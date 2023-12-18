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TNL+ 2023/12/18,
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民眾不滿人體模型「暗示加薩裹屍布」揚言抵制，Zara道歉下架爭議宣傳照

民眾不滿人體模型「暗示加薩裹屍布」揚言抵制，Zara道歉下架爭議宣傳照
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

Zara一推出The Jacket形象照，便引來大量的不滿與抗議。因為在以色列與哈瑪斯持續交戰的此刻，宣傳照中被白色塑膠袋包住的人體模型，讓巴勒斯坦的支持者聯想到加薩走廊中，包著白色裹屍布的死者。

文：賴明君

服飾品牌Zara官方網站上的一組宣傳照片，因為畫面中有著裹著白色塑膠袋的人體模型，被不少支持巴勒斯坦的民眾視為對在加薩走廊所發生的戰事的嘲弄與不尊重。「抵制Zara」（#BoycottZara）成為了社群媒體X平台（原推特）上的熱門標籤，面對民眾的抵制與實體店面外的抗議活動，Zara最終撤下了宣傳照，並且發表道歉聲明。

白色塑膠袋內的人體模型與裹屍布下的屍體

為了宣傳Atelier系列產品，Zara於12月在其官方網站上釋出The Jacket形象照。一系列照片以雕塑工作室為場景，背景牆壁破裂，穿著Atelier系列服飾的模特兒在傾斜的木製隔間中，旁邊則有以白色塑膠袋包裹的塑像。另一張照片中，模特兒以單手將一個同樣以白色塑膠袋包裹的人體模型扛在肩上。

Zara一推出The Jacket形象照，便引來大量的不滿與抗議。因為在以色列與哈瑪斯持續交戰的此刻，宣傳照中被白色塑膠袋包住的人體模型，讓巴勒斯坦的支持者聯想到加薩走廊中，包著白色裹屍布的死者。

另一方面，巴勒斯坦支持者在示威抗議活動中會以白布包裹的長型、人形物品，用來象徵戰爭的受害者。有時也會在上面塗上紅色顏料，用以代表鮮血，有時白布包裹的物品長度較短，因為它們象徵的是戰爭中死亡的兒童。

宣傳照的爭議使抵制Zara的標籤在X平台上成為熱門搜尋結果。《路透社》指出，不少國家的Zara實體店鋪都遇到民眾的抗議，甚至有民眾對商店外牆潑漆表達不滿。而英國廣告標準局（Advertising Standards Authority ）已經收到了110起民眾對Zara的投訴，投訴民眾認為宣傳照使人倍感冒犯，不過廣告標準局表示，由於Zara已經將照片移除，因此不會根據這些投訴採取行動。

面對抵制與抗議，Zara目前已經將系列宣傳照撤下，並且在Instagram上發布道歉聲明。Zara表示宣傳的構思是在今年7月完成的，照片則是在9月拍攝完畢，宣傳照是在10月7日哈瑪斯與以色列爆發衝突之前就完成的，並且強調目的純粹是想要以藝術的方式展示系列商品。Zara也對感到冒犯的民眾表達歉意，並重申企業抱著對所有人的尊重。

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