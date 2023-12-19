【影評】《小曉》：二次颱風的隱喻代表了什麼？從女孩視角看見社會不倫的裂痕

電影進行到了結尾之際，再一次的颱風來臨，即將登陸在這座盆地城市之中，多數同學關心的是颱風假的確切於否，風暴反而令人漸漸鬆了一口氣。

然而，對小曉（林品彤 飾）而言，卻彷彿是延續著上回放假的颱風，抗拒又服從著躁動難耐，越發緊繃、也越是顯露出再也無法平衡的此刻，一切都從未在這些燥熱又濕透的午後找到解答。

第一次的颱風，小曉懷疑母親薇芳（陳意涵 飾）與保羅老師（劉俊謙 飾）的親密，跟蹤熟悉的車子到了不熟悉的老師家外，卻發現媽媽熟稔的進入，那一刻暴雨瞬間，不知所措應該如何解釋那樣的感覺，她只是衝動地搭上計程車，卻難以世故的辨別車費或是當下的情緒，那是她幾乎無所防禦的脆弱。

帶有不倫性的關係，展開了小曉、媽媽、保羅老師和那位幾乎不存在的父親間的故事。生理過動症狀的小曉闖了很多禍、學校中的同儕並不待見她，而待在家的媽媽因為這名女兒放棄了所謂彈琴的理想，希望專注在照顧孩子，實則忍不住寂寞誘惑與女兒老師交往，老師似乎也因此特別照顧小曉。

Photo Credit: CATCHPLAY提供 《小曉》劇照，左至右：小曉（林品彤 飾）、母親薇芳（陳意涵 飾）與保羅老師（劉俊謙 飾）

心理貧乏的小曉其實渴望友誼、陪伴與親密的關係包圍，而媽媽在另一種瀕臨崩潰壓抑下，遊走於曖昧和拋棄束縛的遊戲。她們的脆弱都仿佛是在那颱風襲捲下所無法防備，袒露無疑。

中介這段關係的是保羅老師。他像個好愛人般陪伴她們，帥氣、陽光又溫柔，甚至兼任好老師與偽爸爸，三人似乎如同家庭關係的出遊、露營或是居家生活，掩蓋了「不倫」的平衡性，一切彷彿走上正常的穩定之中。即便小曉那無時無刻爆炸的過動性，也因為這位男性的出現，站在她們的脆弱之中陪伴。

隨著小曉父親可能返國的消息，漸漸靠近的瓦解，我們被提醒著這一個不倫感的當下，接著，直到那關鍵的「搔癢遊戲」，一切露出原形而混亂。

帥氣的保羅老師被女學生喜愛，帶著小女孩眼界下未知的禁忌感，而實際早已靠得很近的小曉，絲毫不懂這是帶著安全感的「父親」、亦或是可以和同學一同仰慕的「老師」、還是一位長輩、一個對她好的人⋯⋯關係正對的身份曖昧，所以當暗示的紫色髮帶扯入過於靠近的身體下，極具未知的危險。

小曉擁有敏銳的本能反應、卻如延續著空缺感下的不知所措，特別是映襯在媽媽試圖靠近的洗澡場景。媽媽或許知曉發生什麼了，卻也如同一切隱晦地平穩日常，視而可見，卻無法言喻，那些他們已經接納的日常此刻。即便心知肚明，知而不覺，將缺席填補脆弱，試圖安穩此刻就好。

作為相對關係下的媽媽與小曉產生一體二面的紅色樣貌，是她們身著衣服的顏色，也是從她們之間相愛相殺的依賴間的炙熱，似乎濃烈的鮮血、又是愛的積極衝動。

Photo Credit: CATCHPLAY提供

對於保羅，她們表現於同樣無法控制、缺乏安全感的搖擺。甚至是泳池之中，稍有不注意對剪鏡頭中，小曉與媽媽的身份混淆：嬉戲的開心的小曉實則還單純的與保羅游泳，喘口氣的是媽媽。

強烈身體的本能，某些縫隙產生晃動，表面上看起來風平浪靜，實則鬆動不堪，空洞而不實際的缺陷感，充斥在不停晃動而難以控制的身體中、亦壓抑在毫無詮釋不倫憂慮的親密關係之上。

母親的、老師的，或是那位得隱瞞著原生父親（實則也並未扮演真正的父親）之間，連同學的欺侮霸凌都毫無正常的合理解釋權力，徹底難以全然置放於社會規範的運作之中了。

小曉的脖子歪斜，是她的自我保護、是失控的反動，更是伴隨破壞這一個實則不平衡中，眾人都以爲穩固的此刻現狀，無論是家庭、學校或是社會連結到她的世界。

那是第二次颱風的來臨，圈養在校園的貓頭鷹無法回到大自然，忿忿不平、渲洩無解，她近乎分不清自己的愧疚、喜愛，發洩或是渴望為何，不知道該怎麼辦，只得等候風雨過去。

電影中二次的颱風，亦是印刻小曉正對這個世界動靜下情緒的變化，脆弱與探詢、揭露和爆炸，那些被設計在雨中的尖叫，突兀岔出的反覆聲音，是小曉正對「不倫感」的破壞或重組，轉折中重回平衡感，尋找真正飽滿的關係到底有什麼樣的可能？

Photo Credit: CATCHPLAY提供 《小曉》劇照

《小曉》從女孩視角中，展現出正對當代社會不倫縫隙的裂痕，生理疾病的過動呼應著「家庭、班級、群體、社會」關係中人類因空缺而追尋、抗拒，刻意動作的不穩定，將袒露的脆弱亦反射至大人世界。

更是三位演員各自詮釋出絕佳的表演，從自身特質融入角色的化學反應——在成長之前，那些不平衡的感覺是真正的愛嗎？媽媽近乎不願分辨對不起的眼淚、瘋狂撕裂後的擁抱，麻煩的是，這一所謂的狂風暴雨，是否有那一個放晴的之後。

颱風來臨之前，總是過於晴空萬里，然而颱風尚未遠離，這裡早已被摧殘得面目全非。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航