中國在東南亞高舉「戰狼外交」，註定重複美國在20世紀犯下的錯誤
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作為崛起中的大國，中國不時在國際舞台上作出咄咄逼人的姿態。專家認為，北京的做法將對自身目標造成損害，適得其反。
文：Rodion Ebbighausen
12月初，英文版的《中國日報》發表了一篇題為〈菲律賓必須意識到扮演美國分派給他們的角色的風險〉。
這篇社論的背景是南中國海問題。菲律賓與中國在南海就島礁和沙洲以及由此產生的領土聲索，發生了越來越激烈的爭端。最近幾週，中菲在斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）附近，發生了水炮對峙和碰撞事件。11月初，菲律賓宣布退出中國的形象工程「一帶一路」倡議。
「美國的代理人」
由中共中央宣傳部主辦的《中國日報》在該篇社論中寫道，菲律賓沒有自己的利益，而是奉行依賴美國的政策；而華盛頓政府只是假裝努力在亞太地區建立一個「基於規則的秩序」。「但美國本身才是亞太地區和平穩定的最大威脅。美國希望利用其地區代理人製造事端，不幸的是菲律賓順從了美國的意圖。」
2023年9月，中國外長王毅再次警告東協（ASEAN），不要淪為地緣政治的「棋子」。
2022年3月的全國人大新聞發布會上也聽說過類似的言論。王毅當時表示，中國和東協要做亞太穩定的守護者，「呼喚和平、穩定、繁榮，這是地區國家的共同心聲」。「亞太地區不是大國博弈的『棋盤』，東協國家不是地緣爭奪的『棋子』，而是促進地區發展繁榮的重要『棋手』。」
東協是由東南亞十國組成的聯盟，代表著近7億人口。菲律賓是創始成員國之一。
中國在重蹈美國的覆轍？
《中國日報》的社論標題並非個例。中國希望將美國排擠出印太地區並擴大自己的影響力。中國外交官，尤其是中國官媒，語氣越來越咄咄逼人。然而，這種姿態與外交政策預期的目標相互矛盾，新加坡拉惹勒南國際關係學院（RSIS）高級研究員許瑞麟（Collin Koh），在接受《德國之聲》採訪時如是說。
「中國希望通過表明『我們追求共同利益而非霸權』，來與美國等西方大國劃清界限。」許瑞麟指出，中國想要成為一個「仁慈的超級大國」， 但除了這種自我標榜，中國的行為其實與其他大國無異。「當小國的利益與他們的利益一致時，他們才會予以考慮。如果這些利益與他們的利益相悖，就會發生菲律賓現在的情況。」
中美互相對抗
過去幾十年來，中國的外交政策風格發生了變化。改革家鄧小平在1970年代末提出的「韜光養晦」的口號早已成為歷史。2013年起接任中國國家主席的習近平代表了一種完全不同的外交政策。他之所以能夠採取這種政策，是因為中國目前是世界上第二大經濟體。
在川普（Donald Trump）2017年至2021年擔任美國總統期間，為了應對川普的對抗性經濟政策，中國在外交政策上確立了新的優先事項。許瑞麟表示：「由於與美國的關係惡化，中國在一定程度上開始從與美國關係的角度來看待和制定外交政策問題。」他認為美國也是如此，它經常從與中國競爭的角度來審視自己在東南亞的存在。
「醜陋的中國人？」
戰略與國際研究中心研究員鄧斯特（Charles Dunst）2020年在政治雜誌《外交政策》上寫道，中國正在重複美國20世紀在東南亞犯下的錯誤。
鄧斯特在文中提到美國作家萊德勒（William Lederer）和伯迪克（Eugene Burdick）1958年出版的小說《醜陋的美國人》。書中描述了美國在東南亞的傲慢和麻木不仁的行為。鄧斯特說：「中國如今在那裡的所作所為與美國如出一轍。」
政治學者許瑞麟指出，美國花了多年時間才理解東南亞地區和當地的敏感性。
許瑞麟認為，華盛頓現在能應對東協國家的不同立場，並不總是想將自己的立場強加於人。在民主制度下允許存在其他觀點，也鼓勵進行理性的討論。而中國則在與東南亞國家的談判中堅持自己的立場。在中國這個由威權統治的國家，重點是執行中共中央的意志，包括在與其他主權國家打交道時。
戰狼外交
這個新風格有個專屬名詞：戰狼外交。它源自導演兼演員吳京的動作片《戰狼》。戰狼外交官是民族主義在外國的代表，有時表現得咄咄逼人。他們曾多次將其他國家稱為「附庸」、「傀儡」或「美國的走狗」。許瑞麟認為這種外交方式會適得其反：「它會讓朋友與你疏遠，讓他們對中國產生負面印象。」
許瑞麟表示，如今中共內部的某些人也已意識到了這種風險。然而，迄今方向的調整並不是那麼成功，因為過去幾年的激烈言論不僅影響了外交政策，也影響了國家機構和媒體，最終也影響了民眾。「今天年輕的中國人不會容忍政府在外交政策上退讓，因為他們生活在一個認為中國是強大國家的時代。」《中國日報》的社論正好契合這一形勢，因為中國年輕的讀者群體想要讀到的正是這一立場。
- 「解碼中國」是德國之聲的一個系列節目，從德國和歐洲的角度對中國在當前國際問題上的立場和論點進行批判性解讀。
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原標題：解碼中國：南中國海攻勢
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！