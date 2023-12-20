面對職場壓力，如何「歡喜做、甘願受」？七大心法穩住心態，給自己快樂工作機會

文：職場法蘭克

曾任行政院副院長的林信義先生，過去從裕隆集團轉任公職，因為替政策辯護遭到砲轟，他在回答記者詢問時，曾經說過一句名言：「歡喜做，甘願受」。

林信義先生在裕隆任職時，職位薪水很高，轉任公職後收入大減。但是他把每件事都盡心做好，離開公職後，又被台塑集團邀請，擔任越南河內靜鋼廠董事長。他在職場上始終默默耕耘，埋頭苦幹，一生成就非凡。

只要上工，就有壓力

許多人在職場工作，時時刻刻都感覺有壓力。壓力來源不外乎：

工作單調無趣，得不到成就感。 工作收入有限，無法滿足生活所需。 工作環境不佳。 工作承接自不喜歡的人，可能是主管，可能是同事。 跟同事相處不好。 身心狀況不佳，工作難以負荷。 個人家庭感情問題。

前面7個常見的壓力來源，都會讓人不喜歡上班，都會讓人工作時感到壓力。如果長期在這樣的壓力下工作，身心壓力會越來越大，終至難以承受。甚至還會影響到工作以外的其他生活，造成惡性循環。

長期壓力，會影響生活健康

法蘭克在此，針對上述的壓力來源，提供你如下的建議：

一般單調的工作，技術門檻都不高。在人力市場中，低門檻的工作機會很多，你可以不要陷溺在這裡，隨便換一個工作，也許薪水更高，更有樂趣。 對多數人來說，薪水永遠都無法滿足生活所需。因為我們要買車買房，還要存3000萬退休金，哪有那麼容易？不要給自己那麼大的壓力，一步一步慢慢來。你可以考證照補習提升專業能力，或者斜槓提高收入。已經退休的法蘭克向你保證，退休絕對不需要存3000萬，也可以過得很好。 工作環境不佳，可能是工作場所危險髒亂，可能是公司文化不好。如果你還不是太老，你有很多選擇的機會。如果你已經有點老，你的經驗豐富技術熟練，可能會有許多其他公司，需要你。

調整環境，給自己快樂工作機會

以上的壓力來源，都在於工作的場域。下面四個壓力源，則是個人問題。

隨著職場環境長期不好，職場上爭功避責、推諉甩鍋的垃圾人很多。如果你的薪水還可以，如果你應付工作還可以。那就專注在你的工作跟薪水，不要當垃圾桶承接垃圾。做好你該做的事，婉拒不該由你承擔的工作。 關於跟同事相處這件事，你可能要先搞清楚。你跟同事只是職場上的夥伴，你們不是從小一起長大，肝膽相照的至交。不要對同事期望太多，只要大家工作時配合順利，就可以了。君子之交淡如水，同事，也一樣。 如果身體健康出了狀況，這就比較麻煩了。你要先降低自己的收入水平，找一個你能夠負荷的工作，並且尋求其他奧援。比如搬去跟父母手足同住。如果親人朋友經濟不是很差，你可以開口請求他們，每個月分別支助你兩千塊錢，負擔不是太大。你不要等人家開口施捨，你要主動想辦法。 關於個人家庭感情問題，我想在職場上的朋友，每個人或多或少都有。因為每個人的狀況不同，我在這裡也無法給出建議。只能說原則上，不要讓你個人的感情問題，影響到你的工作情緒，和工作表現。

維持生活平衡，才能快樂工作

法蘭克在開宗明義第一篇「為什麼要工作」裡，已經清楚說明工作之於人生的重要性。如果你曾經失業過，應該可以理解，不能工作，也是一種不幸。

既然我們每個人都必須工作，雖然現在的薪資福利，跟我們想要買房買車的需求，相去甚遠。但是現在的人力市場，也比較寬廣，所以，我們相對也有比較多的選擇。

人都有惰性，許多人在一個工作做久，或者長期做同一個生意，不管工作多麼不開心，即使生意競爭無利可圖，都寧願待在同樣的地方，原地踏步不肯改變。為了自己好，為了自己生活幸福，偶而張眼看看左右，給自己一個機會吧！

好好檢視自己的工作環境，仔細評估自己的工作條件。有空常常上人力銀行網站，看看有沒有更適合自己的工作。選擇一個適合的工作，不要急著賺大錢，量入為出做好理財規劃，不要期望主管同事都是好人，要求太多。

法蘭克誠心地希望，每個在職場上工作的朋友，都能在工作賺錢的時候，能夠輕鬆愉快地，做好自己份內的工作，都能夠像林信義先生一樣，歡喜做，甘願受。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：壓力---不要懶得改變，稍微調整一下，讓自己工作開心。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航