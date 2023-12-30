《文學群星會》：向陽〈秋光明亮：我的愛荷華記憶〉

文：向陽

秋光明亮：我的愛荷華記憶

年中整理書房，翻出了一張拍攝於1985年9月的照片，地點在美國愛荷華大學，照片總共擠進了四十多人，其中主要是來自美國以外的各國詩人、小說家、評論家近四十名，美國詩人保羅・安格爾（PaulEngle）和他美麗的妻子、小說家聶華苓也在照片之中——他們兩位是主人，主持愛大的「國際寫作計畫」（InternationalWritingProgram，IWP），廣邀來自全球各國的作家來這個夙負盛名的寫作計畫進行文學交流。愛荷華大學的國際寫作計畫創設於1967年，迄今仍年年舉辦。

根據《亞洲週刊》報導，美國學者艾力克．班尼特（EricBennett）在檢索安格爾捐贈給愛大的四十箱檔案後發現，愛荷華國際寫作計畫的創辦經費，來自美國中情局的周邊組織法菲德基金會（FarfieldFoundation），除此之外，亞洲基金會（AsiaFoundation）、洛克菲勒基金會和國務院也都曾資助愛荷華國際寫作計畫。這是美國政府在冷戰年代透過邀請外國訪問作家，宣揚美國文化及反共思想的策略之一。我未讀到艾力克．班尼特的原文，不過這則報導應屬可信。

我在1985年應邀前往愛荷華大學參加寫作計畫時，已知道應邀前往的外國作家的經費（來回頭等艙機票、三個月的生活費及兩次美國國內旅行支出）來自美國國務院；但台灣作家例外，因為已非美國邦交國，是聶華苓特別向愛荷華市的韓國華僑勸募而來，待遇與其他外國作家一致。聶華苓退休後，邀訪台灣作家經費曾經由《聯合報》、《中國時報》提供，其後則由文化部組織評選委員會甄選作家，並支付生活費用。

聶華苓和安格爾一直對台灣作家有感情，台灣作家也同樣感念他們伉儷的邀請，1987年夏天，曾經到過愛大的作家籌備「愛荷華大學國際寫作計畫在台作家聯誼會」；1989年冬，聯誼會在台北歡迎流亡美國的中國作家劉賓雁，無分左中右統獨的台灣作家齊聚。

2011年5月21日，趨勢教育基金會、文訊雜誌和國家圖書館合辦「百年小說研討會」，特別邀請聶華苓回國專題演講並參加「愛荷華國際寫作計畫與華文小說家」座談會，由我主持，參與座談的作家有尉天驄、瘂弦、李銳、李渝、格非、蔣韻、駱以軍、董啟章、林懷民、鄭愁予、楊青矗、管管、應鳳凰等十三位，就足可說明台灣作家對聶華苓與愛荷華國際寫作計畫的感念。

Photo Credit: 藍藍提供 via 木馬文化 1987年夏，曾參加愛荷華大學國際寫作計畫的作家，在陽明山籌辦聯誼會合照。後排右起高信疆、向陽、王禎和、管管、尉天驄、七等生、王拓、吳晟；前排右起柯元馨（高信疆夫人）、殷允芃、王曉藍（藍藍）、李歐梵、姚一葦、瘂弦。

回到第一張照片，黑白攝影，雖然距今已經數十年，我仍保存得相當好，色澤未褪，它標誌著我寫作生涯中相當重要而關鍵的分水嶺。在這之前，我已經發表了相當多被視為代表作的台語詩和十行詩，並出版了《土地的歌》和《十行集》，受到評論家的重視，也因此獲邀與剛從美麗島事件冤獄中服刑出來的小說家楊青矗兄一起赴美參加寫作計畫。

1985年秋的愛荷華之行，透過與各國作家的接觸，閱讀他們的作品，彷彿放眼秋天蔚藍的長天，我的眼界、視野因此更加寬闊，思想和文學觀點也產生了新的變化，從單純的文學書寫，到企圖在創作之中形塑更明晰、獨特的個人風格；從寫作台灣鄉土、尋覓新詩形式，到希望突破格局，表現一個更深沉、寬厚的文學觀照，探觸全球議題⋯⋯都因為這個秋天的愛荷華之旅而有了改變。

我撫摸這張珍貴的照片，嘗試辨認當年一起參加寫作計畫的各國作家，他們的臉顏都還彷如昨日相見，當時所有受邀的作家都住在愛荷華大學名為「MAYFLOWER」的學生宿舍的同一樓之中，朝夕相處有三個月之久，因此，這些來自不同國家、有著不同膚色、文化背景的作家臉顏，即使在四分之一個世紀之後，我依然清楚記得，然而多半已經無法將他們的名字和臉顏結合在一起了。

我看著照片，聶華苓大姊和菲律賓小說家埃德加多．馬拉南（Edgardo Maranan）坐在正中央的桌前，周邊和後排則有來自玻利維亞、法國、以色列、羅馬尼亞、阿根廷、南斯拉夫、烏干達、芬蘭、西德、土耳其⋯⋯的作家，其中包括奧罕．帕慕克（Ferit Orhan Pamuk），2006年諾貝爾文學獎得主，沒有記錯的話，他站在最後一排左三。

我和青矗兄坐在第二排左側，在我身後站的就是計畫主持人保羅・安格爾；照片中能清楚辨認的，是站在安格爾身邊的中國小說家馮驥才，日本詩人平出隆，他的身邊則是新加坡詩人王潤華，接著是中國小說家張賢亮，還有一位可辨識的是南韓小說家孫章純（Jang-soon Sohn），以及我的太太方梓——年深日久，我也由當年三十歲的青年成為今日的入老之人了，無法完全辨識，也是理所當然的吧。

我難忘1985年秋的愛荷華歲月。愛荷華是美國最美麗的農業州，愛荷華大學就位在愛荷華河畔，公園中種植著閃亮著金黃葉片的銀杏樹，校園內松鼠與行人結伴，秋天的陽光灑落校園的每一寸土地，就像流金一樣映照著校園。在愛荷華大學，每個人的臉上也因此洋溢著快樂的光。

參加寫作計畫的作家，在這所大學中猶如來自全球的候鳥，不只是這一年，從1967年寫作計畫開辦迄今，根據愛大寫作計畫的統計，已經有來自全球一百二十多個國家的上千名作家來過愛荷華大學，他們在每一年秋天帶來不同的寫作經驗，到了冬天離開，返回各自的國家，繼續寫作。