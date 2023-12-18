英國研究：中共統戰除了經營各界菁英也訴諸基層，大眾宜強化意識
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在英國，涉及中共中央統一戰線工作部的事件或醜聞近期較引人注目的包括去（2022）年1月，英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）罕見向國會發布警告，以「克麗絲汀．李」（Christine Lee）之名遊走英國政壇的律師李貞駒與統戰部有關聯，且涉嫌祕密運用來自中國和香港的資金干預英國政治。
（中央社）中共在英國的統戰活動日益引發關注，但仍缺乏有系統的研究。英國非營利組織「英中透視」近日啟動相關研究與線上資料庫計畫，目標為同時滿足專業人士與公眾的資訊需求。
「英中透視」（UK-China Transparency, UKCT）主任盾君山（Sam Dunning）告訴《中央社》，除了經營各界菁英，中共統戰也常訴諸「基層」；英國大眾有必要提升問題意識、增進對中共統戰目標和手法的認識。
盾君山指出，中共統戰網絡在英國活動、影響英中關係，但英國的華語文人才以及對中國共產黨的理解都相當不足。UKCT蒐集、分析並公開以英文呈現的中共在英統戰活動及人脈網絡相關資料，可謂服務社會公益。
在英國，涉及中共中央統一戰線工作部的事件或醜聞近期較引人注目的包括去（2022）年1月，英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）罕見向國會發布警告，以「克麗絲汀．李」（Christine Lee）之名遊走英國政壇的律師李貞駒與統戰部有關聯，且涉嫌祕密運用來自中國和香港的資金干預英國政治。
UKCT在官網建立不同主題的資料庫，試圖多面向呈現中國對英國的多管齊下影響力活動，涵蓋孔子學院、中國國家留學基金管理委員會、中共在英統戰活動、英國大學與中資企業和共軍的關係。資料庫有多筆中文原始資料英譯，方便不具華語文能力的讀者一探中方實際上如何運作、與官方宣傳的落差。
在中共統戰主題資料庫，UKCT發布的第一筆個人檔案與個案研究是華裔英國公民黃萍。
黃萍2005年來到英國，此前在美國求學和工作10多年，專業是資訊工程。
2009年，她結識李雪林，並在中國駐英大使館的鼓勵下，一同成立「英國浙江聯誼會」（ZJUKA）。2019至2020年，黃萍曾參與組織唐寧街英國首相官邸的中國農曆新年慶祝活動。
值得一提的是，李雪林的配偶是曾任副大臣級官員的保守黨籍上議院議員貝茨男爵（Lord Bates）。李雪林本人則財力雄厚，曾在2010至2022年初政治捐獻超過20萬英鎊，另年繳至少5萬英鎊成為保守黨菁英金主。
英國媒體曾揭露，李雪林涉入政商利益有爭議的倫敦地產開發案，且曾出席統戰部「中華海外聯誼會」大會，與李貞駒及中國國家主席習近平同框。李雪林曾任英國中國統一促進會副會長。
根據UKCT所彙整及其他公開資料，黃萍今年5月代表在英海外華人，赴中出席世界華僑華人社團聯誼大會，並於6月第3度獲選為英國浙江聯誼會會長。
2018年8月，她赴中出席中華全國歸國華僑聯合會（中國僑聯）代表大會。中國僑聯是統戰組織「中國人民政治協商會議」一員。也是在2018年，國務院僑務辦公室於3月被併入中共中央統戰部，由統戰部集中領導僑務工作。
在此之前，2018年2月，黃萍在倫敦出席一場會議，由時任國務院僑務辦公室副主任譚天星說明「新時代」僑務優先工作。譚天星隨後獲任命為統戰部副部長。
2016至2018年，英國浙江聯誼會與中國共產黨浙江省委員會和浙江省政府數次在倫敦帝國學院（Imperial College London）舉辦高階人才交流博覽會，目標為吸引創新研究和相關產業人才赴浙江發展。活動宣傳中國的「千人計畫」，以及與軍事或軍民兩用科技有關的中資企業。
黃萍2018年起擔任倫敦帝國學院資料科學研究所（Data Science Institute, DSI）的對中合作執行經理，校方官網曾在2020年提到她是DSI所有對中合作案的專案經理。
倫敦帝國學院為英國先進科技研究重鎮，多年來也是中方經營重點。DSI是該校7大「全球挑戰研究所」（Global Challenge Institutes）之一。
英國公共電視《第四頻道》（Channel 4）今年11月播出紀錄片，期間呈現華裔學者、英國皇家工程學院（Royal Academy of Engineering）院士、DSI創所（2014年）所長郭毅可與中國的合作關係。
根據影片，郭毅可曾與上海大學合作發表論文，內容涉及運用人工智慧（AI）科技控制無人船艦。2019年，郭毅可與江蘇「傑瑞科技集團」（JARI）簽署研究合作計畫。倫敦帝國學院後來在2021年終止合作，並表示已將相關資金退還中方。
根據公開資料，JARI是中國船舶重工集團第716研究所全資子公司。該研究所主要從事軍民兩用電子系統、仿真測試系統、自動控制系統等的研發，JARI的產品則包括一系列軍用無人艦艇。
還在倫敦帝國學院任教期間，郭毅可於2015至2020年獲聘為上海大學計算機工程與科學學院非執行院長，協助創建中國首批AI相關學系。2022年，郭毅可出任香港科技大學首席副校長；2023年，他成為倫敦帝國學院榮休教授。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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