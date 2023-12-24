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2023/12/24,
藝文

《烈嶼顯影—影音藝術國際交流》的策展策略：用影像說自己的故事，從「我」出發的金門多重視點

《烈嶼顯影—影音藝術國際交流》的策展策略：用影像說自己的故事，從「我」出發的金門多重視點
展區二，Lizzie Wee作品｜Photo Credit: 呂易倫攝影

我們想讓你知道的是

本次《烈嶼顯影——影音藝術國際交流》展出的作品以動態影像藝術為主，拍攝場域以有小金門著稱的「烈嶼」作為核心，再藉由藝術家家族史回溯與地方耆老的口述歷史牽引出烈嶼、台灣到南洋的跨地域史觀。

近年來台灣地方文化節慶與地方創生在各地遍地開花，公部門與民間單位於社群時代裡持續進行不同的方案實踐，這也是1990年代社區營造政策驅動後，創造出新一波藝術介入／浸潤社會的熱潮。

於此同時，離島馬祖伴隨外部台海局勢與政權鞏固、綠島人權園區對應著轉型正義的推動，各自舉辦馬祖國際藝術島嶼以及綠島人權藝術季。

承繼上述的社會背景，在另一座離島金門，國立台南生活美學館聯手金門縣文化局長期推動「藝術轉動社區」計畫，邀請當代藝術家長時間駐島進行相關的創作與紀錄。

對於我來說，這是在大型節慶之外更實質貼近地方，所進行文化扎根的實踐。在多個類別子計畫中，於11月舉辦的《烈嶼顯影——影音藝術國際交流》一展所勾劃出的機制相當具有啟發性。

本次展出作品以動態影像藝術為主，拍攝場域以有小金門著稱的「烈嶼」作為核心，再藉由藝術家家族史回溯與地方耆老的口述歷史牽引出烈嶼、台灣到南洋的跨地域史觀。

展覽之外，參展藝術家與烈嶼國中合作特別舉辦影像教育課程，期待透過技術培力讓在地學子得以用影像說自己的故事，綜合而成三個主題區域：「烈嶼顯影」、「南洋迴聲」及「種籽計畫」，以及五部短片輪播展映。

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Photo Credit: 呂易倫攝影
展場入口
1_展場入口_作品牌
Photo Credit: 呂易倫攝影
展場入口作品牌

從影像系譜回看當代金門：周美玲與洪淳修

過去透過動態影像進行金門地方故事詮釋的作品不少。最早千禧年之際導演周美玲號召12位新銳導演分頭出海至台灣離島，推動一項名為「流離島影」的實驗紀錄片拍攝計劃。

其中周導演就以金門烏坵鄉作為田野調查的對象，進行從1998年起具高度爭議的「核廢料最終儲置場預定地」事件的拍攝，完成《輻射將至》（2000）一作。當時影像成為有力的聲援管道，2002年台灣電力公司在社會輿論下宣佈放棄於烏坵設點的計畫。

紀錄片導演洪淳修長期蹲點金門，從《刪海經》（2014）以在地活化石——鱟出發，觸及當地因商港工程造成的環境議題，也從政治經濟學的角度重新看待台海兩岸三地間的矛盾關係；新作《金門留念》（2022）則以過去金門擺拍的軍裝照出發，探究視覺文化背後的政經史，映照出相館老闆、娶了金門妻子的本島軍官、來自四川的金門媳婦三人的歧異觀點，交織出複數的「金門人」身份認同。

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Photo Credit: 霖的影像工作室攝影
影像創作者持續進行當代金門的紀錄

從金門人——「我」出發的日記電影：《信使-返向漂流與南洋彼岸》

不同於過去創作者多以傳統紀錄片形式進行金門地方再現，本次展覽的作品則混雜著多種影像類型組構。其中在「烈嶼顯影」、「南洋迴聲」兩展區的四件作品皆採取實驗電影（Experimental film）脈絡中的日記電影（Diary film）作為創作形式——從作者「我」出發，藉由個人攝影機的輕便性、機動性，得以運用獨立製作的方式，讓攝影機自由地捕捉日常片刻與稍縱即逝的當下，貼身的鏡頭紀錄著作者自我與生命中的重要他人。

我認為在這批日記電影的影像集（Video collections）中，林羿綺最早創作的《信使-返向漂流與南洋彼岸》（2018）可以視為一個重要典範。藝術家將自己化身為信使的角色，帶著攝影機也帶著家中保存多年的家書，追尋原籍金門的祖父母輩在過去政治、經濟因素下離開家鄉的原因，並且親身來到南洋拜訪遠房親戚。

作品中林羿綺透過家書的口白與筆跡、老照片等第一手文件展示，疊合在藝術家童年記憶的自述交相敘事；畫面上，她選擇以主觀鏡頭進行來到印尼邦加島的當代街拍，雖然看似隨興卻有著她作為觀光客凝視回教女性日常、渡假村開發地方等反思，並以音畫分離的形式產生出異鄉尋親，或是對於這段家族離散歷史的疏離感。

3_展區二_林羿綺作品
Photo Credit: 呂易倫攝影
《信使-返向漂流與南洋彼岸》展出現場
2_展區一_烈嶼顯影_2
Photo Credit: 呂易倫攝影
《烈嶼顯影》展出現場

在地與離散觀點的交錯：《烈嶼顯影》、《先鋒者》與《沒有人是一座孤島》

金門人的身份「顯影」成為四組日記電影共同的影像策略，其中林羿綺與烈嶼返鄉青年方耀渝共同創作的《烈嶼顯影》（2023）可以說是《信使-返向漂流與南洋彼岸》的延續與本地實踐。

全片皆在烈嶼進行拍攝，同樣藉由攝影底片（老照片／拍立得）的顯影與記憶敘事呼應著身份的逐漸現身，也以主觀的行車紀錄器畫面進行當地街景、戰史遺跡的側拍。

在《烈嶼顯影》中因為方耀渝以及多位在地耆老口述歷史的介入，在作者主觀觀點外，還帶有常民和地方觀點的涉入，在議題討論上聚焦於金門移民與南洋原住民聯姻的歷史。

如果說《烈嶼顯影》是帶著烈嶼地方內部觀點的第一手紀錄，那在「南洋迴聲」展區中與《信使-返向漂流與南洋彼岸》共同展映的《先鋒者》（2021）與《沒有人是一座孤島》（2021），我認為可以視為從金門單點擴張出南洋（印尼、新加坡）、澳洲的華人離散族群的國族敘事，進而敞開出多重身份認同的詮釋。

前者為祖源金門金寧鄉后湖村、目前居住於澳洲墨爾本的導演Olivia Koh所創作。影片前半段，她採取地圖製圖學（Cartography）出發，以鳥瞰與旁觀的視角進行祖父母移民路徑的編撰，並透過GIS科學系統指認出現在的地景。

影片結尾段落挪用網路遊戲中攻城掠地的片段，疊合著Google map裡顯現金門原鄉的照片，呈現出第三代移民對於地方感知經驗上的虛擬實境取徑。

後者來自祖源金門金沙鎮后浦頭村的新加坡導演Lizzie Wee，她透過家族留下早期來到星國拓荒開墾的老照片，疊合上自身前往畫面原址的動態影像紀錄，讓兩個時代的地景影像疊合在同個畫框中。


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