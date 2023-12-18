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2023/12/18,
印太

日本與東協合作加強「海上安全」，東南亞防禦升級應對中國在南海威脅

日本與東協合作加強「海上安全」，東南亞防禦升級應對中國在南海威脅
日本和東南亞國家協會（ASEAN）50周年特別峰會。 Photo Credit: Anwar Ibrahim臉書專頁

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日本與東南亞國家協會（ASEAN）16日起一連3天舉行特別峰會，慶賀建立友好合作關係50週年。日本去年採取了新的安全戰略，並一直在迅速建立軍隊並擴大軍事夥伴關係，以更好地對抗中國在南海日益擴大的野心。

在南海緊張局勢日益加劇之際，日本與東南亞國家協會（ASEAN）領導人週日（17日）於東京舉行的特別峰會上通過了一項共同願景，重點包括尊重法治及強化包含海洋在內的安全保障合作，也提到確保供應鏈等在經濟安全保障領域的擴大合作，惟聲明中並未直接點名中國。

據《美聯社》報導，日本和東協之間的關係過去主要基於日本對開發中經濟體的援助，部分原因是東協仍未淡忘第二次世界大戰期間日本軍國主義的行為。然而，隨著近年中國在南海的威脅日益加劇，日本與東協更注重地緣安全，而日本戰後採取的和平立場和建立信任的努力，也促進了雙方更友好的關係。

這次高峰會標誌著日本與東協建立正式關係50週年，該關係始於1973年，當時就日本合成橡膠出口進行了貿易談判。

特別峰會通過共同聲明，雙邊領導人呼籲加強「互利」夥伴關係，共同致力於印度-太平洋地區的和平與穩定，特別是在海上安全方面。他們也呼籲確保該地區的經濟安全和供應鏈的彈性，並促進彼此國民的流動。

聯合聲明稱：「我們申明共同的觀點，即促進建立一個以規則為基礎、自由開放的印太地區（並且）遵守東協的團結和中心地位、包容性與透明度等關鍵原則。」

聲明中強調，「尊重主權和領土完整，以和平方式解決分歧或爭端，排除以武力威脅或使用武力」。

雙邊領導人也通過130個計畫實施方案。日本呼籲加強安全和國防合作，例如武器技術和設備轉移、網路安全和打擊虛假資訊。東京也承諾加強對氣候變遷、綠色技術和數位轉型的支持，以及投資，包括對該地區汽車產業的投資。

東協輪值主席印尼總統佐科威（Joko Widodo）與日本首相岸田文雄在聯合新聞發布會上表示：「隨著分歧和對抗加深，世界面臨複雜的危機，日本將與東協共同解決這些問題，東協是『自由開放印太地區』的關鍵。」、「我們將基於相互信任，解決新問題，為地區和平與繁榮作出貢獻，創造一個人民受益、尊嚴受到尊重的世界。」

日本去年採取了新的安全戰略，並一直在迅速建立軍隊並擴大軍事夥伴關係，以更好地對抗中國在南海日益擴大的野心。

日本首相岸田文雄週六（16日）與馬來西亞首相安華簽署協議，提供救難艇和監視無人機後，再與印尼總統佐科威簽署協議，提供高達90億500萬日圓（約新台幣20億元）的補助，為印尼提升海上安全能力計畫提供資金，其中包括一艘日製大型巡邏艦。

日本上月也宣布向菲律賓海軍提供沿海監視雷達，並就「相互准入協定」（RAA）展開談判，讓兩國武裝部隊得以進入對方領土進行聯合演習。日本也和越南升級為全面戰略夥伴關係，並討論擴大國防合作。

峰會通過的共同願景聲明由3大項構成，分別是「人際交流」、「經濟及社會的共創」及「和平與穩定」，並通過包括經濟與安全保障等130個項目合作方案的共同願景聲明實施計畫。

不過，美聯社指出，東協成員國對中國的立場各不相同，許多國家與中國關係密切，因此不願意選邊站。日本官員則表示，他們著重於當前局勢，不會企圖要東南亞國家選邊站。

除了國防安全，日本在能源技術上也可以對東南亞有所幫助。日本計畫在18日要舉行的「亞洲淨零排放共同體」（Asia Zero Emissions Community）會議上，與東南亞領袖推動能源合作。

這場特別峰會成員排除目前由軍方掌權的緬甸，共有9個東協國家領袖與會。另外還邀請內定將加入東協的東帝汶領袖參與。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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