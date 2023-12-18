【藝遊嚮導】12/19-12/25：嘉義市國際管樂節、《THE哆啦A夢》特展、花蓮富里稻草藝術祭，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜大顛覆莎士比亞系列─瘋狂社會與瘋狂法院

時間｜2023/12/21（四） - 2023/12/24（日）

地點｜華山1914文創園區東3B館 烏梅劇院（台北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

因為已經是一齣全新的戲，所以沒看過莎士比亞劇作的人也是看得懂的。

本劇利用許多角色企圖更改劇作家原著的情節，隱涉一個人要去修改自己人生情節與命運的意圖，試圖傳達給觀眾良善與正面的價值觀和動力。許多莎士比亞經典劇作的人物從眾多劇作中逃了出來，試圖要改寫原著的劇情。有些 「新的故事」就這麼開始發生，試圖讓最後一切是「皆大歡喜」？

名稱｜黑暗的光景

時間｜2023/12/21（四） - 2023/12/24（日）

地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

述說那些無法被述說的，看見那些隱形了的，聽到沈默一一去感受，曾經我們是那樣毫無保留地感受著。

從兒時經驗取材，把自己，寫成遙遠的他者，是那位好久不見的小孩，面對自身感官經驗、世界及大人的故事。暫匿於成人軀殼，重新召喚那或許殘破，又或許早已被否決了的原初印象。《黑暗的光景》展示現代人如何藉由記憶，重新體認自身的內在視野；用我們自小擁有的感知能力，衝破日常框架的想像。

名稱｜廣藝X盜火劇團 懸疑終曲《艋舺公園殺人事件》

時間｜2023/12/22（五） - 2023/12/24（日）

地點｜水源劇場（台北市中正區羅斯福路四段92號10樓）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

「我看到一個遊民抱著那個女孩，他看到我，向我求救。」死者是一名女高中生，案子辦得很快，一切順利。可惜順利，並不等於正義。

在立委選舉即將進入高潮之際，聲望極高的候選人前警察局長曹志誠在艋舺進行選舉造勢拉票活動。然而，就在此時發生了一場震驚整個萬華分局的綁票案，對象正是曹志誠之女曹婉瑩。自稱「丐幫幫主」的綁匪要求曹志誠在72小時內退選，否則就會撕票。到底是誰，在此時此刻做下如此極端的瘋狂舉動？究竟是為求選票的自導自演，或是政敵所為？

【展覽】

名稱｜THE哆啦A夢展 台北 2023

時間｜2023/12/16（六） - 2024/4/7（日）

地點｜中正紀念堂 一展廳（台北市中正區中山南路21號）

詳情請點擊

「如果有哆啦A夢就好了」，今天也這麼想著。

世界知名、來自未來的哆啦A夢，自1970年誕生以來，激發了全世界粉絲的夢想，匯聚村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，不受任何限制創作出前所未見、獨一無二的哆啦A夢，每件藝術作品都富含了創作者對哆啦A夢的想像與情感，這些創作將帶領我們進入一個全新的哆啦A夢世界，激發我們的想像力，啟發我們對藝術和人性的思考。

名稱｜第五屆富里稻草藝術季「動物迷蹤・稻翼之歌」

時間｜2023/12/23（六）- 2024/4/30（二）

地點｜花蓮縣富里鄉羅山展售中心後方草皮區（花蓮縣富里鄉9鄰東湖9號）

詳情請點擊

12/23、12/24帶上野餐墊、小帳蓬，來花蓮富里享受一場chill的慵懶週末吧！

花蓮富里鄉稻草藝術季用乾稻草編織大型裝置藝術品，今年以「動物迷蹤、稻翼之歌」為主題，23、24日開幕活動將隆重邀請陳勢安、馬念先、魏如昀及蕭煌奇蒞臨演出，搭配精彩的樂團表演，並舉辦充滿在地特色攤位的音樂市集，保證好吃好玩又好逛！

