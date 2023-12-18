星宇航空首航舊金山，凸顯台灣中轉市場益趨蓬勃，2024年下半年開航西雅圖
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長榮目前一天三個班機從舊金山飛台北、華航一天一班外每週再增飛兩班，各大航空公司除重視疫後國際商務旅客需求，亦積極開拓中轉客源。星宇策略長劉允富說，長榮和華航經營得很成功，星宇的加入後將讓「台灣中轉市場更加蓬勃方便」。劉允富也表示，北美航網布建完成之後，下個目標會是歐洲市場。
星宇航空首航舊金山，2024年下半年開航西雅圖
（中央社）星宇航空16日開航舊金山航線，這也是星宇航空飛北美的第2個航線。星宇航空表示，預計明年下半年將開航西雅圖，建構更緊密的航網。
星宇航空17日發布新聞稿，星宇航空執行長翟健華說，舊金山是星宇航空第2個北美航點，透過目前亞洲區域航網和洛杉磯、舊金山2條長程航線，將使往返北美及亞洲各大城市的旅客更便利，未來也將持續擴張航點。
翟健華說，明年1月18日開航清邁、第2季開航台中國際航線，並預計於下半年開航西雅圖，建構更緊密的航網，提供旅客超越期待的飛航新選擇。
星宇航空也首度與史努比（SNOOPY）合作，首航除了有SNOOPY和查理布朗人偶現身外，機上也安排SNOOPY玩偶陪著首航旅客。
星宇航空指出，SNOOPY主題一路延伸至首航候機室，並於此首度公開亮相星宇航空攜手7-11推出的SNOOPY限定聯名商品。
星宇航空表示，每名首航乘客皆可獲得SNOOPY硬殼收納包等好禮，即日起至明年5月20日止，台北出發前往舊金山的全艙等旅客皆可獲得「舊金山城市款」或「飛行追夢款」限量SNOOPY主題行李吊牌。
星宇航空指出，也與保養品牌LA MER海洋拉娜及視聽業者Sony合作，提供明年1月20日前搭乘台北出發到舊金山的頭等艙及商務艙旅客海洋拉娜25週年紀念限定「手工高訂臻藏化妝箱」。12月31日前搭乘的頭等艙旅客則另外加碼贈送頭等艙同型號Sony WH-1000XM5耳罩式無線藍牙降噪耳機。
星宇航空表示，台北－舊金山航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，舊金山航線開航初期一週3班，並將於明年3月20日起增為每天飛航，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。
星宇舊金山開航，凸顯台灣中轉市場益趨蓬勃
（中央社）星宇航空舊金山飛台北航線16日晚間11時40分首航，正式與長榮、華航、聯合航空一同提供直飛服務，這代表今後每日最多會有8個航班從舊金山直飛台北，航空公司看好台灣中轉市場潛力。
星宇航空16日晚間在舊金山國際機場舉行開航典禮，歡送第一批搭乘JX011班機從舊金山飛往台北的旅客。現場除了氣球和蛋糕，還請來歌手高唱耶誕歌曲，令第一次到台灣的外國旅客皮考克（Julie Peacock）格外期待這趟飛行體驗。
除星宇航空執行長翟健華率領團隊，駐舊金山辦事處副處長朱永昌、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長安德瑞塔（Melissa Andretta）、舊金山市長辦公室國際貿易主任錢德勒（Mark Chandler）等官員親自蒞臨並共同剪綵慶祝。
空服員告訴記者，全艙306個座位，首航班機載客量約8成，星宇航空初期每週二、四、六共3班班機從舊金山直飛台北，規劃自明年3月20日起每日飛航。
舊金山直飛台北的航線，在星宇加入後，共有4家航空公司飛行，包括長榮和華航兩家台籍航空，以及聯合航空。以此來看，每日最多會有8個航班飛台北，超過洛杉磯，若以每架班機平均載客300人來算，一天最可載送2400名旅客。
星宇策略長劉允富於場邊接受《中央社》訪問，表示以台灣地理位置來看，北美是星宇主要市場，目前東南亞航線架構僅差印尼和香港還未納入，將朝向串聯北美和東南亞的目標持續布局，在現有A350-900機型運作下，先建構起美西航網，待A350-1000機型到位後，規劃飛往西岸之外的航點，「紐約不會缺席」。
長榮目前一天三個班機從舊金山飛台北、華航一天一班外每週再增飛兩班，各大航空公司除重視疫後國際商務旅客需求，亦積極開拓中轉客源。劉允富說，長榮和華航經營得很成功，星宇的加入後將讓「台灣中轉市場更加蓬勃方便」。
劉允富也表示，北美航網布建完成之後，下個目標會是歐洲市場。
新義旅行社社長黃大厚長期觀察指出，疫情期間，長榮和華航減少航班但仍維持飛行，香港的國泰航空則是選擇停飛；疫後復甦強勁，國泰要申請復飛面臨壓力，香港過去的中轉站地位日漸被取代，台灣現在轉運量非常龐大。
現場有香港記者關心星宇何時會新增香港航點，劉允富預計明年實現機會大。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！