【藝遊嚮導】12/19-12/25：嘉義市國際管樂節、《THE哆啦A夢》特展、花蓮富里稻草藝術祭，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
全台歷史最悠久的音樂節慶「嘉義市國際管樂節」今年以「嘉管31，儘管來+１」為主題，共集結53支團隊齊聚嘉市踩街，盛況空前。至元旦尚有有室內及戶外音樂會演出，邀請芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等國際知名團隊，與你一同共襄盛舉！「如果有哆啦A夢就好了」是多數人的心聲，此次《THE哆啦A夢》特展集結了村上隆、奈良美智等28組日本一線藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為題，創作出獨一無二的哆啦A夢，每件作品都富含了創作者對哆啦A夢的情感，不容錯過！
【表演藝術】
名稱｜大顛覆莎士比亞系列─瘋狂社會與瘋狂法院
時間｜2023/12/21（四） - 2023/12/24（日）
地點｜華山1914文創園區東3B館 烏梅劇院（台北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
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因為已經是一齣全新的戲，所以沒看過莎士比亞劇作的人也是看得懂的。
本劇利用許多角色企圖更改劇作家原著的情節，隱涉一個人要去修改自己人生情節與命運的意圖，試圖傳達給觀眾良善與正面的價值觀和動力。許多莎士比亞經典劇作的人物從眾多劇作中逃了出來，試圖要改寫原著的劇情。有些 「新的故事」就這麼開始發生，試圖讓最後一切是「皆大歡喜」？
名稱｜黑暗的光景
時間｜2023/12/21（四） - 2023/12/24（日）
地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）
備註｜本活動為售票活動
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述說那些無法被述說的，看見那些隱形了的，聽到沈默一一去感受，曾經我們是那樣毫無保留地感受著。
從兒時經驗取材，把自己，寫成遙遠的他者，是那位好久不見的小孩，面對自身感官經驗、世界及大人的故事。暫匿於成人軀殼，重新召喚那或許殘破，又或許早已被否決了的原初印象。《黑暗的光景》展示現代人如何藉由記憶，重新體認自身的內在視野；用我們自小擁有的感知能力，衝破日常框架的想像。
名稱｜廣藝X盜火劇團 懸疑終曲《艋舺公園殺人事件》
時間｜2023/12/22（五） - 2023/12/24（日）
地點｜水源劇場（台北市中正區羅斯福路四段92號10樓）
備註｜本活動為售票活動
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「我看到一個遊民抱著那個女孩，他看到我，向我求救。」死者是一名女高中生，案子辦得很快，一切順利。可惜順利，並不等於正義。
在立委選舉即將進入高潮之際，聲望極高的候選人前警察局長曹志誠在艋舺進行選舉造勢拉票活動。然而，就在此時發生了一場震驚整個萬華分局的綁票案，對象正是曹志誠之女曹婉瑩。自稱「丐幫幫主」的綁匪要求曹志誠在72小時內退選，否則就會撕票。到底是誰，在此時此刻做下如此極端的瘋狂舉動？究竟是為求選票的自導自演，或是政敵所為？
【展覽】
名稱｜THE哆啦A夢展 台北 2023
時間｜2023/12/16（六） - 2024/4/7（日）
地點｜中正紀念堂 一展廳（台北市中正區中山南路21號）
「如果有哆啦A夢就好了」，今天也這麼想著。
世界知名、來自未來的哆啦A夢，自1970年誕生以來，激發了全世界粉絲的夢想，匯聚村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，不受任何限制創作出前所未見、獨一無二的哆啦A夢，每件藝術作品都富含了創作者對哆啦A夢的想像與情感，這些創作將帶領我們進入一個全新的哆啦A夢世界，激發我們的想像力，啟發我們對藝術和人性的思考。
名稱｜第五屆富里稻草藝術季「動物迷蹤・稻翼之歌」
時間｜2023/12/23（六）- 2024/4/30（二）
地點｜花蓮縣富里鄉羅山展售中心後方草皮區（花蓮縣富里鄉9鄰東湖9號）
12/23、12/24帶上野餐墊、小帳蓬，來花蓮富里享受一場chill的慵懶週末吧！
