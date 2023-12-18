法國國寶級歌手哈蒂罹癌多年求死，致函總統馬克宏再掀安樂死辯論
我們想讓你知道的是
哈蒂患有淋巴癌和咽喉癌，無法產生唾液，自行吞嚥已十分困難。兒子杜通克（Thomas Dutronc）11月接受法媒訪問時表示，母親已無法忍受。經歷了50多次放射治療的哈蒂形容自己，「被囚禁在軀體內，等待終結」，希望能立法縮短「承受無用痛苦情緒」的時間。
（中央社）法國風靡半世紀的國寶級歌手哈蒂（Françoise Hardy）17日致函總統馬克宏，被雙重癌症糾纏多年的她懇求總統儘快合法化安樂死，減少不可治癒病患的無用折磨。信件再次引發法國對安樂死的辯論。
法國國寶級創作歌手兼演員，有60年代全民女神之稱的哈蒂近幾年來疾病纏身，她17日公開致函馬克宏（Emmanuel Macron），要求合法化安樂死。這封描述病情心境的信件情真意切，也再次掀起法國對安樂死的辯論。
《星期日論壇報》（La Tribune Dimanche）17日刊出哈蒂給馬克宏的公開信，即將年滿80歲的她寫道，「我們仰賴您的同理心」。
哈蒂表示，在醫院遇到許多病患，都很遺憾安樂死不合法，「因為他們意識到正飽受無用的折磨」。她呼籲馬克宏，「允許病入膏肓且無好轉希望的法國人，在他們知道沒有任何紓緩可能性時，停止他們的痛苦」。
哈蒂患有淋巴癌和咽喉癌，無法產生唾液，自行吞嚥已十分困難。兒子杜通克（Thomas Dutronc）11月接受法媒訪問時表示，母親已無法忍受。經歷了50多次放射治療的哈蒂形容自己，「被囚禁在軀體內，等待終結」，希望能立法縮短「承受無用痛苦情緒」的時間。
12月14日哈蒂向《巴黎競賽》雜誌（Paris Match）透露，目前處境像是場「惡夢」，並「希望能儘快，用快速地方式離開」，呼籲法國儘快立法讓安樂死合法。
面對哈蒂直白懇切的投書，負責臨終法案的地區組織與醫療職業部部長勒波多（Agnès Firmin Le Bodo）17日也在《星期日論壇報》上公開回覆哈蒂。
勒波多表示，關於臨終陪伴與獲取死亡協助的相關法案預計將於明（2024）年2月進入國會一讀審理，兩院來回審查預計需要18個月的討論，「這樣的議題不能縮短討論時程」。
她說，哈蒂的投書反映許多人的心聲，未來法案將包含三大部分：紓緩治療、病人權利，以及哈蒂要求的「死亡協助」。
根據法媒今年4月民意調查顯示，約有7成民眾支持積極輔助死亡或安樂死。
儘管如此，在天主教法國，仍有部分民眾強力反對。《費加洛報》（Le Figaro）對哈蒂投書的報導之下，一天內就有近500則留言，許多網友表示不贊成將安樂死以法律合法並普遍化。
醫療界對安樂死不僅意見分歧，對目前的臨終草案更是諸多不滿。據《費加洛報》14日的報導，由17個醫療職業人員協會組成的聯盟共同表達對草案的憤怒，表示之前提出的訴求完全被勒波多當耳邊風。
另外，草案在名詞界定上也頗為含糊。一般而言，「協助死亡」可分為安樂死與輔助自殺，前者是由醫療人員動手，給予病人致命的藥物劑量；後者則是由病患自行透過施打或服用醫師給予的致命藥物結束生命。例如在輔助自殺合法的瑞士，安樂死仍舊違法。
醫界希望草案清楚區分兩者，避免混淆，並把安樂死作為「例外」，以個案方式進行，否則「就是在沒有講清楚的情況下合法化安樂死」。
但讓醫療界人士最感震驚的詞彙，是草案中以「反向救援」指稱醫護介入協助或加速病人離世。醫療聯盟表示，詞彙顯示出草擬者對醫療完全不了解，甚至蔑視醫護人員的意見。
法國陪伴與緩和醫療協會主席佛卡德（Claire Fourcade）批評，這反映了草案的狀態，即要求醫護人員做出違背其職責，也就是「救援」之事。
全國護理師職業工會成員阿穆魯（Thierry Amouroux）指出，在第一線工作中發現，「只要透過適當方式減輕病人身體和心理上的痛苦，那些原本要求了結生命的病患通常會改變想法」，並希望以陪伴的途徑面對臨終，而非想著「殺人的權利」。
哈蒂是法國傳奇女歌手，1962年發行的〈所有男孩和女孩〉（Tous les garçons et les filles）為法式香頌經典，不僅為當代全民偶像，也是許多藝術家、演藝人員的靈感女神，風靡全球。美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）更視其為夢中情人，撰寫情書給她。2018年，她推出第28張專輯，成績依舊亮眼。
新聞來源
延伸閱讀
- 我有放棄生命的權利嗎？從「拒絕臨終醫療」到「安樂死」，台大張兆恬以法律思考生命倫理
- 柯文哲贊成安樂死、代理孕母，衛福部長：安樂死離社會有共識很遠，代孕議題中央無既定立場
- 【圖表】安樂死合法國家有哪些？安樂死跟醫生輔助自殺有什麼不同？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）