德語協會選出「危機模式」做為年度詞彙，恰如其分地描述了德國外交政策的困境
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德國外交政策的平靜時期已經結束：柏林必須為正在發生的兩場戰爭、日益具侵略性的中國、動蕩的世界秩序尋找解方。
文：Christoph Hasselbach
德國德語協會（GfdS）12月初將「危機模式」（Krisenmodus）一詞評為年度詞彙，該詞也恰如其分地描述了德國外交政策的現狀。當前最新也最引人注目的危機，便是恐怖組織哈瑪斯與以色列之間的戰爭，它可能引發一場燎原大火，造成潛在的毀滅性後果。
為了避免這種情況發生，德國政府正試圖採取一種平衡行動：一方面，如總理蕭茲（Olaf Scholz）所強調的，以色列的安全是德國的「國家理性」（Staatsräson）。另一方面，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則批評以色列打擊哈瑪斯的行動，特別是約旦河西岸猶太定居者針對巴勒斯坦人的暴力行為。
至於戰後中東問題的討論，德國一向堅持兩國解決方案的理念，歐盟和美國也是如此。根據這一方案，巴勒斯坦國應與以色列國並存。
國際組織「反極端主義項目」的中東問題辛德勒（Hans-Jakob Schindler）對《世界報》說：「很明顯，由於當前和過去20年發生的事情，兩國方案目前是一個非常遙遠、非常模糊的目標。」儘管如此，辛德勒仍建議德國政府繼續以此為目標，他反問道：「除了兩國解決方案之外，還有什麼其他辦法呢？」
俄羅斯的侵略
由俄羅斯入侵烏克蘭引起的另一場戰爭，可能是近幾十年來德國和歐洲外交政策的最大挑戰之一。但即使德國和其他西方國家向烏克蘭提供了大量軍事援助，烏克蘭至今在收復被俄羅斯佔領的領土方面進展仍微。
現在，西方國家對烏克蘭提供軍事協助的意願正在迅速下降，其中包括迄今為止最重要的支持者美國。
停火談判或更多軍援？
對於戰爭的疲勞正在對歐洲政治家施加壓力，一些聲音要求考慮通過談判結束戰爭。來自哈勒大學的政治學家瓦維克（Johannes Varwick）對《世界報》表示：「我認為應該先停火，然後就烏克蘭領土變更、烏克蘭中立等問題進行外交談判，所有這一切都應該放在談判桌上。」
不過，德國政府目前沒有打算這麼做。外長貝爾伯克在11月底的北約會議上明確表示，在她看來，除了繼續支持（烏克蘭）之外別無選擇，儘管局勢看起來可能「很困難、很疲憊、很僵持」。
中國被視為日益嚴重的威脅
與前總理梅克爾（Angela Merkel）時期相比，如今的中德關係發生了很大變化。過去梅克爾出於貿易政策利益的考慮，對中國採取了溫和態度。而當前由社民黨、綠黨和自民黨組成的政府在今年通過的對華戰略文件中則指出，中國是德國和歐盟的「合作夥伴、競爭對手和制度性對手」，且柏林越來越強調其中的「對抗」關係。
德國政府對於中國對台灣的武力威脅，以及俄羅斯入侵烏克蘭後的中俄密切往來感到擔憂，這也讓柏林越發視中國為全球政治秩序的問題製造者和破壞者。
在價值觀與利益之間做選擇
然而，自2016年以來，中國一直是德國最重要的貿易夥伴。因此，德國政府的對華戰略並非以兩國經濟脫鉤為重，因為這對德國自身的損害太大，而是努力減少對中國的片面經濟依賴。
就與中國的外交關係而言，貝爾伯克倡導的以價值觀為導向的外交政策的侷限性尤為明顯。今年4月，時任中國外長秦剛在回應貝爾伯克關於尊重人權的警告時說，中國最不需要的就是西方的「教師爺」。
德國外交政策協會的霍夫（Henning Hoff）則對德國政府的外交政策持肯定的態度。他告訴DW，德國政府已經明確表示外交政策既要考慮價值觀，也要考慮利益。霍夫稱：「如果完全忽視價值觀，就像我們對俄羅斯所做的那樣，就會產生災難性後果，我們在烏克蘭問題上看到了這點。」
德國人開始厭倦干預國際危機
德國政府正在為有關中東、俄烏以及中國等全球政治事件尋找答案。無論德國喜歡與否，美國和歐盟都希望這個歐洲最強、世界經濟第四大國發揮更積極的作用。
但大多數德國人對此似乎並不贊同，德國柯爾柏基金會（Körber Foundation）9月進行的一項調查顯示，54％的德國人認為德國在國際危機中應表現出更多的克制。只有38％的人希望德國更多地參與其中——這是自2017年調查開始以來的最低值，當年有52％的人希望德國更多地參與其中。
此外，高達71％的人反對德國在歐洲發揮軍事領導作用。看來，德國人最希望的只有一件事：遠離全球的政治風暴。但這個願望能否實現，還是個問號。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：中東、俄烏、中國：德國外交進入危機模式
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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