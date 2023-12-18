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2023/12/18,
中國

本月第二次！中共2枚空飄氣球越過台灣海峽中線，國防部：初步研判為「探空氣球」

本月第二次！中共2枚空飄氣球越過台灣海峽中線，國防部：初步研判為「探空氣球」
國防部發言人孫立方｜Photo Credit: 國防部

我們想讓你知道的是

氣球在今年成為一敏感關鍵詞。今年2月，美加、拉丁美洲空域接二連三出現可疑氣球，經查發現來自中國。英國《金融時報》當時報導指出，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入空域，次數遠比以往所知還多，平均每月飛過台灣一次。

中國軍機、軍艦持續擾台，近期也有中共「空飄氣球」遭我方偵獲。我國國防部昨（17）日分別於上午9點03分、下午2點43分各偵獲1枚中共空飄氣球。2枚氣球逾越海峽中線，位於基隆西北方約110浬，高度約2萬7000呎以下，續向東飄行，並於上午9點36分及下午4點35分消失。

這是本月第二次有中共氣球越過海峽中線。本月7日，國防部於基隆西南方偵獲空飄氣球1枚，該氣球高度約2萬1000呎，續向東飄行後消失。

國防部發言人孫立方今日告訴《關鍵評論網》，以尺寸來看，昨日發現的2枚空飄氣球不似大型的「監偵氣球」，初步研判應為「探空氣球」（氣象氣球），可能用於氣象觀測或高空科學研究。

為何在這個時間點往台灣方向飄？孫立方解釋，主要與此季節的風向有關。孫立方說明，每年11、12月一直到隔年1-2月盛行東北季風，台灣海峽的風向，可能讓中國施放的探空氣球往台灣方向飄。

至於搜集的資料是否可能為敏感資訊？孫立方表示，目前看起來，以氣象與探空功能為主，和本月7日發現的空飄氣球，功能上大致都是相似的。

國防部長邱國正8日表示，該氣球為一探空氣球，用途可能為搜集氣象 、掌握航道與風力。國防部是基於「讓國人知道周邊狀況」原則公告。

氣球在今年成為一敏感關鍵詞。今年2月，美加、拉丁美洲空域接二連三出現可疑氣球，經查發現來自中國。美國懷疑是搜集情資的「間諜氣球」，但中國堅持只是偏離軌道的氣象研究氣球。美軍於2月4日擊毀第一個氣球，除美中關係立即緊張，間諜氣球也讓全球各地為之警戒。

英國《金融時報》當時報導指出，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入空域，次數遠比以往所知還多，平均每月飛過台灣一次。

而在選前，台灣對中國的軍事和政治活動保持高度警惕。國防部從昨日到今天上午6時止，偵獲共機6架次，其中進入西南空域1架次、共艦2艘次，在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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Photo Credit: 國防部 提供

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核稿編輯：翁世航


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