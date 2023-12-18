智利二度新憲公投：意圖取代1980年獨裁時代憲法，被視為年輕左派總統博里奇的信任投票
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反對派將這次投票視為對博里奇的公投。2021年底智利大選，在公眾對時政不滿情緒下，博里奇以35歲年紀趁勢當選總統，成為智利有史以來最年輕的領導人。然而博里奇的支持率之後驟降至30％左右。今年5月，智利舉行全國性投票選出制憲委員會成員時，博里奇就已遭遇挫折，而極右翼共和黨是最大贏家。
（中央社）智利今天（當地時間17日）舉行第2次新憲公民投票，目的在取代智利1980年獨裁時代的憲法，選民將決定同意或拒絕較首次版本更加保守的修憲草案。
《法新社》報導，智利大學（University of Chile）政治學者海斯（Claudia Heiss）表示，最新修改版本「介於1980年憲法和更右的憲法之間」，特別是在墮胎和公共安全等議題上。
新版本目的在保障受孕後的生命權，專家認為這可能會對現有法律構成挑戰。
智利先前禁止墮胎，直到2017年才放寬禁令，允許在遭遇強暴懷孕、母親生命受到威脅或胎兒確定無法存活的情況下墮胎。
新草案也允許在「盡可能短的時間內」驅逐無證移民。智利右派將犯罪率上升歸咎於逃離祖國經濟危機的委內瑞拉人湧入。
在2020年公投中，80％贊成更換1980年版本憲法。不過在2022年9月，選民全面否決了試圖納入環境保護和選擇性墮胎權的進步派草案；而這次最新版本是由極右翼在野共和黨（Republican Party）監督起草。
這場公投於當地時間上午8時（台灣時間下午7時）開始，下午6時（台灣時間18日上午5時）結束，預計將在幾小時後得出結果。
依規定，在公投前的兩週禁止進行民意調查。一般預料這次公投會再度失敗收場。
左翼總統博里奇（Gabriel Boric）上月表示，這將是他最後一次試圖改革憲法，為的是專注於國家穩定和長期發展。
反對派將這次投票視為對博里奇的公投。2021年底智利大選，在公眾對時政不滿情緒下，博里奇以35歲年紀趁勢當選總統，成為智利有史以來最年輕的領導人。
然而博里奇的支持率之後驟降至30％左右。今年5月，智利舉行全國性投票選出制憲委員會成員時，博里奇就已遭遇挫折，而極右翼共和黨是最大贏家。
修憲過程一開始是要緩和2019年10月爆發的大規模示威活動，當時在抗議社會不平等。1980年憲法廣受抨擊，挨批以犧牲窮人和工人階級的利益為代價，讓企業界和精英謀取私利。
不過，分析人士認為，在抗議活動爆發的4年後，修憲的熱情受到疫情、通貨膨脹、經濟停滯、不安全感日增及選民疲乏等因素打擊。
海斯表示：「社會氛圍中存在著對憲法議題非常失望、興趣不大、動力不足和疲憊感。」
海斯還說：「在幾年非常不正常的生活後，民眾想要更基本的東西：他們想要安全、公共秩序、更多警察街上巡邏。」
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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