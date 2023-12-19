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TNL+ 2023/12/19,
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行人路權與汽機車路權的鬥爭，讓《帝王條款》畫作爭議成為民眾正反意見的發洩點

行人路權與汽機車路權的鬥爭，讓《帝王條款》畫作爭議成為民眾正反意見的發洩點
Photo Credit: 桃園市立東興國中 

我們想讓你知道的是

因為Cheap仗著網紅聲量，出征一個年幼清純的國中生，反而連支持行人的人都超級不爽，都痛罵Cheap。他等於踢到鐵板。強調行人路權的人覺得Cheap的出征，反而會激起汽機車路權者的反感，會使行人路權與汽機車路權的鬥爭更加火烈。

日前，東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎。結果無事不興的網紅Cheap，卻砲轟這位國中生，認為是站在汽機車路權方羞辱行人：「這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？」Cheap的聲量拉抬爭吵已久的路權議題，隨即引爆全台爭辯。

校方事後緊急刪除祝賀文，並為之道歉。但校方的舉動，又引發全台民眾譁然，紛紛出征Cheap，並強力譴責校方。東興國中校方為此重新貼文，除原本的內容外，還補上新的hashtag，表態支持學生：「#感謝各界的關心鼓勵與指教」、「#學校將持續努力落實推動各項教育工作」、「#學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作」。

《帝王條款》為何引發爭議？這背後涉及行人路權長期被忽視，路權團體網內互打，從來就沒結論。Cheap不過是捅了馬蜂窩，把小圈圈的問題放大到媒體，導致全台熱議。行人路權該如何解決，不是三言兩語可講完的。

就事件後續來說，12月13日，書店老闆「溫芳瑜（東京媽媽）」13日在臉書發起一人一信鼓勵「帝王條款」漫畫創作同學活動，表單開放至14日下午，共收到8435封信支持學生。

12月14日，國中生媽媽透過科技專家許美華，替小孩發聲，指出學生不僅沒有放棄畫畫，還正向地反過來安慰大人。教育部也為之表態，說全國學生美術比賽的參賽作品，是經校內徵件、縣市初賽再到全國決賽，經由專業評審選出決賽獲獎作品，教育部會持續支持學生美術創作。

12月15日，Cheap公開道歉，一開始強調自己很委屈，後來編輯留言才真正跟學生道歉。Cheap強調《帝王條款》的爭議不是他第一個跳出來開砲指責，「各大論壇、PTT甚至是新聞都比我早出來，只是因為我的聲量夠大，所以我成了標靶。」、「但我真的覺得好累、好挫折，為什麼交通改革這麼難、阻力這麼大、但縱然我傷痕累累，在交通改革的路上『雖千萬人吾往矣』」。

後面才編輯加上：「PS：對不起，我講話一直都很衝，我不該說追回這個獎，我想更好的做法是，保留這個獎，但希望能好好跟傳遞『人本交通』的理念，每個人下了車都是行人」、「再次對不起」。

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