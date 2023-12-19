【專訪】工研院院士史欽泰：台灣成為全球半導體業超級巨星的半世紀歷程與秘訣

1969年夏天，時年23歲的史欽泰搭上飛往美國的班機，他正飛向一個截然不同的世界。

他在一個被甘蔗田環繞的漁村長大。後來在台灣首都台北上大學，當時的台北是一個塵土飛揚的城市，遍布灰暗的公寓大樓，擁有私家車的市民並不多。而現在，他要前往普林斯頓大學讀書了。

彼時美國剛將人類送上月球，波音747已經開始翱翔天空。美國的經濟比當時的蘇聯、日本、東西德和法國的經濟總和還要大。

現在77歲的史欽泰博士回憶道：「當我降落美國時，我感到震驚。我心想：台灣如此貧困，我必須做些什麼來幫助它變得更好。」

而他做到了。史欽泰後來和一群年輕的有志之士，將一個出口蔗糖和T恤的島嶼轉變成了一個電子產業霸主。

今日的台北富裕且時尚，時速350公里的高速鐵路穿越島嶼的西岸。台北101大樓，曾短暫地被認定是全球最高的建築物，矗立在城市上空，象徵著城市的繁榮。這或許其中很大一部分歸功於一個比指甲還小的微小裝置：矽半導體 （silicon semiconductor），薄如紙張，現在是以其製成的晶片（chip）聞名。晶片是現在當代人類生活使用任何工具必需的核心技術，從iPhone到飛機。

台灣現在製造了超過一半用以推動當代人類生活的晶片。最大的晶片製造商台積電（TSMC）是世界第九大市值的公司。

這使得台灣幾乎不可替代，但也讓它變得脆弱。因為，中國擔心外界可能切斷最先進晶片的供應鏈，所以正在花費數十億美元竊取台灣的王冠。北京還可能併吞這個島嶼，正如它一再威脅要做的那樣。

但事實上，台灣通往「晶片超級巨星」之路並不容易複製。因為，台灣擁有一種「秘密配方」，由其無數工程師透過數十年的辛勤工作所磨練而成。此外，這種半導體晶片製造還依賴於一個構建於經濟聯繫之上的網路，而不斷升級的美中競爭現在正在試圖斷開這些經濟關聯。

從糖到矽

史欽泰抵達普林斯頓時，「美國正開始半導體革命。」

當時距離諾伊斯（Robert Noyce）製造出「單晶片電路」僅有十年，將電子元件集成到單片矽中，這是微晶片的早期版本，也推動了個人電腦革命。

在普林斯頓博士畢業後的兩年時間裡，史欽泰先在雷明頓蘭德公司（Burroughs Corporation）設計記憶晶片，該公司當時規模僅次於IBM，是電腦製造業的領先者。同時，在石油危機導致其出口遭受重創之後，台灣正在尋找一個新的產業。矽似乎是一種可能性，史博士認為他可以幫上忙：「我認為是時候回家了。」

1970年代末，他加入了台灣最優秀的電子工程師組成的一個新研究實驗基地，這個名字聽起來很沉悶的「工業技術研究院」，之後卻將在重塑這個島嶼的經濟中發揮巨大作用。

工作始於新竹市，一個位於台北以南的小城。今天，該地成為全球電子產業樞紐，由台積電的巨大製造廠所主宰。這些晶片廠每一座都有好幾個足球場那麼大，是地球上最「清潔」的地方之一。

晶片製造的細節是被嚴格保護的機密，不允許外部攝影機進入。最新的工廠「fab 18」位於台灣南部，是一座投資近200億美元的半導體大廠，將很快開始生產下一代iPhone產品使用的三奈米晶片。

這些成果遠遠超過史欽泰和同事們在1970年代開辦實驗性的工廠時的想像。他們當時樂觀的原因是他們當時擁有一家美國大型電子公司授權的技術，但令所有人驚訝的是，他們這家台灣工廠的表現青出於藍而勝於藍。

Photo Credit: BBC News 史欽泰博士是1970年代台灣進軍半導體產業的領軍人物之一。

其中原因很難解釋，台灣成功的精確方程式也難以捉摸。

史博士的回憶則相對平淡。他告訴我說，「產量比原來的美國無線電公司（RCA）的工廠更好，成本更低。因此，這讓政府相信，也許我們真的能做些什麼。」

台灣政府提供了最初的資金，首先是給了聯華電子，然後在1987年，注資給了後來成為世界最大晶片代工廠的台積電。後來政府聘請了張忠謀，一位美籍華裔工程師，曾是美國電子巨頭德州儀器公司的高階主管。這是一次幸運或絕妙的抉擇——今天，93歲的張忠謀被譽為台灣半導體產業之父。

當時，張忠謀迅速意識到，在已有的遊戲中與美國和日本巨頭競爭會失敗。因此，台積電只為他人製造晶片，而不是設計自己的晶片。

這種在1987年還很少聽說的「晶圓代工模式」之後改變了整個產業格局，為台灣成為半導體龍頭鋪平了道路。

而且當時時機再好不過。矽谷的新一代初創公司，包括蘋果、超微、高通、英偉達當時都沒有資金建造自己的工廠。他們很難找到無法自行生產的晶片的製造商。

史欽泰表示：「他們當時將不得不去領先的半導體公司，詢問他們是否有多餘的生產能力可供使用。但後來台積電出現了。」

現在，加州的「無廠公司」能與台灣的晶片製造商合作，而且後者對竊取設計或與前者競爭不感興趣。

「秘密配方」

世界每年生產超過一兆個晶片。一輛現代汽車上裝配的晶片數量在1500到3000個之間。據報導，iPhone12上有大約1400個半導體晶片。由於疫情期間對電子產品需求飆升，2022年的晶片供應不足影響了洗衣機到寶馬汽車的生產與銷售。

台灣在該產業可以取得非凡的成功：在這一兆枚晶片中，台灣的出貨量超過一半，而且幾乎都是所有最先進的晶片。這種成功來自其巨大產能，換言之，台灣的製造極其高效。