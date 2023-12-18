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2023/12/18,
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黎智英案18日開審，英、美籲港府立即放人，英外相敦促中方廢止國安法

黎智英案18日開審，英、美籲港府立即放人，英外相敦促中方廢止國安法
圖為目前遭監禁的香港媒體大亨、民主人士黎智英。｜Photo Credit: GettyImages

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英國外交部17日僅正面表述黎智英的英國公民身分，未如之前多稱黎智英具雙重國籍、甚至提及他未放棄中國籍，因此遭部分國會議員批評是落入中方圈套、藉故規避責任。考量卡麥隆17日呼籲港府釋放黎智英，英方對「黎智英案」及對港府的態度未來是否將更強硬，包括終於跟進美國宣布制裁相關官員，值得關注。

英外相籲港府釋放黎智英，敦促中方廢止國安法

（中央社）壹傳媒集團創辦人黎智英遭港府指控違反國安法，18日開庭審理。英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）於當地時間17日發布聲明，呼籲港府停止起訴並釋放黎智英。他也敦促中國當局廢止國安法，停止起訴所有被控違反該法的個人。

這是首次有英國現任外交大臣公開明確呼籲港府釋放黎智英。卡麥隆12日曾接見黎智英的兒子黎崇恩，是第一位接見黎崇恩的英國外相。

卡麥隆17日表示，香港特區國家安全法明顯違反1984年簽署的《中英聯合聲明》；該法的持續存在及被使用顯示中國持續違背國際承諾。

卡麥隆指出，任何人面臨國安法起訴都足以讓他嚴正關切，而他尤其關切「英國國民黎智英」所遭遇出於政治動機的起訴案。他稱黎智英是地位突出、勇於發聲的記者和出版人。

76歲的黎智英已遭監禁超過千日。他的國安法相關罪名包括串謀勾結外國或者境外勢力，最重可處無期徒刑，法院此前曾多次延後審理還押。黎智英現階段另因「欺詐罪」在監服刑。

英國外交部17日表示，黎智英是英國公民，但中國政府認定任何在中國出生的華人都是中國國民，且不承認雙重國籍，中方因此只承認黎智英的中國身分。

英國外交部官員此前曾數次提到，由於不承認黎智英的英國公民身分，中方一向拒絕英方官員對黎智英行使領事探視權。依據《中英聯合聲明》，香港的外交領事事務屬北京職權。

不過，英國外交部17日僅正面表述黎智英的英國公民身分，未如之前多稱黎智英具雙重國籍、甚至提及他未放棄中國籍，因此遭部分國會議員批評是落入中方圈套、藉故規避責任。考量卡麥隆17日呼籲港府釋放黎智英，英方對「黎智英案」及對港府的態度未來是否將更強硬，包括終於跟進美國宣布制裁相關官員，值得關注。

北京2020年6月強行讓港區國安法生效實施，英國政府同年7月宣布暫停與香港的引渡協定，並將對中武器禁運措施擴及香港。2021年1月，英國政府對港人推出英國國民（海外）護照（BNO）赴英簽證優惠；隨著英國預計明（2024）年舉行大選，超過10萬人的BNO選民可望在部分選區發揮關鍵影響力。

黎智英案香港開審，美籲尊重新聞自由立即放人

（中央社）美國17日呼籲立即釋放被監禁的香港媒體大亨、民主人士黎智英。黎智英將在香港接受有關國安罪名指控的審判，可能會在監獄中度過餘生。

《法新社》報導，76歲的黎智英是已被迫停刊的香港《蘋果日報》出版商壹傳媒創辦人。香港《蘋果日報》經常抨擊北京，並支持2019年席捲香港的大規模抗議運動。

黎智英被控違反北京於2020年實施的香港特區國安法，罪名包括串謀「勾結」境外勢力，此案18日於香港開庭審理。

黎智英將在沒有陪審團的情況下接受審判，且被剝奪自行選擇辯護律師的權利。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示：「支持民主的倡議人士及媒體所有人黎智英，在香港遭到中華人民共和國實施的國安法起訴，美方予以譴責。」

米勒說：「我們敦促北京和香港當局尊重香港的新聞自由。」

他還說，限制香港資訊自由流動和改變選舉制度的行動，「破壞了香港的民主制度，也傷害了香港作為國際商業和金融中心的聲譽」。

「我們呼籲香港當局立即釋放黎智英和所有因捍衛權利而入獄的人士。」

美國、英國、歐洲聯盟（EU）和聯合國都對黎智英案表示關切，北京方面則將其斥為抹黑和干預。

《路透社》報導，英國同樣呼籲香港釋放具有英國公民身分的黎智英。

英國外相卡麥隆（David Cameron）17日明確呼籲釋放恐遭終身監禁的黎智英。

卡麥隆表示，港區國安法「明顯違背」了《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration），「此法嚴重侵蝕了香港的權利和自由」。

他補充說：「我敦促中國政府取消國安法，並停止起訴所有被控違反該法的個人。」

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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