黎智英國安案開審，大批民眾旁聽、預料審理80天
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香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》的案件今早審訊，此案預計需時80天。黎智英早上身穿灰色西裝出庭，較以前略為清瘦，他由懲教人員押往被告欄時，向旁聽席的人點頭揮手。
黎智英向旁聽席點頭揮手
（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》的案件今早（18日）審訊，據報導，黎智英出庭時向旁聽席人士點頭揮手。
綜合本地媒體的報導，黎智英早上身穿灰色西裝出庭，較以前略為清瘦，他由懲教人員押往被告欄時，向旁聽席的人點頭揮手。
這宗案件以英語審訊，黎智英戴上法庭提供的即時傳譯設備。
據報導，法官在庭上首先指出，留意到有媒體曾報導，法庭拒絕黎智英一方申請讓海外證人以視訊作供，但事實是，法庭在指定期限內，並未接獲有關申請。
報導表示，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻也確認，辯方從未遞交有關申請。
黎智英與《蘋果日報》3家公司和6名《蘋果日報》前高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀發布煽動刊物罪。
在另外一宗案件中，黎智英又被控兩項《國安法》控罪，包括與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪，以及勾結外國或者境外勢力罪。
涉案的壹傳媒前高層等人早前已認罪，部分人會在黎智英案以「從犯證人」身分作供。
據報導，辯方今早在庭上就黎智英涉及的串謀發布煽動刊物罪提出檢控爭議。
另據報導，英國、美國、加拿大、歐盟、澳洲及紐西蘭等駐港總領事館或機構都有派遣代表到庭旁聽。
警員法庭外戒備
（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》的案件今天開審，預計需時80天；今早有大批市民前往西九龍裁判法院旁聽，現場有大批警員維持秩序，保安十分嚴密。
黎智英被控三項罪名，兩項涉及《國安法》的串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印發布煽動刊物罪。
案件預定早上10時開審，開審前有大批民眾排隊進入法庭旁聽，當中包括一些外國人面孔，不排除部分人是外國駐港領事。
當局對此案高度戒備，早上法院外面的保安十分嚴密，現場有大批警員守備，警方國安處高層也在場指揮；早上進入法院的法律界人士及旁聽市民都需要接受安全檢查。
警方也派遣了防暴裝甲車及警犬在場守衛。
綜合本地媒體的報導，黎智英連同《蘋果日報》3家公司以及6名前壹傳媒集團和《蘋果日報》高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀發布煽動刊物罪。
6名前高層包括前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯馮偉光，以及前主筆楊清奇。
張劍虹等6人早前已經認罪，據報導，張劍虹及陳沛敏將擔任控方證人。
黎智英另外兩項涉及《國安法》的指控，包括與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪，以及勾結外國或者境外勢力罪。
李宇軒是「12港人案」其中一名被告，他早前已經認罪。據報導，李宇軒將會擔任控方證人，出庭指證黎智英。
2019年「反送中」運動結束後，李宇軒等12名港人於2020年8月23日試圖搭乘快艇從香港偷渡前往台灣，但途中被中國廣東海警局人員拘捕，其後在大陸被判刑，刑滿後被遣送香港。
李宇軒等12人偷渡前，曾因參與「反送中」被捕，在保釋期間試圖偷渡離港。
黎智英的審訊屬於高等法院案件，但借用西九龍裁判法院審理，案件由3名《國安法》指定法官審理，綜合媒體的報導，此案預計需時80天，此前已認罪的被告，將會在黎智英案審結後才會判刑。
黎智英國安案大事記
（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《國安法》案件今天開審，案件涉4罪包括3項勾結外國勢力，最高可判無期徒刑，預計審訊80天。
以下是黎智英（Jimmy Lai）涉《國安法》大事記：
--2019年反送中抗議：黎智英支持2019年的反送中抗議，這項抗議活動是針對香港政府提出的引渡條例修訂。
--2020年8月被捕：2020年6月30日深夜《國安法》實施，同年8月10日警方以涉嫌違反《國安法》及串謀欺詐罪拘捕。同日逾200名警察搜查香港蘋果日報大樓，黎智英被鎖上手銬帶返大樓調查，消息震驚國際，後被保釋。
--2020年12月保釋被撤銷：香港法院撤銷黎智英的保釋，他被重新拘留，自此一直還押等候審訊。港府起訴他違反《國安法》下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，是香港被控此罪的第一人。
--2021年2月：中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍點名黎智英等人是「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，要求依法給予嚴懲。
--2021年起法院連番判刑：4件未經批准集結案共判囚20個月；此後黎智英陸續被控與其前私人助理Mark Simon及涉「12港人案」的李宇軒等被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、與《蘋果日報》報社其它高層另被加控「串謀發佈煽動刊物」罪。
--2022年12月：涉《國安法》案原訂開審，黎並獲法院批准聘用英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其出庭辯護。港府律政司兩度上訴被法院駁回後，香港特首李家超提請中國全國人大常委會釋法。案件一再延後審訊。
--2023年12月18日：自黎智英2020年被捕後，案件一波三折，事隔3年後開審。
黎智英的審訊屬於高等法院案件，但借用西九龍裁判法院審理，案件由3名《國安法》指定法官審理，綜合港媒報導，此案預計需時80天。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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