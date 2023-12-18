里長涉受中國招待遭法辦，藍批司法介選、綠回掩耳盜鈴，趙少康：不信吃兩頓飯就挺誰
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少康說，他16日晚上看涉嫌違反的《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》等條文，看不出什麼地方違法。而且就算有官員接觸，怎麼可能里長吃一頓飯就聽他們的話支持誰，里長是最基層幹部，要相信里長支持、堅信民主制度。
里長涉受中招待遭法辦，趙少康：不信吃兩頓飯就挺誰
（中央社）國民黨副總統候選人趙少康17日針對里長涉嫌接受中國招待遭法辦時說，就算有官員接觸，怎麼可能里長吃一頓飯就聽他們的話支持誰。里長是最基層幹部，要相信里長支持、堅信民主制度，里長也有自己想法，他不相信會因吃兩頓飯就改變。
國民黨總統候選人侯友宜與國民黨籍新北市板橋區立委參選人葉元之的聯合競選總部17日成立，包括趙少康、國民黨不分區立委參選人韓國瑜、桃園市長張善政與前台北縣長周錫瑋等人都到場力挺。
趙少康致詞時談及中國認定台灣對中國大陸貿易限制措施構成貿易壁壘時說，經濟部要求在世界貿易組織（WTO）架構下談，「台灣老是想藉機把問題國際化，他（中國大陸）也懂你想什麼」，所以根本不能談，但問題總要解決，民進黨對兩岸問題沒有解決辦法。
趙少康隨後接受媒體聯訪時被問及民進黨總統候選人賴清德質疑國民黨為何要合理化中國的各種施壓行為。趙少康說，這本來就是不公平貿易，是台灣限制中國大陸來，但台灣小、需要保護，現在中國大陸說不公平那就要談，「你今天生意賺人錢，還要口頭講人不合理，說不應該合理化他們，這樣怎麼談」，既然民進黨不能談，就讓國民黨來談。
對於41名里長涉接受招待赴中國旅遊。趙少康說，他16日晚上看涉嫌違反的《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》等條文，看不出什麼地方違法。而且就算有官員接觸，怎麼可能里長吃一頓飯就聽他們的話支持誰，里長是最基層幹部，要相信里長支持、堅信民主制度，「你講你的，里長自然會有決定」、「我不認為里長吃兩頓飯落地招待就會改變，我不相信。」
針對有人爆料趙少康把中廣11樓當競選辦公室，趙少康說，他在競選名片上就清楚寫出是中廣11樓，事無不可對人言，他臨危受命，臨時要找地方也不容易，剛好中廣11樓空下來，80坪空間租51天，付20萬租金，都有合約，他不占中廣便宜，該怎麼做就怎麼做。
對於國民黨立委參選人顏寬恒16日在鹿峰夜市巧遇民眾黨總統候選人柯文哲，是否認為應有相關規範。趙少康說，16日上午他到台中幫顏寬恒站台，顏寬恒就站他旁邊，那是真遇不是巧遇。而顏寬恒與柯文哲巧遇也沒拉著手喊凍蒜，既然他們說巧遇就當成巧遇就好。
對於賴清德萬里老家外有憲兵站哨。趙少康說，派警察或憲兵有點假公濟私，就是違建為何不拆，他要再次喊話，只要賴清德拆違建，他就辭掉合法可以不辭的中廣董事長。
里長遭約談藍轟司法介選，綠：掩耳盜鈴
台北市多名里長疑受招待赴中國旅遊遭北檢約談。國民黨立法院黨團17日表示，民進黨政府假中國介選之名，行司法介選之實。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，國民黨是在掩耳盜鈴、裝無辜，呼籲國民黨不要把中國介選轉移是司法介選。
檢調獲報，台北市多名里長接受招待，陸續前往中國上海等地旅遊，台北地檢署15日搜索、約談41名里長。檢察官複訊後，16日深夜諭令3名里長以新台幣5萬元到8萬元不等金額交保。
國民黨立法院黨團首席副書記長李德維、副書記長王鴻薇、國民黨立委賴士葆、國民黨台北市立委參選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱等人，17日在立法院國民黨團記者室召開「強力反對司法介選，力挺基層」記者會。
李德維表示，民進黨政府不辦詐騙，卻在選前大規模查辦去中國大陸旅遊、交流的里長，還查扣手機，這是赤裸裸、血淋淋的司法介入選舉。敬告民進黨及相關單位，不要因為大選，公然動用國家機器介選，必須嚴守行政中立，絕對不能讓基層里長或一般民眾，受到司法迫害。
王鴻薇指出，里長進行正常城市交流，民進黨竟動用國家機器，以「反滲透法」偵辦這些里長，假中國介選之名，行司法介選之實。國民黨團強力反對司法介選，反對檢調針對基層民意代表進行正常的城市交流，還用國家機器如此對待。
賴士葆表示，台北市里長遭檢方約談，這是司法公然介入選舉。陸委會主委邱太三再三強調鼓勵兩岸交流，結果民進黨是一手喊交流，一手在抓人，根本就是選舉奧步，民進黨不抹紅就不會選舉，國民黨團堅定力挺基層里長，強烈主張與中國大陸交流無罪。
民進黨立法院黨團幹事長劉世芳受訪指出，如果真的是司法介選，請國民黨指出，哪件事的調查是沒有任何根據的，又民進黨的誰指示司法單位偵辦時要用反滲透法，呼籲國民黨不要把中國介選，轉移是司法介選。
劉世芳表示，中國透過落地招待國民黨籍村里長，這是因為媒體披露，檢調分案偵辦後，確實有人承認，所以才會進行調查，而在調查中，也的確有人被依違反《反滲透法》而被起訴，而司法單位用何種法條偵辦都是司法單位的法律認知，呼籲國民黨不要掩耳盜鈴、裝無辜。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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