯入侵以色列，那時，新聞中播報的死亡人數是22人。
「當時那樣的數字，看起來高得讓人無法想像。」
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