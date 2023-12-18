黎智英國安案開審，大批民眾旁聽、預料審理80天

黎智英向旁聽席點頭揮手

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》的案件今早（18日）審訊，據報導，黎智英出庭時向旁聽席人士點頭揮手。

綜合本地媒體的報導，黎智英早上身穿灰色西裝出庭，較以前略為清瘦，他由懲教人員押往被告欄時，向旁聽席的人點頭揮手。

這宗案件以英語審訊，黎智英戴上法庭提供的即時傳譯設備。

據報導，法官在庭上首先指出，留意到有媒體曾報導，法庭拒絕黎智英一方申請讓海外證人以視訊作供，但事實是，法庭在指定期限內，並未接獲有關申請。

報導表示，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻也確認，辯方從未遞交有關申請。

黎智英與《蘋果日報》3家公司和6名《蘋果日報》前高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀發布煽動刊物罪。

在另外一宗案件中，黎智英又被控兩項《國安法》控罪，包括與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪，以及勾結外國或者境外勢力罪。

涉案的壹傳媒前高層等人早前已認罪，部分人會在黎智英案以「從犯證人」身分作供。

據報導，辯方今早在庭上就黎智英涉及的串謀發布煽動刊物罪提出檢控爭議。

另據報導，英國、美國、加拿大、歐盟、澳洲及紐西蘭等駐港總領事館或機構都有派遣代表到庭旁聽。

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警員法庭外戒備

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》的案件今天開審，預計需時80天；今早有大批市民前往西九龍裁判法院旁聽，現場有大批警員維持秩序，保安十分嚴密。

黎智英被控三項罪名，兩項涉及《國安法》的串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印發布煽動刊物罪。

案件預定早上10時開審，開審前有大批民眾排隊進入法庭旁聽，當中包括一些外國人面孔，不排除部分人是外國駐港領事。

當局對此案高度戒備，早上法院外面的保安十分嚴密，現場有大批警員守備，警方國安處高層也在場指揮；早上進入法院的法律界人士及旁聽市民都需要接受安全檢查。

警方也派遣了防暴裝甲車及警犬在場守衛。

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綜合本地媒體的報導，黎智英連同《蘋果日報》3家公司以及6名前壹傳媒集團和《蘋果日報》高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀發布煽動刊物罪。

6名前高層包括前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯馮偉光，以及前主筆楊清奇。

張劍虹等6人早前已經認罪，據報導，張劍虹及陳沛敏將擔任控方證人。

黎智英另外兩項涉及《國安法》的指控，包括與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪，以及勾結外國或者境外勢力罪。

李宇軒是「12港人案」其中一名被告，他早前已經認罪。據報導，李宇軒將會擔任控方證人，出庭指證黎智英。

2019年「反送中」運動結束後，李宇軒等12名港人於2020年8月23日試圖搭乘快艇從香港偷渡前往台灣，但途中被中國廣東海警局人員拘捕，其後在大陸被判刑，刑滿後被遣送香港。

李宇軒等12人偷渡前，曾因參與「反送中」被捕，在保釋期間試圖偷渡離港。

黎智英的審訊屬於高等法院案件，但借用西九龍裁判法院審理，案件由3名《國安法》指定法官審理，綜合媒體的報導，此案預計需時80天，此前已認罪的被告，將會在黎智英案審結後才會判刑。

黎智英國安案大事記

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《國安法》案件今天開審，案件涉4罪包括3項勾結外國勢力，最高可判無期徒刑，預計審訊80天。

以下是黎智英（Jimmy Lai）涉《國安法》大事記：

--2019年反送中抗議：黎智英支持2019年的反送中抗議，這項抗議活動是針對香港政府提出的引渡條例修訂。

--2020年8月被捕：2020年6月30日深夜《國安法》實施，同年8月10日警方以涉嫌違反《國安法》及串謀欺詐罪拘捕。同日逾200名警察搜查香港蘋果日報大樓，黎智英被鎖上手銬帶返大樓調查，消息震驚國際，後被保釋。

--2020年12月保釋被撤銷：香港法院撤銷黎智英的保釋，他被重新拘留，自此一直還押等候審訊。港府起訴他違反《國安法》下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，是香港被控此罪的第一人。

--2021年2月：中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍點名黎智英等人是「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，要求依法給予嚴懲。

--2021年起法院連番判刑：4件未經批准集結案共判囚20個月；此後黎智英陸續被控與其前私人助理Mark Simon及涉「12港人案」的李宇軒等被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、與《蘋果日報》報社其它高層另被加控「串謀發佈煽動刊物」罪。

--2022年12月：涉《國安法》案原訂開審，黎並獲法院批准聘用英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其出庭辯護。港府律政司兩度上訴被法院駁回後，香港特首李家超提請中國全國人大常委會釋法。案件一再延後審訊。

--2023年12月18日：自黎智英2020年被捕後，案件一波三折，事隔3年後開審。

黎智英的審訊屬於高等法院案件，但借用西九龍裁判法院審理，案件由3名《國安法》指定法官審理，綜合港媒報導，此案預計需時80天。