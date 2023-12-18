全球「氫能電動商用車」興起，台廠力拚關鍵零配件一條龍產業鏈

（中央社）全球氫能電動車興起，日、韓歐美、中國積極發展氫能乘用車和商用車，台灣廠商布局氫能電動車供應鏈，氫能巴士、商用貨卡、特定商用車等也是發展焦點，力拚氫能商用車一條龍供應鏈。

觀察氫能電動載具關鍵零配件，工研院產業科技國際策略發展所分析師洪于展表示，包括電驅動、電池、電控等三電系統，燃料電池系統以及儲氫系統等3大技術和關鍵零件，其中燃料電池系統包括電堆和次系統，電堆中的膜電極組和次系統的空氣系統成本較高。

觀察主要各國布局氫能車進展，工研院產科國際所指出，銷售市場以韓國、中國、美國等為主，氫能電動乘用車仍占大宗，車廠包括日本豐田（Toyota）、韓國現代（Hyundai）、日本本田（Honda）等，長期開發氫能電動乘用車。

觀察國際氫能車發展趨勢，有從電動乘用車轉向商用電動車的跡象，洪于展表示，例如韓國現代長期開發氫能電動巴士，歐盟專案規劃在法國、德國、比利時、瑞士等國運行長途氫能電動重型卡車。在美國，主要藍圖鎖定長途重卡以氫能動力因應減碳需求。中國在氫能車優先布局電動商用車，占氫能車比重達95%。

從車廠來看，工研院產科國際所分析，包括美國Paccar、Daimler Truck、富豪（Volvo）、福斯重型商用車部門Traton、義大利Iveco、法國雷諾與美國氫能企業普拉格能源（Plug Power）合資的Hyvia、日本五十鈴汽車（Isuzu）、韓國現代XCIEN、中國車廠等，積極布局氫能電動商用車。

台灣也積極布局氫能電動車供應鏈，根據經濟部2050淨零轉型「氫能」關鍵戰略行動計畫分析，台灣氫能產業鏈發展多處於示範或研發階段，進入商業化階段主要以氫能燃料電池相關產品為主，從原材料、燃料電池零組件、燃料電池周邊產品到末端燃料電池系統，都有相應廠商可提供產品，具產業發展雛型。

在氫能源車零配件商機，工研院建議，台廠可提升成本競爭力和耐久性，搶攻高成本占比零配件，並符合國際統一規格，掌握氫能電動車新商機。

觀察台廠氫能源車供應鏈，涵蓋燃料電池系統和關鍵零配件、車身和整車模組組裝，以及兩輪至四輪氫能車和重型氫能巴士和商用載具。

重電和電力設備廠中興電工旗下恆星氫能布局氫能燃料電池方案，策略長陳建豪表示，燃料電池機車系統已可量產，恆星氫能並與中油合作，規劃在加油站布局換氫氣罐設備。

恆星氫能不僅布局兩輪、三輪和四輪燃料電池車，也開發氫能巴士，陳建豪指出，恆星氫能未來不排除前進東南亞和印度市場。

中興電總經理郭慧娟表示，未來資本支出鎖定氫能應用，以美國、沙烏地阿拉伯、印度等國外業務為主，集中投資加速氫能各國業務推動。

彩碤新能源也積極布局重型氫能載具，副總經理陳玲君表示，彩碤已開發氫能電巴三電系統，也完成氫能電巴整車主模組組裝，以及車身骨架組裝，初期階段市區氫能電巴原型車今年亮相，城際高速氫能電巴原型車今年底亮相，明年布局氫能電巴驗證款，中長期規劃開發垃圾車和或貨卡車等氫能化商用載具。

車用電子廠車王電集團也布局氫能事業，董事長蔡裕慶透露，車王電旗下華德動能轉投資氫豐綠能，鎖定金屬板燃料電池和混氫發電，可應用在工業餘氫去化發電、中長程貨車卡車、遊艇娛樂漁船、小型機具等領域。

精密零件機械加工廠宇隆布局氫燃料電池，已在中國供貨，並爭取歐洲區新案開發項目。法人表示，宇隆與博世（Bosch）及日本電裝（Denso）合作，切入氫燃料電池電動車及氫燃料電池商用貨卡零件。

精密金屬零件製造商六方科技-KY已開發出純電動車和氫燃料電池車等新應用產品，法人指出，六方科-KY已切入越南VinFast、博世等氫能源車供應鏈，提供精密零配件。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