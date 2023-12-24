《烈嶼顯影—影音藝術國際交流》的策展策略：用影像說自己的故事，從「我」出發的金門多重視點
我們想讓你知道的是
本次《烈嶼顯影——影音藝術國際交流》展出的作品以動態影像藝術為主，拍攝場域以有小金門著稱的「烈嶼」作為核心，再藉由藝術家家族史回溯與地方耆老的口述歷史牽引出烈嶼、台灣到南洋的跨地域史觀。
近年來台灣地方文化節慶與地方創生在各地遍地開花，公部門與民間單位於社群時代裡持續進行不同的方案實踐，這也是1990年代社區營造政策驅動後，創造出新一波藝術介入／浸潤社會的熱潮。
於此同時，離島馬祖伴隨外部台海局勢與政權鞏固、綠島人權園區對應著轉型正義的推動，各自舉辦馬祖國際藝術島嶼以及綠島人權藝術季。
承繼上述的社會背景，在另一座離島金門，國立台南生活美學館聯手金門縣文化局長期推動「藝術轉動社區」計畫，邀請當代藝術家長時間駐島進行相關的創作與紀錄。
對於我來說，這是在大型節慶之外更實質貼近地方，所進行文化扎根的實踐。在多個類別子計畫中，於11月舉辦的《烈嶼顯影——影音藝術國際交流》一展所勾劃出的機制相當具有啟發性。
本次展出作品以動態影像藝術為主，拍攝場域以有小金門著稱的「烈嶼」作為核心，再藉由藝術家家族史回溯與地方耆老的口述歷史牽引出烈嶼、台灣到南洋的跨地域史觀。
展覽之外，參展藝術家與烈嶼國中合作特別舉辦影像教育課程，期待透過技術培力讓在地學子得以用影像說自己的故事，綜合而成三個主題區域：「烈嶼顯影」、「南洋迴聲」及「種籽計畫」，以及五部短片輪播展映。
從影像系譜回看當代金門：周美玲與洪淳修
過去透過動態影像進行金門地方故事詮釋的作品不少。最早千禧年之際導演周美玲號召12位新銳導演分頭出海至台灣離島，推動一項名為「流離島影」的實驗紀錄片拍攝計劃。
其中周導演就以金門烏坵鄉作為田野調查的對象，進行從1998年起具高度爭議的「核廢料最終儲置場預定地」事件的拍攝，完成《輻射將至》（2000）一作。當時影像成為有力的聲援管道，2002年台灣電力公司在社會輿論下宣佈放棄於烏坵設點的計畫。
紀錄片導演洪淳修長期蹲點金門，從《刪海經》（2014）以在地活化石——鱟出發，觸及當地因商港工程造成的環境議題，也從政治經濟學的角度重新看待台海兩岸三地間的矛盾關係；新作《金門留念》（2022）則以過去金門擺拍的軍裝照出發，探究視覺文化背後的政經史，映照出相館老闆、娶了金門妻子的本島軍官、來自四川的金門媳婦三人的歧異觀點，交織出複數的「金門人」身份認同。
從金門人——「我」出發的日記電影：《信使-返向漂流與南洋彼岸》
不同於過去創作者多以傳統紀錄片形式進行金門地方再現，本次展覽的作品則混雜著多種影像類型組構。其中在「烈嶼顯影」、「南洋迴聲」兩展區的四件作品皆採取實驗電影（Experimental film）脈絡中的日記電影（Diary film）作為創作形式——從作者「我」出發，藉由個人攝影機的輕便性、機動性，得以運用獨立製作的方式，讓攝影機自由地捕捉日常片刻與稍縱即逝的當下，貼身的鏡頭紀錄著作者自我與生命中的重要他人。
我認為在這批日記電影的影像集（Video collections）中，林羿綺最早創作的《信使-返向漂流與南洋彼岸》（2018）可以視為一個重要典範。藝術家將自己化身為信使的角色，帶著攝影機也帶著家中保存多年的家書，追尋原籍金門的祖父母輩在過去政治、經濟因素下離開家鄉的原因，並且親身來到南洋拜訪遠房親戚。
作品中林羿綺透過家書的口白與筆跡、老照片等第一手文件展示，疊合在藝術家童年記憶的自述交相敘事；畫面上，她選擇以主觀鏡頭進行來到印尼邦加島的當代街拍，雖然看似隨興卻有著她作為觀光客凝視回教女性日常、渡假村開發地方等反思，並以音畫分離的形式產生出異鄉尋親，或是對於這段家族離散歷史的疏離感。
在地與離散觀點的交錯：《烈嶼顯影》、《先鋒者》與《沒有人是一座孤島》
金門人的身份「顯影」成為四組日記電影共同的影像策略，其中林羿綺與烈嶼返鄉青年方耀渝共同創作的《烈嶼顯影》（2023）可以說是《信使-返向漂流與南洋彼岸》的延續與本地實踐。
全片皆在烈嶼進行拍攝，同樣藉由攝影底片（老照片／拍立得）的顯影與記憶敘事呼應著身份的逐漸現身，也以主觀的行車紀錄器畫面進行當地街景、戰史遺跡的側拍。
在《烈嶼顯影》中因為方耀渝以及多位在地耆老口述歷史的介入，在作者主觀觀點外，還帶有常民和地方觀點的涉入，在議題討論上聚焦於金門移民與南洋原住民聯姻的歷史。
如果說《烈嶼顯影》是帶著烈嶼地方內部觀點的第一手紀錄，那在「南洋迴聲」展區中與《信使-返向漂流與南洋彼岸》共同展映的《先鋒者》（2021）與《沒有人是一座孤島》（2021），我認為可以視為從金門單點擴張出南洋（印尼、新加坡）、澳洲的華人離散族群的國族敘事，進而敞開出多重身份認同的詮釋。
前者為祖源金門金寧鄉后湖村、目前居住於澳洲墨爾本的導演Olivia Koh所創作。影片前半段，她採取地圖製圖學（Cartography）出發，以鳥瞰與旁觀的視角進行祖父母移民路徑的編撰，並透過GIS科學系統指認出現在的地景。
影片結尾段落挪用網路遊戲中攻城掠地的片段，疊合著Google map裡顯現金門原鄉的照片，呈現出第三代移民對於地方感知經驗上的虛擬實境取徑。
後者來自祖源金門金沙鎮后浦頭村的新加坡導演Lizzie Wee，她透過家族留下早期來到星國拓荒開墾的老照片，疊合上自身前往畫面原址的動態影像紀錄，讓兩個時代的地景影像疊合在同個畫框中。
Tags：
照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。