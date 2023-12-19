【專訪】工研院院士史欽泰：台灣成為全球半導體業超級巨星的半世紀歷程與秘訣
我們想讓你知道的是
世界每年生產超過一兆個晶片。一輛現代汽車上裝配的晶片數量在1500到3000個之間。據報導，iPhone12上有大約1400個半導體晶片。由於疫情期間對電子產品需求飆升，2022年的晶片供應不足影響了洗衣機到寶馬汽車的生產與銷售。台灣在該產業可以取得非凡的成功：在這一兆枚晶片中，台灣的出貨量超過一半，而且幾乎都是所有最先進的晶片。這種成功來自其巨大產能，換言之，台灣的製造極其高效。
1969年夏天，時年23歲的史欽泰搭上飛往美國的班機，他正飛向一個截然不同的世界。
他在一個被甘蔗田環繞的漁村長大。後來在台灣首都台北上大學，當時的台北是一個塵土飛揚的城市，遍布灰暗的公寓大樓，擁有私家車的市民並不多。而現在，他要前往普林斯頓大學讀書了。
彼時美國剛將人類送上月球，波音747已經開始翱翔天空。美國的經濟比當時的蘇聯、日本、東西德和法國的經濟總和還要大。
現在77歲的史欽泰博士回憶道：「當我降落美國時，我感到震驚。我心想：台灣如此貧困，我必須做些什麼來幫助它變得更好。」
而他做到了。史欽泰後來和一群年輕的有志之士，將一個出口蔗糖和T恤的島嶼轉變成了一個電子產業霸主。
今日的台北富裕且時尚，時速350公里的高速鐵路穿越島嶼的西岸。台北101大樓，曾短暫地被認定是全球最高的建築物，矗立在城市上空，象徵著城市的繁榮。這或許其中很大一部分歸功於一個比指甲還小的微小裝置：矽半導體 （silicon semiconductor），薄如紙張，現在是以其製成的晶片（chip）聞名。晶片是現在當代人類生活使用任何工具必需的核心技術，從iPhone到飛機。
台灣現在製造了超過一半用以推動當代人類生活的晶片。最大的晶片製造商台積電（TSMC）是世界第九大市值的公司。
這使得台灣幾乎不可替代，但也讓它變得脆弱。因為，中國擔心外界可能切斷最先進晶片的供應鏈，所以正在花費數十億美元竊取台灣的王冠。北京還可能併吞這個島嶼，正如它一再威脅要做的那樣。
但事實上，台灣通往「晶片超級巨星」之路並不容易複製。因為，台灣擁有一種「秘密配方」，由其無數工程師透過數十年的辛勤工作所磨練而成。此外，這種半導體晶片製造還依賴於一個構建於經濟聯繫之上的網路，而不斷升級的美中競爭現在正在試圖斷開這些經濟關聯。
從糖到矽
史欽泰抵達普林斯頓時，「美國正開始半導體革命。」
當時距離諾伊斯（Robert Noyce）製造出「單晶片電路」僅有十年，將電子元件集成到單片矽中，這是微晶片的早期版本，也推動了個人電腦革命。
在普林斯頓博士畢業後的兩年時間裡，史欽泰先在雷明頓蘭德公司（Burroughs Corporation）設計記憶晶片，該公司當時規模僅次於IBM，是電腦製造業的領先者。同時，在石油危機導致其出口遭受重創之後，台灣正在尋找一個新的產業。矽似乎是一種可能性，史博士認為他可以幫上忙：「我認為是時候回家了。」
1970年代末，他加入了台灣最優秀的電子工程師組成的一個新研究實驗基地，這個名字聽起來很沉悶的「工業技術研究院」，之後卻將在重塑這個島嶼的經濟中發揮巨大作用。
工作始於新竹市，一個位於台北以南的小城。今天，該地成為全球電子產業樞紐，由台積電的巨大製造廠所主宰。這些晶片廠每一座都有好幾個足球場那麼大，是地球上最「清潔」的地方之一。
晶片製造的細節是被嚴格保護的機密，不允許外部攝影機進入。最新的工廠「fab 18」位於台灣南部，是一座投資近200億美元的半導體大廠，將很快開始生產下一代iPhone產品使用的三奈米晶片。
這些成果遠遠超過史欽泰和同事們在1970年代開辦實驗性的工廠時的想像。他們當時樂觀的原因是他們當時擁有一家美國大型電子公司授權的技術，但令所有人驚訝的是，他們這家台灣工廠的表現青出於藍而勝於藍。
其中原因很難解釋，台灣成功的精確方程式也難以捉摸。
史博士的回憶則相對平淡。他告訴我說，「產量比原來的美國無線電公司（RCA）的工廠更好，成本更低。因此，這讓政府相信，也許我們真的能做些什麼。」
台灣政府提供了最初的資金，首先是給了聯華電子，然後在1987年，注資給了後來成為世界最大晶片代工廠的台積電。後來政府聘請了張忠謀，一位美籍華裔工程師，曾是美國電子巨頭德州儀器公司的高階主管。這是一次幸運或絕妙的抉擇——今天，93歲的張忠謀被譽為台灣半導體產業之父。
當時，張忠謀迅速意識到，在已有的遊戲中與美國和日本巨頭競爭會失敗。因此，台積電只為他人製造晶片，而不是設計自己的晶片。
這種在1987年還很少聽說的「晶圓代工模式」之後改變了整個產業格局，為台灣成為半導體龍頭鋪平了道路。
而且當時時機再好不過。矽谷的新一代初創公司，包括蘋果、超微、高通、英偉達當時都沒有資金建造自己的工廠。他們很難找到無法自行生產的晶片的製造商。
史欽泰表示：「他們當時將不得不去領先的半導體公司，詢問他們是否有多餘的生產能力可供使用。但後來台積電出現了。」
現在，加州的「無廠公司」能與台灣的晶片製造商合作，而且後者對竊取設計或與前者競爭不感興趣。
「秘密配方」
世界每年生產超過一兆個晶片。一輛現代汽車上裝配的晶片數量在1500到3000個之間。據報導，iPhone12上有大約1400個半導體晶片。由於疫情期間對電子產品需求飆升，2022年的晶片供應不足影響了洗衣機到寶馬汽車的生產與銷售。
台灣在該產業可以取得非凡的成功：在這一兆枚晶片中，台灣的出貨量超過一半，而且幾乎都是所有最先進的晶片。這種成功來自其巨大產能，換言之，台灣的製造極其高效。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。