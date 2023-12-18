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2023/12/18,
社會

Dcard傳涉詐欺等上百刑案，檢警要求調閱會員個資遭拒，後聲請搜索票取得資料

Dcard傳涉詐欺等上百刑案，檢警要求調閱會員個資遭拒，後聲請搜索票取得資料
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

今日一早上午10時許，Dcard總部再一次被警方持搜索票找上門。經查，今日上午案件為台北市內湖警分局偵辦多起詐欺案件，需要調閱Dcard會員資料，才持搜索票到場，而相關文件已經取得後，警方便收隊離去，由Dcard法務人員一同前往警分局檢視資料。

今（18）日有周刊爆出今年11月間，廣受年輕人喜愛，且總統蔡英文也曾親自訪問的網路社群媒體Dcard（狄卡），遭到大批檢警上門搜索。經查，因檢警偵辦不法案件，要求調閱Dcard會員個人資料，但Dcard卻拒絕，警方為了繼續追查案件，只好請搜索票，到該公司進行搜索。而消息一出引起各界關注，今日上午10時許，內湖警方偵辦詐欺相關案件，再度持搜索票到場，取得資料後已離開Dcard總部。

據消息指出，Dcard位在台北市大安區的總部，於11月3日遭大批檢警人員找上門，因警方獲報與Dcard會員相關的詐騙案達上百件，另還有民眾恐嚇、妨害名譽、違反兒少案件的色情圖文等。但檢警追查會員資料，Dcard卻提出《個資法》、及司法院大法官釋憲，婉拒提供會員資料，警方只好聲請搜索票，到場進行搜索。

而11月被搜索的消息傳出，震驚各界，沒想到今日一早上午10時許，Dcard總部再一次被警方持搜索票找上門。經查，今日上午案件為台北市內湖警分局偵辦多起詐欺案件，需要調閱Dcard會員資料，才持搜索票到場，而相關文件已經取得後，警方便收隊離去，由Dcard法務人員一同前往警分局檢視資料。

Dcard回應指出，一直以來都依循《個資法》及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查。根據執法機關來函的資料調取範圍，會有相對應的調取標準，並在各案件上持續與執法機關互動，努力在保障使用者資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，並確保良好的法治與站上討論氛圍。

Dcard強調，在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，皆配合提供執法機關相對應資料。並稱作為台灣有影響力的社群，會持續在使用者資訊隱私權與協助司法調查這兩個重要價值中找尋最適方式，致力於增進社會福祉，謝謝各位的關注。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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