面對職場壓力，如何「歡喜做、甘願受」？七大心法穩住心態，給自己快樂工作機會
我們想讓你知道的是
選擇一個適合的工作，不要急著賺大錢，量入為出做好理財規劃，不要期望主管同事都是好人，要求太多。誠心地希望，每個在職場上工作的朋友，都能在工作賺錢的時候，能夠輕鬆愉快地，做好自己份內的工作，都能夠像林信義先生一樣，歡喜做，甘願受。
文：職場法蘭克
曾任行政院副院長的林信義先生，過去從裕隆集團轉任公職，因為替政策辯護遭到砲轟，他在回答記者詢問時，曾經說過一句名言：「歡喜做，甘願受」。
林信義先生在裕隆任職時，職位薪水很高，轉任公職後收入大減。但是他把每件事都盡心做好，離開公職後，又被台塑集團邀請，擔任越南河內靜鋼廠董事長。他在職場上始終默默耕耘，埋頭苦幹，一生成就非凡。
只要上工，就有壓力
許多人在職場工作，時時刻刻都感覺有壓力。壓力來源不外乎：
- 工作單調無趣，得不到成就感。
- 工作收入有限，無法滿足生活所需。
- 工作環境不佳。
- 工作承接自不喜歡的人，可能是主管，可能是同事。
- 跟同事相處不好。
- 身心狀況不佳，工作難以負荷。
- 個人家庭感情問題。
前面7個常見的壓力來源，都會讓人不喜歡上班，都會讓人工作時感到壓力。如果長期在這樣的壓力下工作，身心壓力會越來越大，終至難以承受。甚至還會影響到工作以外的其他生活，造成惡性循環。
長期壓力，會影響生活健康
法蘭克在此，針對上述的壓力來源，提供你如下的建議：
- 一般單調的工作，技術門檻都不高。在人力市場中，低門檻的工作機會很多，你可以不要陷溺在這裡，隨便換一個工作，也許薪水更高，更有樂趣。
- 對多數人來說，薪水永遠都無法滿足生活所需。因為我們要買車買房，還要存3000萬退休金，哪有那麼容易？不要給自己那麼大的壓力，一步一步慢慢來。你可以考證照補習提升專業能力，或者斜槓提高收入。已經退休的法蘭克向你保證，退休絕對不需要存3000萬，也可以過得很好。
- 工作環境不佳，可能是工作場所危險髒亂，可能是公司文化不好。如果你還不是太老，你有很多選擇的機會。如果你已經有點老，你的經驗豐富技術熟練，可能會有許多其他公司，需要你。
調整環境，給自己快樂工作機會
以上的壓力來源，都在於工作的場域。下面四個壓力源，則是個人問題。
- 隨著職場環境長期不好，職場上爭功避責、推諉甩鍋的垃圾人很多。如果你的薪水還可以，如果你應付工作還可以。那就專注在你的工作跟薪水，不要當垃圾桶承接垃圾。做好你該做的事，婉拒不該由你承擔的工作。
- 關於跟同事相處這件事，你可能要先搞清楚。你跟同事只是職場上的夥伴，你們不是從小一起長大，肝膽相照的至交。不要對同事期望太多，只要大家工作時配合順利，就可以了。君子之交淡如水，同事，也一樣。
- 如果身體健康出了狀況，這就比較麻煩了。你要先降低自己的收入水平，找一個你能夠負荷的工作，並且尋求其他奧援。比如搬去跟父母手足同住。如果親人朋友經濟不是很差，你可以開口請求他們，每個月分別支助你兩千塊錢，負擔不是太大。你不要等人家開口施捨，你要主動想辦法。
- 關於個人家庭感情問題，我想在職場上的朋友，每個人或多或少都有。因為每個人的狀況不同，我在這裡也無法給出建議。只能說原則上，不要讓你個人的感情問題，影響到你的工作情緒，和工作表現。
維持生活平衡，才能快樂工作
法蘭克在開宗明義第一篇「為什麼要工作」裡，已經清楚說明工作之於人生的重要性。如果你曾經失業過，應該可以理解，不能工作，也是一種不幸。
既然我們每個人都必須工作，雖然現在的薪資福利，跟我們想要買房買車的需求，相去甚遠。但是現在的人力市場，也比較寬廣，所以，我們相對也有比較多的選擇。
人都有惰性，許多人在一個工作做久，或者長期做同一個生意，不管工作多麼不開心，即使生意競爭無利可圖，都寧願待在同樣的地方，原地踏步不肯改變。為了自己好，為了自己生活幸福，偶而張眼看看左右，給自己一個機會吧！
好好檢視自己的工作環境，仔細評估自己的工作條件。有空常常上人力銀行網站，看看有沒有更適合自己的工作。選擇一個適合的工作，不要急著賺大錢，量入為出做好理財規劃，不要期望主管同事都是好人，要求太多。
法蘭克誠心地希望，每個在職場上工作的朋友，都能在工作賺錢的時候，能夠輕鬆愉快地，做好自己份內的工作，都能夠像林信義先生一樣，歡喜做，甘願受。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：壓力---不要懶得改變，稍微調整一下，讓自己工作開心。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。