「治警事件」100週年：台灣反殖民民族主義形成期的成年禮，持續在追求自主與解放之路上前進著

文:陳偉智(中央研究院台灣史研究所助研究員)

治警事件百年到來

1923年12月16日清晨,台灣總督府以違反《治安警察法》的結社禁止命令,在全島各地逮捕、檢舉參與台灣議會期成同盟的成員。台灣各地許多參與議會請願運動的地方領導人與積極行動者,紛紛被警察逮捕,隨後數日間陸續移送到台北。

遍及全島的逮捕,以及隨後在台北的羈押與一系列的預審、一審公判、上訴,到最後三審的過程中,從一開始近百人被傳訊與羈押,大部分的人是請回、不起訴或無罪釋放,最後只有13名被告(大部分為文化協會幹部)被判決有罪,課以禁錮四個月或罰金。此一大規模逮捕與審判的事件,當時人們與媒體已將之通稱為治警事件。

1921年文化協會成立,同年台灣人也運用日本帝國憲法許可的請願權,向帝國議會提出在台灣設立台灣議會的請願,經歷了前兩年的請願,到了第三年1923年初,請願運動的幹部們認為應該組織團體,以期能長期推動設立殖民地議會的運動。

台灣知識菁英充分利用日台差異製造政治空間

適逢1923年初日本內地實施有年的管理集會結社的《治安警察法》,局部修正施行於台灣,於是請願運動的幹部們在1月向台北警察署提出設立台灣議會期成同盟的政治結社,但被台北警察署拒絕,禁止結社。請願運動於是在2月改於東京重新申請設立台灣議會設立期成同盟,並獲得通過。

同一部管理集會結社的法律在東京與台灣的施行,創造了不同的政治空間。1923年底,台灣總督府就以違反禁止結社,逮捕參與台灣議會期成同盟的幹部與文化協會會員。

台灣與日本的政治空間的差異,提供了台灣反殖民運動的發展契機,從新民會、台灣青年會、台灣民報社等,都是在東京設立,以東京的相對自由開放的空間,發展運動。

而台灣議會設置請願運動,在島內透過各地既有的社會領導階層,以及總督府國語學校與醫學校台灣人校友網絡串連動員簽署請願書,在東京則運用東京大都會的空間與各種裝置,發展出組織東京台灣人、結合遊行、宣講、唱歌、開飛機在天空撒傳單、遊說政治人物、獲得日本內地重要法政學者的支持、與日本關心台灣議題的人們結盟等各種宣傳措施與動員策略。

除了獲得運動空間之外,也以在東京獲得的資源與論述輸入台灣,影響台灣的社會。

這一百多年來台灣的民主運動進程上,台灣內部的組織發展模式,乃至常見的島內與海外運動連動模式,似乎在百年前就已初見其機制與規模。

雖然違反《治安警察法》中禁止結社條款的處罰,處6個月以下的輕禁錮或100元以下的罰金,並不重。相對於日治初期殖民政府用來鎮壓台灣的武裝反抗的《匪徒刑罰令》,不論首從,幾乎都是死刑或無期徒刑的重刑,以管理集會結社為目的的《治安警察法》,可以說是輕刑度的法律。

此次治警事件,雖然在求刑上是輕刑,但很明顯的是台灣總督府試圖透過法律手段阻止台灣人政治活動的發展。當然,事件並沒有摧毀台灣人反抗的意志,反而更加深化了反殖民運動。

治警事件可謂是台灣反殖民民族主義形成期的成年禮

從1923年的逮捕開始,一直到最後1925年三審定讞為止的治警事件,前後近二年的時間,可以說是日治時代台灣反殖民民族主義形成期的成年禮或通過儀式。

1925年之後數年,每年趁帝國議會開議期間,向帝國議會貴族院與眾議院提出設立台灣議會的請願運動參與者人數,也越來越多,乃至倍數成長。

殖民者非但沒有達到透過《治安警察法》,或是隨後的《治安維持法》等管制思想與社運的法律來嚇阻台灣人的政治社會運動,反而是在這個過程中,台灣人學會了依法鬥爭,發展出來跨域結盟,甚至從設立台灣議會的地方自治公民權利運動訴求,進一步發展到關注經濟體制中農民與勞工的生存狀況與勞動價值剝削的社會問題。

殖民地的不平等情況也不單單只是政治參與層面上缺乏代表權的問題,也包含了產業與經濟體制。

這些逐漸醞釀的不滿於台灣政治社會與經濟體制現狀,尋求更好的未來的改造想望,促成了文化協會從啟蒙團體轉化為推動社會改造的社運運動團體,台灣人反殖民運動組織也因之展開了一系列的變革。

台灣人反殖民運動在1920年代展開的社會政治運動中,從聯合戰線到分裂成左右派,進一步形成各自有不同解放構想的政治社會運動團體,從要求地方自治,到無政府主義運動乃至組織台灣共產黨等,在短短的十年內百花齊放。

運動團體雖因種種因素而分化,存續的時間也有長有短,諸多運動訴求的目的也未必完成,但這些跨越左右光譜的結社與運動,可說都是台灣人在當時追求一個更好的未來的摸索與嘗試,更也是立基於世界的「弱小民族」的自覺、追求自主的同時代平權與解放運動的不同表現形式。

台灣的反抗亦是世界史的一部分

1920年代以後的台灣,不論是要在帝國體制內要求平等的公民權的改革(如設立台灣議會、民眾黨或地方自治運動);或是從帝國的政治經濟體制解放,追求更普世的社會革命(如無政府主義與台灣共產黨),所在多有。

這些思潮與運動從來不只是台灣的地方事件而已,而是具有自覺的權利爭取與改革運動,是高度意識到台灣議題也是與同時代世界各地具有類似情境的殖民地、半殖民地處境民族的共感同運的世界史事件。

治警事件的法庭攻防戰中曾經出現誰是台灣「甘地」的插曲,以及在法庭內外的政治論述中,不斷地訴諸世界自治與平權潮流的台灣議題外,當時也有人在《台灣青年》刊物有用英語寫下「As Japan is the England of the Far East, so is Formosa the Ireland of the Far East.」(KC生,1923年)的宣言,直指若日本是東方的英國,則台灣是東方的愛爾蘭,表現了在諸帝國與各殖民地的世界想像的參照意識中自覺的台灣位置。