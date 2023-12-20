為社恐族群打造的溫馨訪鎮之旅——2023年諸羅祭回顧

文：循聲入座

疫情的三年間，人們的生活型態轉變，「保持社交距離」成為見面交流的藩籬。線上活動的蓬勃，為渴求與人聯繫的人們帶來曙光，卻非長久之計，久未實際互動的人們，身心紛紛出現焦慮。

後疫情時代的來臨，「社交恐懼症」一詞，成為解封後，不少人必須直面的議題，諸羅祭團隊理解社恐人的不安，以嘉義人獨有的諧音梗風格，為第四屆諸羅祭訂下「社交恐聚鎮」主題，邀請各地「暴民們」放下對社交的擔憂，在諸羅相聚，一起享受音樂、喝酒玩樂，讓小鎮充盈歡笑之聲。

盼你明白，我們並不孤單。

無論你是否參與這場溫馨的小鎮之旅，期待這篇諸羅祭回顧，能將諸羅祭的美意，傳遞給每一位曾在社交裡感到恐懼的人們。

多元音樂類型環繞共通點：營造溫馨小鎮的氛圍感

在音樂祭裡，隨音樂搖擺的聽眾是常態，而諸羅祭最難能可貴的地方，是聽眾對演出者的提議幾乎有求必應，諸如：「你們可以再靠近一點嗎？」、「我們一起跳哦！」，又或是「全場的恐龍夥伴一起上台好不好？」聽眾們的回應總用盡全力，集結演出者收穫到的溫暖再次捧到台前，相互療癒。

「習慣習慣／每年的冬天都有一個樂團／會送你一雙凹與山的襪子」——凹與山〈理查〉諸羅祭限定改編版

音樂祭的溫馨與融洽感，讓我們看見演出者的自在與幽默，凹與山的主唱小凹，在演出環節中上演「平行宇宙大谷翔平」，為的是將自己的周邊襪送給「理查」——一位聽眾的十歲貓咪。

Photo Credit: 諸羅祭

談及「社交恐聚鎮」的選團原則，「希望是符合小場地的音樂，有溫馨、帶一點情緒面的感覺。」諸羅祭活動執行成員之一的雁苓如此說。

「你們有發現舞台是以嘉義的古城門命名嗎？雖然大家都說橘色或綠色的舞台。」

身為嘉義人的她，忍不住提起舞台命名的小巧思。四大舞台：襟山舞台、拱辰舞台、崇陽舞台與帶海舞台，分別擔負起不同的演出者風格；此外，連兩天在帶海舞台舉行的歌唱比賽，其報名人數與精彩程度更將嘉義的熱情徹底展現。

諸羅祭的多重宇宙：在地文創市集、早餐遊程與實境解謎同步開展

沉浸音樂的同時，舞台帳篷外圍，是近百組在地文創品牌與美食攤位，舉凡古著、飾品、點心、餐酒，你所能想見的文創種類與佳餚，在周遭隨你探索，好買程度讓好樂團主唱許瓊文直呼「等一下可能要回去拿錢包！」，之後更釋出成員在市集尋寶的Vlog與粉絲分享。

「諸羅之計在於晨」首度與島內散步合作，將嘉義二通的歷史與文化導覽，結合早餐行程，帶領聽眾更深入瞭解嘉義歷史進程中的樣貌。

看見習慣晚睡午起的聽團朋友們，遇上九點的活動行程依然準時報到，也為團隊增添了信心；而「嘉有時光跡」實境解謎，原本就有一條支線在舊監獄，諸羅祭創辦人吳威融笑說：「既然他們本來就在這，而我們也選在這，那就乾脆一起合作吧！」

音樂祭串聯起跨領域的活動，一同將嘉義的文化傳遞給訪客，吳威融作為實踐者，將其理念付諸行動：「諸羅祭不只是一個音樂祭，更希望能成為嘉義在地的文化交流平台！」

Photo Credit: 諸羅祭

Photo Credit: 諸羅祭

符合「侏儸紀」的監獄選址意義，為此神秘感注入新潮與暖流

今年的活動地點特意選在嘉義舊監獄宿舍群舉辦，旁邊便是獄政博物館，相比博物館內牢房鐵網的肅穆與冷清，舊監宿舍群裡，舞台間樂音輪放、市集人聲沸揚的狀態，為曾冰冷的歷史建築包裝上屬於年輕世代的熱力與人情。

猶記第一天抵達活動現場時，穿進「小鎮入口」後，迎面而來是喧鬧的市集攤位，與幾條看似筆直，卻不知通往何處的巷弄，所幸沿路有工作人員親切指引。

在與他們攀談的過程中，那些在現場「迷路」的記憶，意外引起不少人的共鳴。生命不也像如此嗎？偶爾作為迷路者，有時是引路人，園區彷彿是人生際遇的縮影，最終總會在某個轉角處，聽見心儀的樂團，正準備以滿腔的音樂能量，為你卸下心防。

Photo Credit: 諸羅祭

「花／請原諒我吧／在無意中／我讓你那麼受傷／我是大雨／想和你玩耍／待在你身旁」——Hello Nico〈花〉

〈花〉大合唱完，主唱詹宇庭望向台下幾雙婆娑淚眼，「你們幹嘛哭啦！」邊說著自己也感性了起來。在擔憂人際互動之間、在療癒與被療癒之間，音樂將人們所經歷的一切悲喜輕柔的包覆，在一片溫馨的場域之中相互陪伴，未必要Marry me，也能牽著手一起走，不再獨自哭泣。

帶著音樂祭滿載的能量，在日常裡繼續構築屬於自己與外在平衡的天地。

「Marry me／牽著手從現在走到底／再也不許獨自哭泣」——庸俗救星〈Marry Me〉

諸羅祭不該只在嘉義曇花一現，僅為期兩天的音樂活動，不管是訪客或在地人，多少都希望這樣的音樂氛圍能時時出現在生活周遭。

而在嘉義文創產業漸漸蓬勃發展的時刻，創辦人吳威融更期許自己能在音樂產業上貢獻己力，他說：

「期待未來能為嘉義開設一個屬於音樂的空間！」

在此之前，想念音樂時，除了預計每年一巡的諸羅祭，我們先在《桃Bar！》相見吧！

Photo Credit: 諸羅祭

註：《桃Bar！》為諸羅祭創辦人吳威融的另一項計畫，與桃城豆花合作，2023年4月在桃城豆花－光華店初試啼聲，至今已累積五場活動，結合音樂、酒水、市集等內容，目標以兩個月為周期，持續為嘉義在地帶來音樂的跨界交流。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航