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2023/12/18,
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走私販的搶手貨，紐約博物館自願歸還柬泰16件被盜文物

走私販的搶手貨，紐約博物館自願歸還柬泰16件被盜文物
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國曼哈頓聯邦檢察官威廉斯在一份聲明中公開歸還雕像和雕塑等文物給柬埔寨和泰國的消息，歸還的文物包括來自古高棉首都貢開（Koh Ker）考古遺址的雕像，並指出全球最大的博物館之一紐約大都會藝術博物館「同意自願歸還文物」。

美國紐約大都會藝術博物館將16件被盜的古代雕塑，自願歸還柬埔寨和泰國，包括10世紀的砂岩女神像和7世紀的石雕佛頭。對此，柬埔寨政府表示歡迎，強調期待進一步歸還並承認有關在戰爭和種族滅絕時期，從柬埔寨奪走國寶的真相。

美聯社》報導，位於紐約曼哈頓的大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art），在15日宣布將16件涉及非法情事的文物中的14件歸還柬埔寨，另外2件則歸還給泰國。

10世紀的砂岩女神像。
Photo Credit: 美國曼哈頓聯邦檢察官辦公室
10世紀的砂岩女神像。
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Photo Credit: 美國曼哈頓聯邦檢察官辦公室
7世紀的石雕佛頭。

美國曼哈頓聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在一份聲明中公開歸還雕像和雕塑的消息，歸還的文物包括來自古高棉首都貢開（Koh Ker）考古遺址的雕像，並指出全球最大的博物館之一的紐約大都會藝術博物館「同意自願歸還文物」，且「歸還過程正在進行中」。紐約的美國司法機構已於2022年8月將30件高棉作品歸還給金邊。

威廉斯在聲明中表示：「今天歸還的所有藝術品都與非法販運直接相關，特別是與一位名叫道格拉斯·拉奇福德 （Douglas Latchford）的男子有關，他是一位藝術品收藏家和經銷商，於2019年在紐約被起訴，罪名是經營一個在東南亞龐大的古董販運網絡。」歸還這些文物後，博物館將徹底清空收藏品中與拉奇福德有關的文物。

報導指出，據信道格拉斯·拉奇福德 在東南亞地區經營大型文物盜竊與販運網路，並在2019年時遭美國檢方起訴走私和電匯詐欺等罪名，但拉奇福德隔年在泰國去世，且始終否認涉及走私行為，其女兒在他死後將所有相關收藏品歸還柬埔寨。

柬埔寨於1970年至1980年代，處於極端共產主義政權赤柬的血腥統治下，使社會動盪不安，從而延伸出文物盜竊與走私的機會，除了此次的14件文物之外，大都會藝術博物館在2013年時，就曾向柬埔寨歸還兩件件與拉奇福德有關的文物。

報導指出，拉奇福德家族曾擁有大批百年以上的柬埔寨珠寶與古董，但近年來已陸續歸還，今年2月有77件鑲嵌了珠寶的金飾以及包括皇冠、項鍊等具有歷史的飾品回到柬埔寨，在2021年則歸還了石雕以及銅器等文物。

促進柬埔寨與美國關係

對於美國博物館自願歸還古物的舉動，柬埔寨文化部發言人15日說：「這些都是我們的古代文物，可以追溯到吳哥時代，有助於經歷數十年內戰並遭受種族滅絕悲劇之苦的柬埔寨人民的和解與修復，此舉也將進一步加強我們與美國的關係。」在安排歸還雕塑期間，博物館將繼續展出部分文物，包括柬埔寨7世紀的石雕佛頭。

據報導，拉奇福德1983年起不斷捐贈或販賣柬埔寨文化精品給紐約大都會博物館，柬埔寨官員說，其中不少是「偷來的」，他們相信，很多他從柬埔寨盜取的文物，在變成博物館館藏之前，先被走私到泰國的曼谷，再由古董商非法出售給亞洲、歐洲和美國的收藏家、商人和博物館。

自2017年以來，紐約曼哈頓檢察官辦公室一直在主導文物歸還行動。過去兩年，價值2億2500萬美元（約新台幣70億）的1000多件文物已歸還給20多個國家，包括柬埔寨、中國、印度、埃及、希臘和義大利。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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