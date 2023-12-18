戴資穎克服體能膝傷，BWF年終賽第4度奪冠、獎金破600萬，自評整季表現80分

戴資穎2比1逆轉勝瑪琳，4度奪BWF年終賽冠軍

（中央社）台灣「羽球天后」戴資穎克服首節落敗的劣勢，最終以12比21、21比14、21比18擊敗西班牙好手瑪琳，賽後握拳激動蹲地怒吼，如願收下生涯第4座BWF羽球年終總決賽女單冠軍。

戴資穎賽前對西班牙好手、前球后瑪琳（Carolina Marin）戰成11勝11敗的平手局面。首局開打，瑪琳似乎有備而來，多次都試圖將球快速回到戴資穎的反拍位置，並靠著充沛的體能多次成功前後場調動破壞戴資穎節奏，瑪琳很快就以21比12拿下。

第2局前段雙方戰況依舊膠著，瑪琳雖以11比9取得技術暫停，但休息過後呈現體能下滑的局面，讓戴資穎逮住機會連拿6分逆轉戰局，並以21比14扳回一城。

決勝的第3局，戴資穎再度上演精彩的反手勾對角小球，成功滑過網帶幸運落地得分，讓全場驚呼聲不斷，並將比數追成9比9平手，隨後以11比10領先進入技術暫停。

短暫休息後，戴資穎受到體能下滑和左膝舊傷不適的影響，多半時間都處於被動回擊的狀態，但她靠著豐富的經驗和手法技巧，多次在危機中製造對手搶得分數，也讓瑪琳越打越氣餒，戴資穎在雙方12比12平手時連得6分拉開差距，並靠著對手網前回球掛網，取得20比16的4個賽末點，最終順利以21比18獲勝。

戴資穎生涯分別在2014、2016、2020年三度拿下年終總決賽女單冠軍，其中2020年同樣在決賽擊敗瑪琳奪冠。

Photo Credit: BadmintonPhoto提供 via 中央社 台灣羽球好手戴資穎（左）17日在BWF年終總決賽逆轉擊敗西班牙好手瑪琳（Carolina Marin）（右）奪冠，為今年劃下完美句點。

戴資穎克服體能膝傷BWF年終賽第4度奪冠，獎金破600萬

（中央社）BWF羽球年終總決賽昨（17）日進行冠軍戰，台灣好手戴資穎克服體能及膝傷劣勢，以2比1逆轉擊敗西班牙瑪琳，奪生涯第4座年終賽女單冠軍，笑納20萬美元（約新台幣630萬元）獎金。

這是戴資穎生涯第7度闖進年終總決賽女單冠軍戰，也是第4度封后，同時進帳1萬2000分的世界排名積分，對於巴黎奧運爭奪種子席次大有幫助。

戴資穎賽前對西班牙好手、前球后瑪琳戰成11勝11敗的平手局面。首局開打，瑪琳似乎有備而來，多次都試圖將球快速回到戴資穎的反拍位置，並靠著充沛的體能多次成功前後場調動破壞戴資穎節奏，瑪琳很快就以21比12拿下。

第2局前段雙方戰況依舊膠著，瑪琳雖以11比9取得技術暫停，但休息過後呈現體能下滑的局面，讓戴資穎逮住機會連拿6分逆轉戰局，並以21比14扳回一城。

決勝的第3局，戴資穎再度上演精彩的反手勾對角小球，成功滑過網帶幸運落地得分，讓全場驚呼聲不斷，並將比數追成9比9平手，隨後以11比10領先進入技術暫停。

短暫休息後，戴資穎受到體能下滑和左膝舊傷不適的影響，多半時間都處於被動回擊的狀態，但她靠著豐富的經驗和手法技巧，多次在危機中製造對手搶得分數，也讓瑪琳越打越氣餒，戴資穎在雙方12比12平手時連得6分拉開差距，並靠著對手網前回球掛網，取得20比16的4個賽末點，最終順利以21比18獲勝。

不含年終總決賽，戴資穎今年打了18場比賽，僅拿下亞錦賽、中華台北公開賽2座冠軍，讓外界擔心狀態是否下滑。不過戴資穎再度在這次年終賽擦亮招牌，4強先驚天逆轉擊敗球后安洗瑩，決賽又後來居上勝瑪琳，今年有了完美收尾。

BWF年終賽奪冠完美收尾，戴資穎自評整季表現80分

（中央社）世界第4的台灣羽球天后戴資穎昨日擊敗西班牙名將瑪琳，如願收下BWF羽球年終總決賽女單冠軍，為今年劃下完美句點。回顧賽季表現，戴資穎自評80分。

戴資穎在接受《中央社》記者訪問時說，前半年表現得還算不錯，但後半年就不是太滿意，主要是一些目標賽事，像是亞運、世錦賽都沒有表現得很好，加上後期有些傷勢，所以才給自己這樣的分數。

談及昨日決賽從落後1局到逆轉勝，戴資穎提到關鍵就是滿場球迷的加油聲，「第2局我分數落後時，全場還是很大聲地幫我加油，我就想說一定要賣力拚拚看，不要讓大家失望，所以最後我也把球拍丟上去觀眾席送給球迷。」

戴資穎解釋，第2、3局還是得打出一些很刁鑽的球才能得分，「但我有試著把節奏放慢，畢竟對手打得很壓迫，所以我得控制一下速度，不要被對手帶著走」。

打完年終賽，戴資穎預計今（18）日回國，但明（2024）年1月9日又要出征超級1000的馬來西亞公開賽。戴資穎笑說：「能休息2週已經很奢侈了，至少可以回家過冬至吃個湯圓。」

教練賴建誠表示，首局打完之後，有對戴資穎說不要太急躁，加上身體都還沒完全熱開，所以首局失誤有些多，後面2局把節奏放慢後狀況就好多了。

賴建誠說，這次年終賽表現真的超乎預期，「畢竟小戴身上一直都有傷，但儘管身體狀態不是最好的，但她還是靠著意志力、經驗及回球的品質，打出一場又一場的好比賽」。

儘管戴資穎今年在年終賽前只拿到2座冠軍，但賴建誠指出，從奪冠數來看確實不如前幾年，但戴資穎參加的比賽成績都算是穩定，「我知道外界對她期待很高，但前幾年的表現（一直奪冠）算是有些不尋常，現在可以說是校正回歸，接下來要穩定不受傷才是最重要的」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航