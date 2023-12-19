「新左派」如何摧毀美國的大學？從三位校長的反猶聽證會談起

今年10月初，哈瑪斯對以色列突然襲擊、血腥屠殺和綁架；襲擊發生後，以色列強力反擊。哈瑪斯的軍事實力遠不是以色列的對手，所以如果雙方開戰，以色列有能力打敗甚至消滅哈瑪斯。在這樣的情況下，哈瑪斯為什麼要挑戰以色列呢？這無疑是自殺行為。

哈瑪斯的計算是，他們以平民做肉盾，以色列很難在不傷及平民的情況下打敗他們。所以，哈瑪斯是不講規則的超限戰，把寶壓在以色列無法用同樣的辦法消滅他們。

哈瑪斯的賭博，在西方世界非常有效。和歐洲一樣，在美國，有相當一部分人表示對哈瑪斯同情，反對以色列向哈瑪斯持續作戰。持這種觀點的，大多是左派人士。

在美國的大學裡，支持巴勒斯坦尤為甚囂塵上。在校園裡，如果有支持以色列的聲音，會受到騷擾，被壓制。而同情巴勒斯坦、反對以色列的聲音則是光明正大，可以遊行，喊出「滅絕以色列人」的口號。

在這樣的背景下，今年12月5日美國國會眾議院教育和勞動力委員會的議員，召集哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）、賓州大學校長麥吉爾（Liz Magill）、以及麻省理工學院校長科爾布斯（Sally Kornbluth）作證，調查美國大學校園的反猶太主義。

這三所令全世界學生學者憧憬的名校，是反猶太人示威的大本營。在聽證會上，紐約州共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）多次詢問「呼籲對猶太人進行種族滅絕」是否合理，以及是否會違反每所大學的行為準則？並要求校長們回答「是」或「否」。

這些雄才善辯的校長們，現在突然都不知所云了，躲躲閃閃，顧左右而言它，沒有一個人給出明確答案。在不斷的追問下，校長們聲稱這個呼籲本身並不違反她們的政策，要看具體情況。