名稱｜祀與戎：古代兵器攻略

時間｜2023/12/1（五） 起開展

地點｜國立故宮博物院北部院區304陳列室（台北市士林區至善路二段221號）

詳情請點擊

兵器不只在戰場上大展身手，也融入貴族禮制，成為象徵身份地位的禮器。雖然青銅兵器後來被鐵兵器取代，但兵器具有實戰、權力象徵或祭祀用器之多重功能仍傳承至今。

「工欲善其事，必先利其器。」從生產與狩獵的工具到殺伐兵器，從滿足溫飽到決定戰爭勝負，刃的鋒利與否是關鍵所在，也是人類製器的亙古追求。最初人類利用石材製刃，自快速砸擊到精細拋磨，漸次精進製刃技術。隨後人類掌握飛躍性的合金技術，冶煉出青銅，由此重新定義了鋒刃，也因青銅優於石材的延展性及在短時間大量鑄造的特性，深層改變了兵器型態。緊接著，在一次次鑄銅的烈焰中，鐵刃淬鍊而生，影響至今未曾稍息。

【影視】

名稱｜《餓之必要》Club Zero

上映時間｜2023/12/22（五）

詳情請點擊

入圍2023年坎城影展正式競賽單元。諾瓦克小姐和五位學生建立了密切的關係，並將他們帶進一個極端的飲食組織。這些父母沒時間照顧的孩子們，渴望從諾瓦克小姐的帶領下得到救贖，悲劇就此展開。

「抓住學生的心，先抓住他們的胃！」 菁英寄宿學校來了一位營養學老師（蜜雅娃絲柯思卡飾），高雅又充滿理想的諾瓦克小姐專門教授「意識飲食」，不僅有益健康，更對環境有所貢獻，深受學生歡迎。只是，這位教師的言行和學生小組日加怪異，當忙碌的家長想要介入時，飲控已演變成全面失控！

【音樂】

名稱｜2023嘉義市國際管樂節

時間｜2023/12/15（五） - 2024/1/1（一）

地點｜嘉義市音樂廳、中正公園、文化公園等

詳情請點擊

除了享受經典雅緻的室內外音樂會、活力四射的管樂踩街嘉年華及萬眾矚目的大型變換隊形晚會之外，今年另有與國際競演交流的管樂工作坊及深入校園、向下扎根的管樂講座。

嘉義市國際管樂節今年邁入第31屆，30年來嘉義市不斷透過管樂對外溝通，利用音樂奠定與在地人、觀光客等對於嘉義市城市意象，主動製造聆聽，引導大眾對於嘉義市、管樂的討論與好奇，一步一腳印締造出象徵獨一無二的城市品牌。除了享受經典雅緻的室內外音樂會、活力四射的管樂踩街嘉年華及萬眾矚目的大型變換隊形晚會之外，今年另有與國際競演交流的管樂工作坊及深入校園、向下扎根的管樂講座。從國外邀約而來的超強卡司團隊，與台灣各地的優秀團隊激發出不同的音樂浪潮，奏起磅礡震撼的聲效表現，共同譜出美妙悅耳的獨嘉樂章，絕倫演出盡在嘉義市國際管樂節。

名稱｜【2023衛武營小時光】老王樂隊《黃色的房子映照清晨的天空》高雄特別場

時間｜2023/12/20（三）

地點｜衛武營國家藝術文化中心表演廳（高雄市鳳山區三多一路1號）

詳情請點擊

老王樂隊2023年冬，新作巡迴最終篇，用音樂道盡生活中的關係與離別。

早上睡不太著，七、八點就醒來了，站起身來走到書桌旁，映入眼簾的是黃色的房子與天空中早起的鳥兒。生活的規律總讓人麻痺，但在那些脫離常軌的時候，我們會看見不一樣的光景，然後紛雜的思緒翻起心底的餘波。就這樣看著窗外呆坐，好似過了千年。

名稱｜2023管風琴推廣音樂會《極致歐洲風華聖誕饗宴》

時間｜2023/12/20（三）

地點｜國家音樂廳（台北市中正區中山南路21-1號）

詳情請點擊