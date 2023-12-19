【影評】《小曉》：二次颱風的隱喻代表了什麼？從女孩視角看見社會不倫的裂痕
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《小曉》從女孩視角中，展現出正對當代社會不倫縫隙的裂痕，生理疾病的過動呼應著「家庭、班級、群體、社會」。而三位演員——林品彤、陳意涵 、劉俊謙則各自詮釋出絕佳的表演。
電影進行到了結尾之際，再一次的颱風來臨，即將登陸在這座盆地城市之中，多數同學關心的是颱風假的確切於否，風暴反而令人漸漸鬆了一口氣。
然而，對小曉（林品彤 飾）而言，卻彷彿是延續著上回放假的颱風，抗拒又服從著躁動難耐，越發緊繃、也越是顯露出再也無法平衡的此刻，一切都從未在這些燥熱又濕透的午後找到解答。
第一次的颱風，小曉懷疑母親薇芳（陳意涵 飾）與保羅老師（劉俊謙 飾）的親密，跟蹤熟悉的車子到了不熟悉的老師家外，卻發現媽媽熟稔的進入，那一刻暴雨瞬間，不知所措應該如何解釋那樣的感覺，她只是衝動地搭上計程車，卻難以世故的辨別車費或是當下的情緒，那是她幾乎無所防禦的脆弱。
帶有不倫性的關係，展開了小曉、媽媽、保羅老師和那位幾乎不存在的父親間的故事。生理過動症狀的小曉闖了很多禍、學校中的同儕並不待見她，而待在家的媽媽因為這名女兒放棄了所謂彈琴的理想，希望專注在照顧孩子，實則忍不住寂寞誘惑與女兒老師交往，老師似乎也因此特別照顧小曉。
心理貧乏的小曉其實渴望友誼、陪伴與親密的關係包圍，而媽媽在另一種瀕臨崩潰壓抑下，遊走於曖昧和拋棄束縛的遊戲。她們的脆弱都仿佛是在那颱風襲捲下所無法防備，袒露無疑。
中介這段關係的是保羅老師。他像個好愛人般陪伴她們，帥氣、陽光又溫柔，甚至兼任好老師與偽爸爸，三人似乎如同家庭關係的出遊、露營或是居家生活，掩蓋了「不倫」的平衡性，一切彷彿走上正常的穩定之中。即便小曉那無時無刻爆炸的過動性，也因為這位男性的出現，站在她們的脆弱之中陪伴。
隨著小曉父親可能返國的消息，漸漸靠近的瓦解，我們被提醒著這一個不倫感的當下，接著，直到那關鍵的「搔癢遊戲」，一切露出原形而混亂。
帥氣的保羅老師被女學生喜愛，帶著小女孩眼界下未知的禁忌感，而實際早已靠得很近的小曉，絲毫不懂這是帶著安全感的「父親」、亦或是可以和同學一同仰慕的「老師」、還是一位長輩、一個對她好的人⋯⋯關係正對的身份曖昧，所以當暗示的紫色髮帶扯入過於靠近的身體下，極具未知的危險。
小曉擁有敏銳的本能反應、卻如延續著空缺感下的不知所措，特別是映襯在媽媽試圖靠近的洗澡場景。媽媽或許知曉發生什麼了，卻也如同一切隱晦地平穩日常，視而可見，卻無法言喻，那些他們已經接納的日常此刻。即便心知肚明，知而不覺，將缺席填補脆弱，試圖安穩此刻就好。
作為相對關係下的媽媽與小曉產生一體二面的紅色樣貌，是她們身著衣服的顏色，也是從她們之間相愛相殺的依賴間的炙熱，似乎濃烈的鮮血、又是愛的積極衝動。
對於保羅，她們表現於同樣無法控制、缺乏安全感的搖擺。甚至是泳池之中，稍有不注意對剪鏡頭中，小曉與媽媽的身份混淆：嬉戲的開心的小曉實則還單純的與保羅游泳，喘口氣的是媽媽。
強烈身體的本能，某些縫隙產生晃動，表面上看起來風平浪靜，實則鬆動不堪，空洞而不實際的缺陷感，充斥在不停晃動而難以控制的身體中、亦壓抑在毫無詮釋不倫憂慮的親密關係之上。
母親的、老師的，或是那位得隱瞞著原生父親（實則也並未扮演真正的父親）之間，連同學的欺侮霸凌都毫無正常的合理解釋權力，徹底難以全然置放於社會規範的運作之中了。
小曉的脖子歪斜，是她的自我保護、是失控的反動，更是伴隨破壞這一個實則不平衡中，眾人都以爲穩固的此刻現狀，無論是家庭、學校或是社會連結到她的世界。
那是第二次颱風的來臨，圈養在校園的貓頭鷹無法回到大自然，忿忿不平、渲洩無解，她近乎分不清自己的愧疚、喜愛，發洩或是渴望為何，不知道該怎麼辦，只得等候風雨過去。
電影中二次的颱風，亦是印刻小曉正對這個世界動靜下情緒的變化，脆弱與探詢、揭露和爆炸，那些被設計在雨中的尖叫，突兀岔出的反覆聲音，是小曉正對「不倫感」的破壞或重組，轉折中重回平衡感，尋找真正飽滿的關係到底有什麼樣的可能？
《小曉》從女孩視角中，展現出正對當代社會不倫縫隙的裂痕，生理疾病的過動呼應著「家庭、班級、群體、社會」關係中人類因空缺而追尋、抗拒，刻意動作的不穩定，將袒露的脆弱亦反射至大人世界。
更是三位演員各自詮釋出絕佳的表演，從自身特質融入角色的化學反應——在成長之前，那些不平衡的感覺是真正的愛嗎？媽媽近乎不願分辨對不起的眼淚、瘋狂撕裂後的擁抱，麻煩的是，這一所謂的狂風暴雨，是否有那一個放晴的之後。
颱風來臨之前，總是過於晴空萬里，然而颱風尚未遠離，這裡早已被摧殘得面目全非。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
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持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
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