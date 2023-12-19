行人路權與汽機車路權的鬥爭，讓《帝王條款》畫作爭議成為民眾正反意見的發洩點

我們想讓你知道的是
因為Cheap仗著網紅聲量，出征一個年幼清純的國中生，反而連支持行人的人都超級不爽，都痛罵Cheap。他等於踢到鐵板。強調行人路權的人覺得Cheap的出征，反而會激起汽機車路權者的反感，會使行人路權與汽機車路權的鬥爭更加火烈。
日前，東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎。結果無事不興的網紅Cheap，卻砲轟這位國中生，認為是站在汽機車路權方羞辱行人：「這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？」Cheap的聲量拉抬爭吵已久的路權議題，隨即引爆全台爭辯。
校方事後緊急刪除祝賀文，並為之道歉。但校方的舉動，又引發全台民眾譁然，紛紛出征Cheap，並強力譴責校方。東興國中校方為此重新貼文，除原本的內容外，還補上新的hashtag，表態支持學生：「#感謝各界的關心鼓勵與指教」、「#學校將持續努力落實推動各項教育工作」、「#學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作」。
《帝王條款》為何引發爭議？這背後涉及行人路權長期被忽視，路權團體網內互打，從來就沒結論。Cheap不過是捅了馬蜂窩，把小圈圈的問題放大到媒體，導致全台熱議。行人路權該如何解決，不是三言兩語可講完的。
就事件後續來說，12月13日，書店老闆「溫芳瑜（東京媽媽）」13日在臉書發起一人一信鼓勵「帝王條款」漫畫創作同學活動，表單開放至14日下午，共收到8435封信支持學生。
12月14日，國中生媽媽透過科技專家許美華，替小孩發聲，指出學生不僅沒有放棄畫畫，還正向地反過來安慰大人。教育部也為之表態，說全國學生美術比賽的參賽作品，是經校內徵件、縣市初賽再到全國決賽，經由專業評審選出決賽獲獎作品，教育部會持續支持學生美術創作。
12月15日，Cheap公開道歉，一開始強調自己很委屈，後來編輯留言才真正跟學生道歉。Cheap強調《帝王條款》的爭議不是他第一個跳出來開砲指責，「各大論壇、PTT甚至是新聞都比我早出來，只是因為我的聲量夠大，所以我成了標靶。」、「但我真的覺得好累、好挫折，為什麼交通改革這麼難、阻力這麼大、但縱然我傷痕累累，在交通改革的路上『雖千萬人吾往矣』」。
後面才編輯加上：「PS：對不起，我講話一直都很衝，我不該說追回這個獎，我想更好的做法是，保留這個獎，但希望能好好跟傳遞『人本交通』的理念，每個人下了車都是行人」、「再次對不起」。
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。