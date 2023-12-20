開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/20,
職場

面對職場壓力，如何「歡喜做、甘願受」？七大心法穩住心態，給自己快樂工作機會

面對職場壓力，如何「歡喜做、甘願受」？七大心法穩住心態，給自己快樂工作機會
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

選擇一個適合的工作，不要急著賺大錢，量入為出做好理財規劃，不要期望主管同事都是好人，要求太多。誠心地希望，每個在職場上工作的朋友，都能在工作賺錢的時候，能夠輕鬆愉快地，做好自己份內的工作，都能夠像林信義先生一樣，歡喜做，甘願受。

文：職場法蘭克

曾任行政院副院長的林信義先生，過去從裕隆集團轉任公職，因為替政策辯護遭到砲轟，他在回答記者詢問時，曾經說過一句名言：「歡喜做，甘願受」。

林信義先生在裕隆任職時，職位薪水很高，轉任公職後收入大減。但是他把每件事都盡心做好，離開公職後，又被台塑集團邀請，擔任越南河內靜鋼廠董事長。他在職場上始終默默耕耘，埋頭苦幹，一生成就非凡。

只要上工，就有壓力

許多人在職場工作，時時刻刻都感覺有壓力。壓力來源不外乎：

  1. 工作單調無趣，得不到成就感。
  2. 工作收入有限，無法滿足生活所需。
  3. 工作環境不佳。
  4. 工作承接自不喜歡的人，可能是主管，可能是同事。
  5. 跟同事相處不好。
  6. 身心狀況不佳，工作難以負荷。
  7. 個人家庭感情問題。

前面7個常見的壓力來源，都會讓人不喜歡上班，都會讓人工作時感到壓力。如果長期在這樣的壓力下工作，身心壓力會越來越大，終至難以承受。甚至還會影響到工作以外的其他生活，造成惡性循環。

長期壓力，會影響生活健康

法蘭克在此，針對上述的壓力來源，提供你如下的建議：

  1. 一般單調的工作，技術門檻都不高。在人力市場中，低門檻的工作機會很多，你可以不要陷溺在這裡，隨便換一個工作，也許薪水更高，更有樂趣。
  2. 對多數人來說，薪水永遠都無法滿足生活所需。因為我們要買車買房，還要存3000萬退休金，哪有那麼容易？不要給自己那麼大的壓力，一步一步慢慢來。你可以考證照補習提升專業能力，或者斜槓提高收入。已經退休的法蘭克向你保證，退休絕對不需要存3000萬，也可以過得很好。
  3. 工作環境不佳，可能是工作場所危險髒亂，可能是公司文化不好。如果你還不是太老，你有很多選擇的機會。如果你已經有點老，你的經驗豐富技術熟練，可能會有許多其他公司，需要你。

調整環境，給自己快樂工作機會

以上的壓力來源，都在於工作的場域。下面四個壓力源，則是個人問題。

  1. 隨著職場環境長期不好，職場上爭功避責、推諉甩鍋的垃圾人很多。如果你的薪水還可以，如果你應付工作還可以。那就專注在你的工作跟薪水，不要當垃圾桶承接垃圾。做好你該做的事，婉拒不該由你承擔的工作。
  2. 關於跟同事相處這件事，你可能要先搞清楚。你跟同事只是職場上的夥伴，你們不是從小一起長大，肝膽相照的至交。不要對同事期望太多，只要大家工作時配合順利，就可以了。君子之交淡如水，同事，也一樣。
  3. 如果身體健康出了狀況，這就比較麻煩了。你要先降低自己的收入水平，找一個你能夠負荷的工作，並且尋求其他奧援。比如搬去跟父母手足同住。如果親人朋友經濟不是很差，你可以開口請求他們，每個月分別支助你兩千塊錢，負擔不是太大。你不要等人家開口施捨，你要主動想辦法。
  4. 關於個人家庭感情問題，我想在職場上的朋友，每個人或多或少都有。因為每個人的狀況不同，我在這裡也無法給出建議。只能說原則上，不要讓你個人的感情問題，影響到你的工作情緒，和工作表現。

維持生活平衡，才能快樂工作

法蘭克在開宗明義第一篇「為什麼要工作」裡，已經清楚說明工作之於人生的重要性。如果你曾經失業過，應該可以理解，不能工作，也是一種不幸。

既然我們每個人都必須工作，雖然現在的薪資福利，跟我們想要買房買車的需求，相去甚遠。但是現在的人力市場，也比較寬廣，所以，我們相對也有比較多的選擇。

人都有惰性，許多人在一個工作做久，或者長期做同一個生意，不管工作多麼不開心，即使生意競爭無利可圖，都寧願待在同樣的地方，原地踏步不肯改變。為了自己好，為了自己生活幸福，偶而張眼看看左右，給自己一個機會吧！

好好檢視自己的工作環境，仔細評估自己的工作條件。有空常常上人力銀行網站，看看有沒有更適合自己的工作。選擇一個適合的工作，不要急著賺大錢，量入為出做好理財規劃，不要期望主管同事都是好人，要求太多。

法蘭克誠心地希望，每個在職場上工作的朋友，都能在工作賺錢的時候，能夠輕鬆愉快地，做好自己份內的工作，都能夠像林信義先生一樣，歡喜做，甘願受。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：壓力---不要懶得改變，稍微調整一下，讓自己工作開心。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。