花蓮富里鄉稻草藝術季用乾稻草編織大型裝置藝術品，今年以「動物迷蹤、稻翼之歌」為主題，23、24日開幕活動將隆重邀請陳勢安、馬念先、魏如昀及蕭煌奇蒞臨演出，搭配精彩的樂團表演，並舉辦充滿在地特色攤位的音樂市集，保證好吃好玩又好逛！
名稱｜祀與戎：古代兵器攻略
時間｜2023/12/1（五） 起開展
地點｜國立故宮博物院北部院區304陳列室（台北市士林區至善路二段221號）
兵器不只在戰場上大展身手，也融入貴族禮制，成為象徵身份地位的禮器。雖然青銅兵器後來被鐵兵器取代，但兵器具有實戰、權力象徵或祭祀用器之多重功能仍傳承至今。
「工欲善其事，必先利其器。」從生產與狩獵的工具到殺伐兵器，從滿足溫飽到決定戰爭勝負，刃的鋒利與否是關鍵所在，也是人類製器的亙古追求。最初人類利用石材製刃，自快速砸擊到精細拋磨，漸次精進製刃技術。隨後人類掌握飛躍性的合金技術，冶煉出青銅，由此重新定義了鋒刃，也因青銅優於石材的延展性及在短時間大量鑄造的特性，深層改變了兵器型態。緊接著，在一次次鑄銅的烈焰中，鐵刃淬鍊而生，影響至今未曾稍息。
【影視】
名稱｜《餓之必要》Club Zero
上映時間｜2023/12/22（五）
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入圍2023年坎城影展正式競賽單元。諾瓦克小姐和五位學生建立了密切的關係，並將他們帶進一個極端的飲食組織。這些父母沒時間照顧的孩子們，渴望從諾瓦克小姐的帶領下得到救贖，悲劇就此展開。
「抓住學生的心，先抓住他們的胃！」 菁英寄宿學校來了一位營養學老師（蜜雅娃絲柯思卡飾），高雅又充滿理想的諾瓦克小姐專門教授「意識飲食」，不僅有益健康，更對環境有所貢獻，深受學生歡迎。只是，這位教師的言行和學生小組日加怪異，當忙碌的家長想要介入時，飲控已演變成全面失控！
【音樂】
名稱｜2023嘉義市國際管樂節
時間｜2023/12/15（五） - 2024/1/1（一）
地點｜嘉義市音樂廳、中正公園、文化公園等
除了享受經典雅緻的室內外音樂會、活力四射的管樂踩街嘉年華及萬眾矚目的大型變換隊形晚會之外，今年另有與國際競演交流的管樂工作坊及深入校園、向下扎根的管樂講座。
嘉義市國際管樂節今年邁入第31屆，30年來嘉義市不斷透過管樂對外溝通，利用音樂奠定與在地人、觀光客等對於嘉義市城市意象，主動製造聆聽，引導大眾對於嘉義市、管樂的討論與好奇，一步一腳印締造出象徵獨一無二的城市品牌。除了享受經典雅緻的室內外音樂會、活力四射的管樂踩街嘉年華及萬眾矚目的大型變換隊形晚會之外，今年另有與國際競演交流的管樂工作坊及深入校園、向下扎根的管樂講座。從國外邀約而來的超強卡司團隊，與台灣各地的優秀團隊激發出不同的音樂浪潮，奏起磅礡震撼的聲效表現，共同譜出美妙悅耳的獨嘉樂章，絕倫演出盡在嘉義市國際管樂節。
名稱｜【2023衛武營小時光】老王樂隊《黃色的房子映照清晨的天空》高雄特別場
時間｜2023/12/20（三）
地點｜衛武營國家藝術文化中心表演廳（高雄市鳳山區三多一路1號）
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老王樂隊2023年冬，新作巡迴最終篇，用音樂道盡生活中的關係與離別。
早上睡不太著，七、八點就醒來了，站起身來走到書桌旁，映入眼簾的是黃色的房子與天空中早起的鳥兒。生活的規律總讓人麻痺，但在那些脫離常軌的時候，我們會看見不一樣的光景，然後紛雜的思緒翻起心底的餘波。就這樣看著窗外呆坐，好似過了千年。
名稱｜2023管風琴推廣音樂會《極致歐洲風華聖誕饗宴》
時間｜2023/12/20（三）
地點｜國家音樂廳（台北市中正區中山南路21-1號）
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最純正的歐洲風情．最純粹的聖誕音樂，讓國家音樂廳鎮館之寶的美麗樂音陪您過聖誕！
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
* 來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
* 注意事項：
1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3. ibrAin：永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/