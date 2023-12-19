與AI同行的新聞教育：若讓AI過分主導教育現場和專業知識內容，恐導致整個教育體系消失
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在傳播領域中有諸多基本的核心教學內容，會是未來作人為的新聞判斷、多元觀點的調查報導所需的基石，這些教育內容在生成式AI的出現後，依然不可或缺。新聞教育工作者需要認知到，儘管AI至關重要，但若讓AI過分主導教育現場和專業知識內容，AI可能導致整個體系的消失。
文：萬巧蓉
台大新聞所於2023年10月6日舉辦「與AI同行：探討新聞傳播產業與教育的挑戰與未來」論壇，下半場由台大新聞所助理教授蔡蕙如主持，邀請到銘傳大學新聞學系教授賴玉釵、政治大學新聞系助理教授李怡志、中正大學傳播學系教授唐士哲、輔仁大學新聞系主任陳順孝，分享對「AI與新聞教育未來」一題的看法，及目前在教學現場的實踐方式。
AI生成式圖像著作權問題未解，使用AI技術應從嚴考量
銘傳大學新聞學系教授賴玉釵分享，她關注AI應用在設計與影音的案例越來越多，並發現多數是由人類主導、AI輔助。
比如，部分好萊塢電影的動畫由AI生成再改作；漫畫家手塚治虫的作品納入AI的訓練資料庫中，未來或許能出品AI手塚治虫的作品；雲門舞集在今年的五十週年演出也使用了AI，讓AI參與編舞的過程、協助舞台場景的設計及行銷廣告圖，然後，人類舞者出演。
她自去年12月在教學中導入AI生成圖像，賴玉釵表示，自己以往的繪畫工具是手繪及使用Photoshop等軟體，在AI生成圖像這塊仍屬新手，目前的嘗試包含將創作手繪稿輸入AI，生成結構相似、風格各異的作品，也讓平面作品轉換成動畫、3D模型。
他也鼓勵學生將原創的影像作品結合AI工具，並在後續的創作深化故事內容，凸顯人類的創作主體性。不過他也提醒，目前台灣還沒有針對生成式圖像與著作權法的判例，所以創作者暫且得參考美國相關案例的裁決標準，並在使用AI生成圖像時從嚴考量。
新聞系所教師應讓學生理解何為AI，學生也需具備與AI合作能力
政治大學新聞系助理教授李怡志指出，英語媒體早已嘗試使用新聞產製自動化工具，但主要限於財力雄厚的大型媒體，由於中文語境較為複雜，過去台灣媒體一直難以有效應用這些工具。
直到去年，生成式AI工具如ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion供免費使用、多語系、操作簡易，才開始對台灣的媒體和世界的中小型媒體有所衝擊。
各家媒體也因此紛紛制定生成式AI的使用守則，明定AI可介入哪些新聞流程，目前多數的AI應用時機在寫稿前與後，包括：蒐集題目資料、彙整資訊、客製化推播行銷等。
李怡志進一步區分「AI做得比人類好」和「人類做得比AI好」的事情，他認為，AI在摘要資訊、優化流程細節、整理逐字等比人類更有效率，也較無疑慮，可以大膽使用。
而擅長思考與決定的人類適合作流程的整合、新聞的創新，以及有溫度與感情的精緻寫作，「但是不精緻的寫作，AI早就超過人類了。」有鑑於此，李怡志統整，學校的新聞教育應更加強調「人類做得比AI好」與「AI做不到」的能力，比如：整合人機協作的流程、創新的新聞思維、採訪的技巧、精緻的寫作、人際軟實力。
他強調，最重要的是，教師得讓學生理解AI是什麼，其出現目的及未來走向，並能讓學生去思考，AI若能取代我不想做的事情，那些事情會是什麼？以及，希望透過AI擴增智慧（Augmented intelligence）時，該用什麼能力執行？
李怡志表示，許多人都期望透過AI協力新聞從業人員，使記者更有餘力從事深入的調查報導，這願景能否實現還是未知數，至少，學生能先具備與AI合作的能力，共同製作更高質量的新聞報導。
藉ChatGPT改善學生採訪寫作盲點 最終完稿仍需人類敲定與確認
自今年暑假起，ChatGPT和Googlebot成為輔仁大學新聞系主任陳順孝的課堂助教，他將AI導入實習媒體《生命力新聞》課堂，協助學生修潤文稿、改進寫作。
過去，陳順孝會對學生的新聞草稿逐句添加註解建議，但學生者眾，類似問題可能在各人稿件反覆發生，修改既費時、難以細述意見，又得重複糾正常見的犯錯。引入AI後，學生在經過陳順孝改稿後，還需將文章輸入AI，詢問其修改建議，獲取更具體的舉例說明，幫助改善寫作的盲點。
如今，他要求學生，每期的新聞作業完成版需包含老師的總評意見、ChatGPT的修訂意見、學生對意見們的理解與修訂的方式等。
此外，AI也在下標題的訓練中協力，陳順孝打嘲道，自己每次想到第六個標題都要捶牆壁了，但AI幾秒鐘就能下好十個標題供人選擇，還能詳述哪些基於文章段落的事實、哪些更具吸引力和SEO的價值，對學生的思考與學習下標更容易。
陳順孝表示，儘管AI的下標還沒成熟到能直接使用，「我們本來就不期待用AI來生成標題，而是給我靈感去修改成適用的標題。」
陳順孝也嘗試與AI合作撰寫論文。他透過與AI多日的對話，找到論文的切入點，並在寫作期間，隨時與AI對話溝通，像是詢問自己對某產業的分類方式是否恰當，為了確認AI有真實理解，他還會請AI舉例表述原因。
從協助發想文章到提供意見，AI扮演類似顧問的角色，讓針對文章的討論，從發表後提前到寫作開始之前。
經過與AI協作的實驗過程，陳順孝認為人機合作的流程是：最初由人去提出問題和下達指示，因為人最了解自己的需求與關鍵問題，再來，AI回答問題或執行指令，但其資訊的真實性與優劣程度，需要由人來核實和判斷，審慎評估後，人類進入寫作過程，AI可以從旁協助修訂，但最終完稿仍需人類敲定與確認。
讓AI過分主導教育現場和專業知識內容，AI恐致整個教育體系消失
中正大學傳播學系教授唐士哲主要探討AI為新聞教育帶來的變動。
他提及，在新聞傳播教育中，與產業接軌備受強調，但如今產業仍在探索AI的階段，為AI的應用前景尚不明確，也因此，學界難以迅速回應業界需求。不過，已經有教師主動開始探索AI在教學場域的可能應用範圍。
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。