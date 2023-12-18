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2023/12/18,
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智利二度新憲公投：意圖取代1980年獨裁時代憲法，被視為年輕左派總統博里奇的信任投票

智利二度新憲公投：意圖取代1980年獨裁時代憲法，被視為年輕左派總統博里奇的信任投票
Photo Credit: GettyImages

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反對派將這次投票視為對博里奇的公投。2021年底智利大選，在公眾對時政不滿情緒下，博里奇以35歲年紀趁勢當選總統，成為智利有史以來最年輕的領導人。然而博里奇的支持率之後驟降至30％左右。今年5月，智利舉行全國性投票選出制憲委員會成員時，博里奇就已遭遇挫折，而極右翼共和黨是最大贏家。

（中央社）智利今天（當地時間17日）舉行第2次新憲公民投票，目的在取代智利1980年獨裁時代的憲法，選民將決定同意或拒絕較首次版本更加保守的修憲草案。

《法新社》報導，智利大學（University of Chile）政治學者海斯（Claudia Heiss）表示，最新修改版本「介於1980年憲法和更右的憲法之間」，特別是在墮胎和公共安全等議題上。

新版本目的在保障受孕後的生命權，專家認為這可能會對現有法律構成挑戰。

智利先前禁止墮胎，直到2017年才放寬禁令，允許在遭遇強暴懷孕、母親生命受到威脅或胎兒確定無法存活的情況下墮胎。

新草案也允許在「盡可能短的時間內」驅逐無證移民。智利右派將犯罪率上升歸咎於逃離祖國經濟危機的委內瑞拉人湧入。

在2020年公投中，80％贊成更換1980年版本憲法。不過在2022年9月，選民全面否決了試圖納入環境保護和選擇性墮胎權的進步派草案；而這次最新版本是由極右翼在野共和黨（Republican Party）監督起草。

這場公投於當地時間上午8時（台灣時間下午7時）開始，下午6時（台灣時間18日上午5時）結束，預計將在幾小時後得出結果。

依規定，在公投前的兩週禁止進行民意調查。一般預料這次公投會再度失敗收場。

左翼總統博里奇（Gabriel Boric）上月表示，這將是他最後一次試圖改革憲法，為的是專注於國家穩定和長期發展。

反對派將這次投票視為對博里奇的公投。2021年底智利大選，在公眾對時政不滿情緒下，博里奇以35歲年紀趁勢當選總統，成為智利有史以來最年輕的領導人。

然而博里奇的支持率之後驟降至30％左右。今年5月，智利舉行全國性投票選出制憲委員會成員時，博里奇就已遭遇挫折，而極右翼共和黨是最大贏家。

修憲過程一開始是要緩和2019年10月爆發的大規模示威活動，當時在抗議社會不平等。1980年憲法廣受抨擊，挨批以犧牲窮人和工人階級的利益為代價，讓企業界和精英謀取私利。

不過，分析人士認為，在抗議活動爆發的4年後，修憲的熱情受到疫情、通貨膨脹、經濟停滯、不安全感日增及選民疲乏等因素打擊。

海斯表示：「社會氛圍中存在著對憲法議題非常失望、興趣不大、動力不足和疲憊感。」

海斯還說：「在幾年非常不正常的生活後，民眾想要更基本的東西：他們想要安全、公共秩序、更多警察街上巡邏。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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