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2023/12/18,
中東

以色列發現開戰以來最大哈瑪斯地道，可行駛小車；以哈雙方對停火持開放態度，但訴求存分歧

以色列發現開戰以來最大哈瑪斯地道，可行駛小車；以哈雙方對停火持開放態度，但訴求存分歧
以色列聲稱，發現開戰以來最大哈瑪斯地道｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

曾經前往該地道的以色列軍方發言人迪納爾（Nir Dinar）表示，這個地道是在加薩發現的其他哈瑪斯地道的兩倍高、3倍寬，配備通風設備和電力，有些部分深入地下50公尺，顯然需要耗資數百萬美元、大量燃料和勞動力進行打造和維護。

以色列參謀總長：已在加薩俘虜逾1000人

（中央社）以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）今天（當地時間17日）表示，對抗巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）戰爭期間，以軍已經在加薩走廊（Gaza Strip）扣押逾1000名俘虜。

《路透社》報導，哈勒維在遭到轟炸的加薩走廊對士兵發表談話指出，當作戰人員「放下武器高舉雙手，我們將他們逮捕，不會射殺他們。」

他在軍方公布的影片中說：「我們從俘虜那邊得到許多情報，我們已經有超過1000個。」

在哈勒維發表上述談話之前，士兵誤殺3名以色列人質。以色列軍方表示，3人當時揮舞白旗，爭取得到營救。

以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道，可行駛小車

以色列軍方今天表示，在加薩走廊發現截至目前巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團的最大地道，距離一個重要邊界關卡僅數百公尺。

獲准入內的《法新社》攝影記者報導，地道大到可以讓小型車通行其間。

軍方聲明指出，這處地道是綿延逾4公里一個更寬闊的分支網絡其中一部分，距艾瑞茲邊界關卡（Erez Border Crossing）不到400公尺。

以軍表示，由哈瑪斯集團領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的兄弟穆罕默德（Mohamed Yahya）主導的這項地道計畫耗資數百萬美元、耗時數年打造。據信辛瓦策劃10月7日對以色列發動突襲。

這些蜂窩狀通道特別之處在於擁有排水系統、電力、通風、污水和通訊網絡，以及軌道。其地板由壓實的土舖設而成，牆壁則是鋼筋混凝土結構，金屬圓筒狀入口牆厚1.5公分。

《美聯社》報導，15日曾經前往該地道的以色列軍方發言人迪納爾（Nir Dinar）表示，這個地道是在加薩發現的其他哈瑪斯地道的兩倍高、3倍寬，配備通風設備和電力，有些部分深入地下50公尺，顯然需要耗資數百萬美元、大量燃料和勞動力進行打造和維護。

以色列軍方公布據稱是哈瑪斯錄製的畫面顯示，一部小型工程車正在地道內行駛，一個開闊的臨時倉庫裡頭堆滿用於砌牆的預鑄混凝土，工人正運用簡陋電動工具在挖土。

軍方表示，在這個地道中找到許多隨時可以用於攻擊的武器。

《路透社》：以色列、哈瑪斯對停火持開放態度，但雙方訴求存分歧

兩名埃及安全消息人士今天表示，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團對於重新停火和進行囚犯交換人質都抱持開放態度，儘管雙方針對如何落實仍有歧見。

《路透社》報導，消息人士指出，之前斡旋達成停火一週和人質交換協議的埃及和卡達，堅持於重開談判之前，必須加速援助物資進入並且開放位於加薩走廊南部，與以色列和埃及接壤的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）。

在克瑞沙洛關卡開放之際，他們表示，援助物資因為檢查而延宕。

一名消息人士昨天表示，以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）會見卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani），令外界對和平重燃希望。

消息人士告訴《路透社》，哈瑪斯集團堅持單方面指定得以獲釋的人質名單，並且要求以軍撤出預先決定的分界線。

以方同意名單由哈瑪斯指定，但是要求設定時間表，並且於制定停火時間和持續期間之前先查看名單。

消息人士指出，撤離的要求遭到以色列拒絕。

世衛：以色列「血洗」加薩西法醫院

世界衛生組織（WHO）今天表示，加薩北部西法醫院（Al-Shifa Hospital）急診室因以色列轟炸而受重創，面臨了「一場血洗」且「需要搶救」。

《法新社》報導，一個世衛團隊及其他聯合國（UN）機構昨天可以運送醫療用品，至巴勒斯坦領土加薩走廊最大醫院西法醫院。

世衛發表聲明指出，當地有「數以萬計流離失所民眾正使用該醫院大樓和場地作為避難所」，飲用水及食物「嚴重短缺」。

世衛指稱：「該團隊形容（西法醫院）急診室遭到『血洗』，裡頭有數百名受傷病患，每分鐘都有新患者送達。」

西法醫院手術室因為缺乏氧氣及物資而無法運作，根據世衛團隊，這是一家「需要搶救的醫院」。

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核稿編輯：翁世航


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