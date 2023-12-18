全球「氫能電動商用車」興起，台廠力拚關鍵零配件一條龍產業鏈
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觀察國際氫能車發展趨勢，有從電動乘用車轉向商用電動車的跡象，洪于展表示，例如韓國現代長期開發氫能電動巴士，歐盟專案規劃在法國、德國、比利時、瑞士等國運行長途氫能電動重型卡車。在美國，主要藍圖鎖定長途重卡以氫能動力因應減碳需求。中國在氫能車優先布局電動商用車，占氫能車比重達95%。
（中央社）全球氫能電動車興起，日、韓歐美、中國積極發展氫能乘用車和商用車，台灣廠商布局氫能電動車供應鏈，氫能巴士、商用貨卡、特定商用車等也是發展焦點，力拚氫能商用車一條龍供應鏈。
觀察氫能電動載具關鍵零配件，工研院產業科技國際策略發展所分析師洪于展表示，包括電驅動、電池、電控等三電系統，燃料電池系統以及儲氫系統等3大技術和關鍵零件，其中燃料電池系統包括電堆和次系統，電堆中的膜電極組和次系統的空氣系統成本較高。
觀察主要各國布局氫能車進展，工研院產科國際所指出，銷售市場以韓國、中國、美國等為主，氫能電動乘用車仍占大宗，車廠包括日本豐田（Toyota）、韓國現代（Hyundai）、日本本田（Honda）等，長期開發氫能電動乘用車。
觀察國際氫能車發展趨勢，有從電動乘用車轉向商用電動車的跡象，洪于展表示，例如韓國現代長期開發氫能電動巴士，歐盟專案規劃在法國、德國、比利時、瑞士等國運行長途氫能電動重型卡車。在美國，主要藍圖鎖定長途重卡以氫能動力因應減碳需求。中國在氫能車優先布局電動商用車，占氫能車比重達95%。
從車廠來看，工研院產科國際所分析，包括美國Paccar、Daimler Truck、富豪（Volvo）、福斯重型商用車部門Traton、義大利Iveco、法國雷諾與美國氫能企業普拉格能源（Plug Power）合資的Hyvia、日本五十鈴汽車（Isuzu）、韓國現代XCIEN、中國車廠等，積極布局氫能電動商用車。
台灣也積極布局氫能電動車供應鏈，根據經濟部2050淨零轉型「氫能」關鍵戰略行動計畫分析，台灣氫能產業鏈發展多處於示範或研發階段，進入商業化階段主要以氫能燃料電池相關產品為主，從原材料、燃料電池零組件、燃料電池周邊產品到末端燃料電池系統，都有相應廠商可提供產品，具產業發展雛型。
在氫能源車零配件商機，工研院建議，台廠可提升成本競爭力和耐久性，搶攻高成本占比零配件，並符合國際統一規格，掌握氫能電動車新商機。
觀察台廠氫能源車供應鏈，涵蓋燃料電池系統和關鍵零配件、車身和整車模組組裝，以及兩輪至四輪氫能車和重型氫能巴士和商用載具。
重電和電力設備廠中興電工旗下恆星氫能布局氫能燃料電池方案，策略長陳建豪表示，燃料電池機車系統已可量產，恆星氫能並與中油合作，規劃在加油站布局換氫氣罐設備。
恆星氫能不僅布局兩輪、三輪和四輪燃料電池車，也開發氫能巴士，陳建豪指出，恆星氫能未來不排除前進東南亞和印度市場。
中興電總經理郭慧娟表示，未來資本支出鎖定氫能應用，以美國、沙烏地阿拉伯、印度等國外業務為主，集中投資加速氫能各國業務推動。
彩碤新能源也積極布局重型氫能載具，副總經理陳玲君表示，彩碤已開發氫能電巴三電系統，也完成氫能電巴整車主模組組裝，以及車身骨架組裝，初期階段市區氫能電巴原型車今年亮相，城際高速氫能電巴原型車今年底亮相，明年布局氫能電巴驗證款，中長期規劃開發垃圾車和或貨卡車等氫能化商用載具。
車用電子廠車王電集團也布局氫能事業，董事長蔡裕慶透露，車王電旗下華德動能轉投資氫豐綠能，鎖定金屬板燃料電池和混氫發電，可應用在工業餘氫去化發電、中長程貨車卡車、遊艇娛樂漁船、小型機具等領域。
精密零件機械加工廠宇隆布局氫燃料電池，已在中國供貨，並爭取歐洲區新案開發項目。法人表示，宇隆與博世（Bosch）及日本電裝（Denso）合作，切入氫燃料電池電動車及氫燃料電池商用貨卡零件。
精密金屬零件製造商六方科技-KY已開發出純電動車和氫燃料電池車等新應用產品，法人指出，六方科-KY已切入越南VinFast、博世等氫能源車供應鏈，提供精密零配件。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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