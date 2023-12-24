《日日好日子》：為什麼日本人會這麼喜歡《男人真命苦》裡面的阿寅呢？
我們想讓你知道的是
一說起日本，大部分的人都有自己獨特的日本經驗，生活不在他方，仍有些需注意的「眉角」，或隱藏在鄉土間的冷知識。作者藉由文字和手繪彩圖，分享在地風俗民情和心情記事。一百則關於日本的生活住行、節日、歷史冷知識。
文：曾鈐龍
八月二十七日
來聽一曲「男人真命苦」的歌
《男人真命苦》（男は辛いよ）系列電影是日本電影史上的傳奇電影。說傳奇，我覺得毋寧說它是很令人感覺溫暖與舒心的電影。在那個年代，對那個世代。
《男人真命苦》系列電影從一九六九年（昭和四十四年）今天開拍。其實在電影之前，一九六七至六八年它就已以電視劇的形式播出了二十六集。但是電視劇裡男主角寅次郎（渥美清飾）最後結局竟然是在庵美大島被蛇咬死了，結果招致觀眾很大的抗議迴響。
一九六九年松竹映畫公司找來山田洋次導演與渥美清改拍成電影，這一拍拍了二十七年，四十八集，還登上金氏世界紀錄。期間觀看的觀眾人數據估超過八千萬人次，票房四百六十四億三千萬日幣。
在那個年代，每次《男人真命苦》新一集電影上映的時間，基本上都是日本正月過年和八月大家返鄉歸省掃墓的盂蘭盆節期間。那好像一個儀式一樣，當闔家相聚的時候，就是適合去看渥美清先生的《男人真命苦》電影。
今天在看資料的時候，我又聽了幾遍、跟著唱了幾遍當時渥美清主唱的《男人真命苦》電影主題曲。真的，很有味道、很有感覺。尤其一開頭的前奏出來時，腦海裡馬上會出來昭和時代的風景天地畫面。電影每一集也正以日本各風景地為背景拍成。渥美清先生那個最吸引人的帶有童稚的成年大男孩滄桑腔，讓人一時會想感慨滄桑一下，但同時又有一種安定與信任的放鬆。
二○○三年的時候我在京都的書店買了一本作家江坂彰寫的書，叫《定年退休後微笑的人》（定年後に笑う人）。這本書裡面有一段提到，說為什麼日本人會這麼喜歡《男人真命苦》裡面的阿寅呢？江坂說，他個人覺得是在「漂泊」和「定住」兩個關鍵字。
江坂覺得電影裡面，如風飄蕩在全國各地旅行、做小生意維生的主人公阿寅的身影，正誘動著我們一般生活在受社會與家庭綁縛的對自由嚮往之心，誘動著我們嚮往那種可以在人生旅途中邂逅女神與自由飄蕩的生活。
但是另一方面，阿寅也不是一個天涯孤獨的放浪者，他只要一回到在東京葛飾區柴又町的老家，永遠有一個他最愛的、相信他的妹妹小櫻等著他回家。那種感覺對觀眾而言，馬上又有一份安心感受。
隨性地過著漂泊的日子，該回家的時候又有一個定住的地方。一邊活在自由的夢裡，一邊又有現實的安定，這等於體現了日本人夢寐以求的理想生活方式。
這個漂泊和定住感，給了很多日本人可以棲身在這一系列電影裡的溫暖空間。
渥美清因為《男人真命苦》系列電影成為了日本家喻戶曉又喜愛的演員，過世以後日本政府還頒發了「國民榮譽賞」給他。但是在現實生活裡，其實在拍到第四十一集時他就已經罹患了肝癌，身體開始急遽走下坡，癌症後來又轉移到肺部。拍到第四十三集時，他的身體已經很不好，劇組要拍攝的時間也只能限定在早上九點到下午一點他體力比較好的時候。
後來他還跟山田洋次導演說，請劇組的同仁看到他時不要跟他打招呼問候，因為他已無法適當的回覆別人的打招呼，也無法對來旁觀拍戲的民眾打招呼。因為這樣，還有一些不知情民眾認為渥美清很不親切。
一九九六年八月渥美清過世。過世前原本松竹公司和山田洋次導演仍在和渥美清討論拍攝第四十九集《男人真命苦》電影。渥美清遺言交待家人「不要取戒名」、「臨終的時候只要家人在身邊」、「遺體火化之後再告知社會大眾」、「引起輿論關心騷動時由長男健太郎一人出來對應」。一個如此有名的藝人，走的時候只有家人送行，沒有長列的人群送殯、沒有大大的掛飾花環，就這樣悄悄的離開人世。完全就如《男人真命苦》裡阿寅又外出旅行的自由身影一般。
寫到這裡，忽然理解到為什麼其實許多日本一些知名人士，像我最喜愛的星野仙一監督、司馬遼太郎等人過世時都選擇了採取「密葬」、「僅舉行家人參加的告別式」。或像著名的京大國際政治學教授高坂正堯老師說的，他死時什麼榮顯、名譽表彰都不要，只希望以做為一位京都人的身分死去即足矣。畢竟，當人離世的時候，那一刻和名譽、地位、金錢都沒有關係。死亡的時候大家都是回到虛空裡去了。
一九六九年今天，渥美清主演的《男人真命苦》開拍。這一系列電影我個人覺得真的是看時會有溫暖和放鬆感的電影。主題曲也很好聽。如沒看過的，可以找一個舒服的天氣，舒服地看看。
書籍介紹
本文摘錄自《日日好日子：日本風土紀事》，印刻出版
作者：曾鈐龍
以怎樣的心情迎接每一天？
一日復一日，百則隨筆紀錄、描繪生活美好。
一說起日本，大部分的人都有自己獨特的日本經驗，生活不在他方，仍有些需注意的「眉角」，或隱藏在鄉土間的冷知識，作者藉由文字和手繪彩圖，分享在地風俗民情和心情記事。
說到美食——
御田、關東煮、黑輪，三種食物像兄弟，血脈共同，但是又還是有些不同。御田是煮物，也是鍋物；關東地區稱煮的御田為「關東煮」；日文發音類似台語的「黑輪」。
關東地區的夏天會吃鰻魚增強精力，在關西的夏日則吃「鱧」（灰海鰻）。
關於穿著——
像丁字褲一樣的裝束「褌」，其實是種很衛生、保健的內褲，也是很生活和庶民的歷史文化物。
和服用織物的總稱為「吳服」，為絹織物；洗溫泉和看花火時所穿的則是「浴衣」。
出行須知——
首次出現加掛「食堂車」車廂是在山陽鐵道一等列車，食堂車裡，有昔日之情，有昔日之味。
龍馬的新婚旅行被日本人稱作「日本人の新婚旅行第一号」。很多日本旅行社都用龍馬的新婚旅行路線當旅遊推薦商品。
Tags：
兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。