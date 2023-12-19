開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/19,
美加

「新左派」如何摧毀美國的大學？從三位校長的反猶聽證會談起

「新左派」如何摧毀美國的大學？從三位校長的反猶聽證會談起
出席聽證會的哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國大學何以發展成這個地步？當然，新左派功不可沒。新左派中不乏資本家和有知識的精英，他們在各界居領導地位，收入豐厚。所以如果以老左派的階級劃分，他們都屬於資產階級，是應該被打倒的。但他們現在發明的新的左派理論不是以經濟地位劃分，而是用種族、性別、性取向來劃分階級，即「身份政治」。

今年10月初，哈瑪斯對以色列突然襲擊、血腥屠殺和綁架；襲擊發生後，以色列強力反擊。哈瑪斯的軍事實力遠不是以色列的對手，所以如果雙方開戰，以色列有能力打敗甚至消滅哈瑪斯。在這樣的情況下，哈瑪斯為什麼要挑戰以色列呢？這無疑是自殺行為。

哈瑪斯的計算是，他們以平民做肉盾，以色列很難在不傷及平民的情況下打敗他們。所以，哈瑪斯是不講規則的超限戰，把寶壓在以色列無法用同樣的辦法消滅他們。

哈瑪斯的賭博，在西方世界非常有效。和歐洲一樣，在美國，有相當一部分人表示對哈瑪斯同情，反對以色列向哈瑪斯持續作戰。持這種觀點的，大多是左派人士。

在美國的大學裡，支持巴勒斯坦尤為甚囂塵上。在校園裡，如果有支持以色列的聲音，會受到騷擾，被壓制。而同情巴勒斯坦、反對以色列的聲音則是光明正大，可以遊行，喊出「滅絕以色列人」的口號。

在這樣的背景下，今年12月5日美國國會眾議院教育和勞動力委員會的議員，召集哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）、賓州大學校長麥吉爾（Liz Magill）、以及麻省理工學院校長科爾布斯（Sally Kornbluth）作證，調查美國大學校園的反猶太主義。

這三所令全世界學生學者憧憬的名校，是反猶太人示威的大本營。在聽證會上，紐約州共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）多次詢問「呼籲對猶太人進行種族滅絕」是否合理，以及是否會違反每所大學的行為準則？並要求校長們回答「是」或「否」。

這些雄才善辯的校長們，現在突然都不知所云了，躲躲閃閃，顧左右而言它，沒有一個人給出明確答案。在不斷的追問下，校長們聲稱這個呼籲本身並不違反她們的政策，要看具體情況。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。