英國研究：中共統戰除了經營各界菁英也訴諸基層，大眾宜強化意識

（中央社）中共在英國的統戰活動日益引發關注，但仍缺乏有系統的研究。英國非營利組織「英中透視」近日啟動相關研究與線上資料庫計畫，目標為同時滿足專業人士與公眾的資訊需求。

「英中透視」（UK-China Transparency, UKCT）主任盾君山（Sam Dunning）告訴《中央社》，除了經營各界菁英，中共統戰也常訴諸「基層」；英國大眾有必要提升問題意識、增進對中共統戰目標和手法的認識。

盾君山指出，中共統戰網絡在英國活動、影響英中關係，但英國的華語文人才以及對中國共產黨的理解都相當不足。UKCT蒐集、分析並公開以英文呈現的中共在英統戰活動及人脈網絡相關資料，可謂服務社會公益。

在英國，涉及中共中央統一戰線工作部的事件或醜聞近期較引人注目的包括去（2022）年1月，英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）罕見向國會發布警告，以「克麗絲汀．李」（Christine Lee）之名遊走英國政壇的律師李貞駒與統戰部有關聯，且涉嫌祕密運用來自中國和香港的資金干預英國政治。

UKCT在官網建立不同主題的資料庫，試圖多面向呈現中國對英國的多管齊下影響力活動，涵蓋孔子學院、中國國家留學基金管理委員會、中共在英統戰活動、英國大學與中資企業和共軍的關係。資料庫有多筆中文原始資料英譯，方便不具華語文能力的讀者一探中方實際上如何運作、與官方宣傳的落差。

在中共統戰主題資料庫，UKCT發布的第一筆個人檔案與個案研究是華裔英國公民黃萍。

黃萍2005年來到英國，此前在美國求學和工作10多年，專業是資訊工程。

2009年，她結識李雪林，並在中國駐英大使館的鼓勵下，一同成立「英國浙江聯誼會」（ZJUKA）。2019至2020年，黃萍曾參與組織唐寧街英國首相官邸的中國農曆新年慶祝活動。

值得一提的是，李雪林的配偶是曾任副大臣級官員的保守黨籍上議院議員貝茨男爵（Lord Bates）。李雪林本人則財力雄厚，曾在2010至2022年初政治捐獻超過20萬英鎊，另年繳至少5萬英鎊成為保守黨菁英金主。

英國媒體曾揭露，李雪林涉入政商利益有爭議的倫敦地產開發案，且曾出席統戰部「中華海外聯誼會」大會，與李貞駒及中國國家主席習近平同框。李雪林曾任英國中國統一促進會副會長。

根據UKCT所彙整及其他公開資料，黃萍今年5月代表在英海外華人，赴中出席世界華僑華人社團聯誼大會，並於6月第3度獲選為英國浙江聯誼會會長。

2018年8月，她赴中出席中華全國歸國華僑聯合會（中國僑聯）代表大會。中國僑聯是統戰組織「中國人民政治協商會議」一員。也是在2018年，國務院僑務辦公室於3月被併入中共中央統戰部，由統戰部集中領導僑務工作。

在此之前，2018年2月，黃萍在倫敦出席一場會議，由時任國務院僑務辦公室副主任譚天星說明「新時代」僑務優先工作。譚天星隨後獲任命為統戰部副部長。

2016至2018年，英國浙江聯誼會與中國共產黨浙江省委員會和浙江省政府數次在倫敦帝國學院（Imperial College London）舉辦高階人才交流博覽會，目標為吸引創新研究和相關產業人才赴浙江發展。活動宣傳中國的「千人計畫」，以及與軍事或軍民兩用科技有關的中資企業。

黃萍2018年起擔任倫敦帝國學院資料科學研究所（Data Science Institute, DSI）的對中合作執行經理，校方官網曾在2020年提到她是DSI所有對中合作案的專案經理。

倫敦帝國學院為英國先進科技研究重鎮，多年來也是中方經營重點。DSI是該校7大「全球挑戰研究所」（Global Challenge Institutes）之一。

英國公共電視《第四頻道》（Channel 4）今年11月播出紀錄片，期間呈現華裔學者、英國皇家工程學院（Royal Academy of Engineering）院士、DSI創所（2014年）所長郭毅可與中國的合作關係。

根據影片，郭毅可曾與上海大學合作發表論文，內容涉及運用人工智慧（AI）科技控制無人船艦。2019年，郭毅可與江蘇「傑瑞科技集團」（JARI）簽署研究合作計畫。倫敦帝國學院後來在2021年終止合作，並表示已將相關資金退還中方。

根據公開資料，JARI是中國船舶重工集團第716研究所全資子公司。該研究所主要從事軍民兩用電子系統、仿真測試系統、自動控制系統等的研發，JARI的產品則包括一系列軍用無人艦艇。

還在倫敦帝國學院任教期間，郭毅可於2015至2020年獲聘為上海大學計算機工程與科學學院非執行院長，協助創建中國首批AI相關學系。2022年，郭毅可出任香港科技大學首席副校長；2023年，他成為倫敦帝國學院榮休教授。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航