星宇航空首航舊金山，凸顯台灣中轉市場益趨蓬勃，2024年下半年開航西雅圖

星宇航空首航舊金山，2024年下半年開航西雅圖

（中央社）星宇航空16日開航舊金山航線，這也是星宇航空飛北美的第2個航線。星宇航空表示，預計明年下半年將開航西雅圖，建構更緊密的航網。

星宇航空17日發布新聞稿，星宇航空執行長翟健華說，舊金山是星宇航空第2個北美航點，透過目前亞洲區域航網和洛杉磯、舊金山2條長程航線，將使往返北美及亞洲各大城市的旅客更便利，未來也將持續擴張航點。

翟健華說，明年1月18日開航清邁、第2季開航台中國際航線，並預計於下半年開航西雅圖，建構更緊密的航網，提供旅客超越期待的飛航新選擇。

星宇航空也首度與史努比（SNOOPY）合作，首航除了有SNOOPY和查理布朗人偶現身外，機上也安排SNOOPY玩偶陪著首航旅客。

星宇航空指出，SNOOPY主題一路延伸至首航候機室，並於此首度公開亮相星宇航空攜手7-11推出的SNOOPY限定聯名商品。

星宇航空表示，每名首航乘客皆可獲得SNOOPY硬殼收納包等好禮，即日起至明年5月20日止，台北出發前往舊金山的全艙等旅客皆可獲得「舊金山城市款」或「飛行追夢款」限量SNOOPY主題行李吊牌。

星宇航空指出，也與保養品牌LA MER海洋拉娜及視聽業者Sony合作，提供明年1月20日前搭乘台北出發到舊金山的頭等艙及商務艙旅客海洋拉娜25週年紀念限定「手工高訂臻藏化妝箱」。12月31日前搭乘的頭等艙旅客則另外加碼贈送頭等艙同型號Sony WH-1000XM5耳罩式無線藍牙降噪耳機。

星宇航空表示，台北－舊金山航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，舊金山航線開航初期一週3班，並將於明年3月20日起增為每天飛航，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。

Photo Credit: 中央社 星宇航空16日開航舊金山航線，也首度與史努比（SNOOPY）合作，首航SNOOPY人偶現身陪伴旅客。（星宇航空提供）中央社記者余曉涵傳真 112年12月17日

星宇舊金山開航，凸顯台灣中轉市場益趨蓬勃

（中央社）星宇航空舊金山飛台北航線16日晚間11時40分首航，正式與長榮、華航、聯合航空一同提供直飛服務，這代表今後每日最多會有8個航班從舊金山直飛台北，航空公司看好台灣中轉市場潛力。

星宇航空16日晚間在舊金山國際機場舉行開航典禮，歡送第一批搭乘JX011班機從舊金山飛往台北的旅客。現場除了氣球和蛋糕，還請來歌手高唱耶誕歌曲，令第一次到台灣的外國旅客皮考克（Julie Peacock）格外期待這趟飛行體驗。

除星宇航空執行長翟健華率領團隊，駐舊金山辦事處副處長朱永昌、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長安德瑞塔（Melissa Andretta）、舊金山市長辦公室國際貿易主任錢德勒（Mark Chandler）等官員親自蒞臨並共同剪綵慶祝。

空服員告訴記者，全艙306個座位，首航班機載客量約8成，星宇航空初期每週二、四、六共3班班機從舊金山直飛台北，規劃自明年3月20日起每日飛航。

舊金山直飛台北的航線，在星宇加入後，共有4家航空公司飛行，包括長榮和華航兩家台籍航空，以及聯合航空。以此來看，每日最多會有8個航班飛台北，超過洛杉磯，若以每架班機平均載客300人來算，一天最可載送2400名旅客。

星宇策略長劉允富於場邊接受《中央社》訪問，表示以台灣地理位置來看，北美是星宇主要市場，目前東南亞航線架構僅差印尼和香港還未納入，將朝向串聯北美和東南亞的目標持續布局，在現有A350-900機型運作下，先建構起美西航網，待A350-1000機型到位後，規劃飛往西岸之外的航點，「紐約不會缺席」。

長榮目前一天三個班機從舊金山飛台北、華航一天一班外每週再增飛兩班，各大航空公司除重視疫後國際商務旅客需求，亦積極開拓中轉客源。劉允富說，長榮和華航經營得很成功，星宇的加入後將讓「台灣中轉市場更加蓬勃方便」。

劉允富也表示，北美航網布建完成之後，下個目標會是歐洲市場。

新義旅行社社長黃大厚長期觀察指出，疫情期間，長榮和華航減少航班但仍維持飛行，香港的國泰航空則是選擇停飛；疫後復甦強勁，國泰要申請復飛面臨壓力，香港過去的中轉站地位日漸被取代，台灣現在轉運量非常龐大。

現場有香港記者關心星宇何時會新增香港航點，劉允富預計明年實現機會大。

Photo Credit: 中央社 星宇航空舊金山開航典禮，執行長翟健華（中），駐舊金山辦事處副處長朱永昌（右）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長安德瑞塔（右2）、舊金山市長辦公室國際貿易主任錢德勒（左2）等官員親自蒞臨並共同剪綵慶祝。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年12月17日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