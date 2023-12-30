《大叔旅韓記》：要學韓語的話，必須來韓國嗎？

文：陳志鴻

必須去韓國學韓語？

秋季中級班的老師指導議論文（논설문，漢字作「論說文」）寫作時，竟然發下「要學韓語的話，必須來韓國嗎？」作為題目，然後分組討論，以收集正反兩方的意見，才由一群外國人下筆作文。

乍看，那是一道不辯自明的命題，大家都付了學費、膳宿費等，在幫韓國發展經濟，心底不是隱隱相信要學（好）韓語必須來韓國嗎？轉念一想，他不能不替院方擔心，那是一道踩鋼索的危險命題，只要反方論據充足，辯論能力夠強，隨時會動搖韓國語學堂的存在，連老師的飯碗都砸掉。也許，院方（甚至老師）已經胸有成竹，認為反方一定處於下風，不管外國人怎麼說，語學堂始終是堅不可摧的堡壘？

抽籤結果，他跟另外幾位同學屬於反方，必須捍衛這樣的立場：要學好韓語未必需要來韓。組員提出一堆論點：人在韓國必須面對文化差異的適應問題、生活費高昂、與家人分隔兩地云云。不管提出的論點有多合理，只要有一樣東西不願（不能）觸及，即語學堂的教學方式，就是未能切中要害。

然而，當著老師的面前，有多少人（包括他）願意去質疑語學堂的教學方式？於是，本應成為討論重點的語學堂逃過一劫，一道貌似可以討論的命題，卻變成沒有討論的餘地。

外語教學法大抵分成兩大類：（一）「直接教學法」，不用任何母語解說，以外語教授外語；（二）「間接教學法」，以母語解說外語文法，然後學習造句，才展開對話。慶熙大韓語班（其他院校也大同小異）從初級到高級，都完全「以韓教韓」，採用直接教學法進行，期待學生沉浸日久，能夠自然掌握韓語。

無可否認，那些課堂常用的指令（請讀，請好好聽，請翻第五頁……），只要聽一陣都能上口。但，內心如有自己的意思要表達，就不能不靠「文法與詞彙」的掌握來培養構句能力。

不論韓國語學堂與（過去的）韓檢考試，都將「文法與詞彙」歸為同一組，同一張試卷。在初級班時，眼見班主任費時兜大圈解釋一個簡單的詞彙時，不耐煩者總是覺得虛度光陰，他不惜當眾冒犯，先用iPad查詢。那些用三言兩句即可解釋清楚的文法，老師卻常常造出一堆例句，任由學生自行摸索用法（往往，用法還教得太少，「지만」豈止一個「但」字可以了得？）。日子一久，彷彿懂得的文法與詞彙，只要細究起來，始終有未明之處。

韓國語學堂本可以因材施教，按照學生的母語分班，先在初級階段採用間接教學法，培養了紮實的文法與詞彙根基，到了中高級階段才全面「以韓教韓」。不然，可以雙軌並行，每堂課的第一時段以外語講解文法與詞彙，並解釋作文的錯誤，第二個時段才用直接教學法，以增強學生的聽力和會話能力。不管實行哪一種制度，韓國學語堂都必須先廣納雙語人才，但人才匱乏也不是不能解決的問題，只是韓國人願意大量聘用懂得雙語（或者多語）的外籍人才嗎？

只要語學堂肯安置雙語人才，還可以在現有的五大技能（聽、讀、寫、講、文法與詞彙）之外，多安插一個新環節：雙語互譯。韓國人似乎默認翻譯對學習外語的作用，同鄉介紹過通曉日韓雙語的藤井麻里的著作，單舉其中一本《日語文法》（일본어 문법）為例，自二○○八年出版以後，到了二○一四年已經十四刷。書中要求學習者反覆重聽錄音，並附有將韓文句子翻譯成日語的作業。為什麼韓國人卻不這麼教外國人韓語呢？

從中級班開始，身邊就不乏出色的日本同學，學習韓語像一架自動操作的翻譯機，只是發音有點不夠準確（韓語的尾音為難日本人）。日韓雙語同屬黏著語，共享同樣的語序、（大量的）文法、（許多的）詞彙，只要適當的點撥（有些助詞用法不同），日本同學本來可以走得快，卻被逼跟著能力不濟的其他同學白耗時日。

相反，大部分中國學生的成績都不太理想，得適應韓語的語序，繁瑣的文法（尤其助詞），漢字詞的差異，一關關含糊地過。常常，還帶著許多未明，就得升班去面對更多的未明。許多韓語教材幾乎不曾邀請外國人參與編寫，自然未能先指出外國人常犯的錯誤，要自修也不容易。

「以韓教韓」的方針實行多年下來，不論哪一個年代赴韓的學習者，都會從語學堂隨身帶回來兩句可供談資的經典。當你要求韓國老師解釋文法，他說不出所以然時，就會拋出一句：「그냥 외우세요．（就背起來吧。）」有時，這一句打發不了外國人，還有下一句當作後備，可以用來嘗試安撫：「외국 사람이니까 몰라도 돼요．（你是外國人，不懂也沒關係。）」正因是外國人，大家才付費，要語學堂幫忙搞懂，不是嗎？

語學堂所營造的四個小時語境終究只是一個小溫室，外面的世界才是更為值得探索的大叢林。他赴韓學習另有一層意義，你已經將自己置於死地，不懂韓語，生活會有諸多不便。出了大城市更是如此，火車播報只給同胞明白，日常交涉彷彿小圈子，只接受共同的語言。因此，生活的迫切需要比單純的興趣（追劇聽歌之類）都更有十足的動力，你已經沒有其他語言可以當避風港了。

才討論完「要學韓語的話，必須來韓國嗎？」，翌日就發生一件小考驗，讓旅韓的中年人又勉強找獲一層意義。清早起來，他隨手一按，洗臉盆塞子就堵在排水口出不來。也許，他應該撥電話跟屋主求助，但事情太瑣碎，網絡可以幫上忙，就嘗試煮熱水一澆，塞子果然彈跳出來。昨天韓國老師說過的話又回來了：在國外生活，也是成長的機會。但，生活在哪個異鄉不是如此？